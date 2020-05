ICT capacitó a las empresas de hospedaje previo al inicio de primera fase de reapertura

15 Mayo 2020

Dar a conocer y explicar el protocolo específico para empresas de hospedaje fueron los ejes principales de las capacitaciones virtuales desarrolladas por el Instituto Costarricense de Turismo en conjunto con el sector privado este jueves 14 y viernes 15 de mayo.

Bajo el nombre “Capacitación sobre Protocolo para reapertura de las empresas de hospedaje en el contexto Covid-19”, la actividad la condujo Rafael Soto, coordinador técnico del ICT de dicho protocolo, con el apoyo y respaldo de Flora Ayub, Directora Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) y Laura Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la CCH.

La primera de las sesiones, desarrollada el jueves 14 de mayo fue pensada de manera exclusiva para las empresas de hospedaje de menos de 20 habitaciones, precisamente porque a partir de las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud anunciadas serán las primeras en abrir al público a partir de este 16 de mayo con un aforo del 50%, aplicando el protocolo creado para prevenir el contagio del COVID-19.

A la primera capacitación asistieron más de 275 empresarios que evacuaron consultas y recibieron digitalmente el documento completo. Cabe mencionar que precisamente los pequeños hoteles de menos de 20 habitaciones representan el 83% de la oferta de hospedaje del país.

Este viernes 15 de junio, la capacitación fue abierta a todos los empresarios hoteleros del país de más de 20 habitaciones y se registró una nutrida participación de aproximadamente 600 representantes del sector turístico interesados en el seguimiento del tema.

Según manifestó Alberto López, Gerente General del ICT este primer protocolo de empresas de hospedaje fue concebido en cumplimiento de la Directriz N 082- MP-S, (del Ministerio de Salud) la cual indica que los jerarcas de cada uno de los sectores deben aprobar los protocolos respectivos para cada una de las actividades. El primer protocolo en ser aprobado por la Ministra de Turismo, María Amalia Revelo fue el de empresas de hospedaje.

“La importancia de tener protocolos para todas las empresas y actividades turísticas reguladas por el ICT es máxima, pues nos permite decirle al turista que está llegando a disfrutar, que tendrá la plena seguridad de que se están tomando todas las medidas posibles para prevenir el contagio en el lugar en el que se encuentre” agregó López.

Finalmente, el Gerente resaltó que este protocolo surge como un esfuerzo conjunto entre el ICT y la empresa privada de alojamiento, pues estas últimas son las que conocen el funcionamiento de sus hoteles a la perfección, además, es un paso adelante para el momento en que se abran las fronteras e inicie el regreso paulatino de los visitantes extranjeros.

Actualmente se encuentran desarrollados, a parte del de empresas de hospedaje, cuatro protocolos más: 1) Empresas Gastronómicas; 2) Actividades Temáticas y Turismo de Aventura; 3) Agencias de Viajes y Tour Operadores; y 4) Arrendadoras de vehículos. Adicionalmente, en estado avanzado de desarrollo, se encuentran: Actividad recreativa aéreas; Actividad recreativa acuática; Actividad de Congresos y Convenciones; Empresas de transporte aéreo; Empresas de transporte acuático; Turismo de bienestar y Transporte de Turistas.

Un dato sobresaliente incluido en la mencionada Directriz resalta en su artículo 4 que: “Todos los protocolos específicos deben apegarse a los lineamientos generales del Ministerio de Salud y quedarán sujetos al comportamiento del COVID-19”. Además el documento destaca “todos los sectores podrán remitir propuestas de protocolos específicos a los Ministerios o Presidencias ejecutivas que correspondan y dichas propuestas serán analizadas y construidas de manera conjunta con los sectores correspondientes. Una vez generada una propuesta de protocolo específico deberá ser aprobada por el jerarca”.

Esto indica que el mismo sector turístico puede generar otros protocolos adicionales supeditados a las guías del Ministerio de Salud, proponerlos al ICT y revisarlos en conjunto para la aprobación dela jerarca de Turismo, para lo que deben hacerlo llegar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , en el formato establecido para ello.

Hoteles combaten el Covid-19

Durante las charlas del jueves y viernes se explicó que este protocolo fue creado para ser adaptado a cualquier tipo de hospedaje sin que le genere un gran gasto económico en momentos de crisis.

Entre los lineamientos generales están el garantizar agua, jabón, alcohol y gel a los colaboradores y visitantes, intensificar las medidas de higiene, mantener documentación y registro de visitantes y colaboradores, limpiezas de áreas públicas y carros de aseo, la colocación de documentos con los protocolos de estornudo, tos y saludos, así como garantizar el uso de productos de limpieza autorizados.

Es vital, por ejemplo, mantener las medidas de distanciamiento entre las personas, la limpieza de puertas, llavines, teléfonos, controles remotos, entregar las llaves desinfectadas y que el personal que atiende en recepción use caretas.

Incluso, se invita a los clientes a no pagar en efectivo sino con tarjetas, no compartir bolígrafos y que el personal evite manejar el auto del cliente o llevar sus maletas. No se estableció como exigencia que los turistas usen mascarillas, pero sí deben hacerlo los empleados del centro de hospedaje, así como llevar guantes y cambiar sus uniformes a diario con la intención de mantener las normas de higiene adecuadas para evitar el contagio del COVID-19. Cada hora se les debe permitir a los colaboradores lavarse las manos y se dejó a discreción del huésped el decidir si su habitación recibe limpieza diaria o no pensando en que prefiera evitar que otras personas entren a su cuarto.

En el tema de la visita de proveedores, el protocolo señala promover la atención telefónica, por correo electrónico o videoconferencia y en la medida de lo posible no tener contacto físico. En caso de ser necesaria la presencia de los proveedores en el lugar de hospedaje, deben usar guantes y tapabocas cuando visiten el hotel. Al hotel le corresponde llevar un registro de las visitas de los proveedores y pedirles que permanezcan solo el tiempo necesario.

Todo colaborador o cliente que presente síntomas de resfrío o del COVID-19 y que ha estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, probables o confirmados, deben ser sometidos a una valoración médica por medio del servicio médico de empresa, en caso que exista el servicio en el establecimiento, o bien acudir al centro médico que corresponda.

Si se da un caso de un huésped o colaborador enfermo de COVID-19, el protocolo dicta cumplir con las indicaciones datas por la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además, el hotel debe garantizar la confidencialidad de los posibles pacientes.

Es responsabilidad de cada hotel informar del protocolo a los clientes cuando hacen la reserva, así como tenerlo traducido a otros idiomas y en lugares visibles. Además de este protocolo, el ICT en conjunto con el sector privado están trabajando en once protocolos más para las diversas actividades del sector turístico, los cuales serán aprobados y anunciados en su debido momento.

El ICT habilitó el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para recibir consultas del sector hotelero y en el link www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/material-de-apoyo-coronavirus/protocolos-ict-sector-privado/1686-ict-p-01-protocolo-para-actividad-de-hospedaje-sector-turismo/file.html pueden encontrar la información completa.