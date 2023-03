César Rodríguez Barrantes: “EL EDUCADOR DEBE DE ENSEÑAR CON EL EJEMPLO, FORMÁNDOSE DE FORMA CONTINUA Y CON RIGOR”

23 Marzo 2023

La educación es un terreno fértil para el florecimiento de distintos talentos y vocaciones.

César Rodríguez Barrantes, es una persona que desde pequeño no tenía intención de ser educador, sin embargo, con el pasar del tiempo muchos factores se conjugaron para ser hoy en día un reconocido profesional en este campo.

Periódico Mensaje habló ampliamente con este educador, oriundo del cantón de Hojancha, quien detalladamente nos explicó sus inicios en esta profesión y los logros alcanzados a nivel nacional e internacional.

¿Cómo nace su amor por la Educación?

La educación llegó por una serendipia, pues desde pequeño siempre quise estudiar Derecho para ser diputado. Toda mi vida he manifestado interés por participar en procesos en toma de decisión, por proponer soluciones de lo que ocurre a mi alrededor. Hice el examen de la UCR en 2003, me fue muy bien. Entré a Derecho en esa Alma Máter en Sabanilla y allí estudié complacido toda la carrera, pero cuando acabé la licenciatura comencé a dudar sobre sí quería dedicarme a ser abogado. Después de algunos viajes por varios países, decidí regresar a buscar trabajo y me encontré con la oportunidad de ser director de la Fundación Quirós Tanzi, relacionada con la Purdy Motor que recientemente había firmado un convenio con el MEP, para implementar el programa educativo, “Una computadora por un niño”. La versión tica se llamaría “Conectándonos” y en su primera etapa me llevaría a conocer muy de cerca escuelas de Río Cuarto, San Isidro de Alajuela, Santa Teresita de Turrialba y Curridabat. En ese momento empezó el amor por la educación, ya que comprendí el fenómeno educativo.

¿Cómo se dio esa oportunidad de ampliar sus conocimientos fuera del país?

Desde siempre me ha gustado mucho aprender y viajar. Temprano tuve la oportunidad de salir para las estancias cortas en congresos y comprendí que en el exterior podría no solo ampliar mis conocimientos, sino también mi visión del mundo o la manera en que podría abordar y resolver situaciones complejas. En los últimos 15 años he podido estudiar distintos programas de post grados en universidades de España, México y Argentina, sobre temas muy diversos como comunicación, educación, innovación, derecho a la infancia y responsabilidad social corporativa.

3- ¿Qué importancia o valor le ha dado esas experiencias fueras del país?

Me han servido para darle solución a los problemas complejos, en el ámbito educativo, social o político suele requerir de abordajes interdisciplinarios. Comunicar bien con pertinencia, investigar con rigor y con distintas fuentes, comprender el contexto y los intereses de las partes interesadas, lo que dice la ley y como relacionarlo con las soluciones futuras, como lograr que las personas comprendan y se comprometan con los procesos de mejora.

4-¿Algún referente en el sector Educación?

Aprendí a temprana edad a leer, mi mamá me mandaba a la casa de su prima Alice Víquez Barrantes, una mujer y maestra ejemplar, para pulir mis habilidades en la lectoescritura. Su ejemplo fue muy potente, era una docente en todo el sentido de la palabra, pues no solo impartía lecciones, sino que educaba con el ejemplo. Otras maestras del cantón de Hojancha que me marcaron fueron: Mery Víquez Barrantes, Flora Mena Vanegas, Soleida Bogantes Porras, Suraye López Medina y Sandra Araya Castillo. En la universidad el profesor Roberto Artavia Loria.

5- ¿Cuál es el día a día de su jornada laboral?

Me levantó a las 5 de la mañana, para leer un poco y llegar temprano al colegio. Me gusta esperar a los estudiantes en la entrada, saludarlos y conversar con ellos antes de que inicien las lecciones. Me gusta conversar con los colegas sobre asuntos que a ellos les inquieta. Casi siempre almuerzo con los estudiantes, quiero que se sientan cercanos y bien dispuestos a escucharlos.

6- ¿Cuáles son los aspectos que hacen mejor a un profesor?

Ser gentiles, respetuosos, humildes y responsables. Deben de enseñar con el ejemplo, dominar el contenido de la asignatura que imparte, debe ser actualizado y formarse continuamente de distintas maneras, pero debe de notarse que le interesan dichos contenidos, su comprensión, profundización y contextualización. El buen profesor debe inspirar e innovar con amor y rigor.

7- ¿Recomendaría a las nuevas generaciones para que opten por la carrera de Educación?

Sin duda recomendaría a personas talentosas, responsables y trabajadoras que estudien educación y se dediquen a la docencia. La educación es un terreno fértil para el florecimiento de distintos talentos y vocaciones, sirve para formar líderes, profesionales y personas más comprometidas con el bienestar y el progreso de las comunidades y el derecho.

8- ¿Algún libro para leer?

Podría recomendar muchísimos, pero hay dos que quiero que todos mis amigos lean y se los regalo con frecuencia es la “Sonrisa etrusca” de José Luis Sanpedro y “El olvido que seremos” de Abad Faciolince. Hace algunos años escribí un libro para la editorial en Estados Unidos, sobre cómo es la vida de un niño en San José y otra en Nicoya.

9- ¿Dónde se ve en 20 años?

Me veo viviendo entre Hojancha y Nicoya, disfrutando la satisfacción del deber cumplido y lo aprendido luego de un buen paso por el servicio público, trabajando siempre por el bienestar de mis comunidades sus niños y sus jóvenes.

10- ¿Cuál consejo daría a los educadores?

Les diría que son escultores del carácter, de los afectos, del alma de los otros, que sus lecciones vayan más allá de los contenidos y que el mundo espera mucho de ellos, por eso debemos de leer mucho, estudiar más, mirar y escuchar con atención, enseñar con ternura, inspirar y ser ciudadanos de ejemplo. El profesor César Rodríguez Barrantes es una persona que ama su profesión donde lo ha demostrado con el pasar de los años.