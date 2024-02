Seguridad debe ser la prioridad al trasladar a sus hijos a centros educativos

06 Febrero 2024

.

Deben viajar en dispositivos para menores en el carro.

Niños con menos de 5 años no deben viajar en motocicleta.

Menores no deben ir en “la barra” de la bicicleta

Cruzar en las esquinas y no ir viendo el celular debe ser un consejo de padres a hijos que viajan a pie.

Se insta a verificar documentos y estado de las busetas que transportan a los hijos.

Si van tarde a dejar a su hijo a la escuela y, por consiguiente, van tarde para el trabajo, los adultos deben priorizar la seguridad por encima de cualquier consideración.

Abusar de la velocidad y cometer acciones imprudentes, como conductor o peatón no deben ser opciones. Mejor se levantan más temprano a partir del día siguiente, recalcó la Policía de Tránsito, a propósito del inicio del curso lectivo 2024.

En esa línea de privilegiar la seguridad de los menores, por encima de cualquier otra valoración, el cuerpo policial quiso lanzar una serie de consejos como contratar un servicio de buseta legal, con pólizas, con los permisos del Consejo de Transporte Público y no uno informal para ahorrarse dinero.

Llevarlos en un dispositivo de retención de menores, según su edad peso y talla en el vehículo particular es otro consejo medular, así como no transportar niños de menos de 5 años en motocicletas ni llevarlos en “la barra” de la bicicleta.

El sobrecargo tampoco debe darse, pues eso implica que algunas personas, niños incluso, no irían debidamente sujetos con cinturón de seguridad y dispositivo en el vehículo particular.

Al respecto, resaltaron que hacerle el favor al vecino o a los papás del compañerito del hijo de llevarlo y traerlo a la escuela debe hacerse respetando la normativa y, ante todo, el principio primordial de seguridad. No se deben llevar niños de menos de 12 años y de menos de 145 cm de talla sin dispositivo en el carro.

La tía del menor no debe pasar por él y llevarlo a la escuela, por hacerle el favor a su hermano o a su hermana, si no es con un dispositivo, ejemplificaron.

Llevar casco tanto el adulto como el niño, cuando se viaja en moto, siempre que el menor tenga 5 años o más, es obligatorio, y llevar chaleco o un dispositivo reflectante sustituto del chaleco también. Asimismo, encender la luz de la motocicleta siempre es parte de la normativa que se debe cumplir.

En el caso de las bicicletas, solo en aquellas hechas para llevar a dos personas es que se deben transportar niños, nunca en “la barra”. Procurar portar casco y chaleco reflectante y una luz en momentos de poca luz o total oscuridad forma parte de la lista de recomendaciones.

Respecto al traslado de menores en busetas, se les recuerda que, como padres, tienen el derecho, pero, ante todo, el deber, de asegurarse de que quienes le dan el servicio tenga todos los permisos al día. También tienen derecho a revisar en términos generales el estado de la unidad, como las llantas, los cinturones de seguridad, verificar que funcionen las luces, tanto de freno, reversa y frontales, por citar otras ideas.

Para quienes tienen hijos que viajan en buses de ruta regular, deben aconsejar a los menores para que esperen el bus en la parada; en la acera, no en la calle, que no se suban ni se bajen del autobús si no se ha detenido por completo y si no se ha orillado adecuadamente.

En los casos de estudiantes que viajan a pie o hacen parte de su recorrido caminando, cruzar en las esquinas, activar los semáforos peatonales y utilizar los puentes peatonales y lo pasos de cebra o peatonales son reglas de oro.

De igual manera, se les pide usar ropa clara, por ejemplo, si hace frío, y llevan abrigo, que sea de un color claro o fosforescente o con cintas reflectantes. Asimismo, el bulto o

mochila ayuda mucho a hacer visibles a los niños si, igualmente, es clara, fosforescente o reflectante de la luz.

No ir viendo el celular mientras se cruzan calles y menos escuchando música que impide ver y oír adecuadamente el tránsito fue agregada como otra sugerencia, por parte de la Policía de Tránsito.