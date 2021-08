Cada 28 de agosto se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner, ¿Cómo identificarlo?

28 Agosto 2021

Esta enfermedad genética que afecta solo a mujeres, tiene una incidencia de una en cada 2500 niñas.

El Síndrome de Turner, se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X. Las niñas y mujeres que padecen de esta enfermedad, tienen características específicas tales como baja talla (20 cm. menos de la normal) y digénesis gonadal, es decir un desarrollo anormal en la formación de los ovarios.

Por lo general, las personas que padecen el Síndrome de Turner suelen ser de estatura baja durante la infancia, tienen el cuello corto y el tórax ancho y muchas veces padecen enfermedad cardíaca congénita. En las recién nacidas lo más evidente es la hinchazón en el dorso de las manos y pies.

En la pubertad, no se desarrollan sus órganos sexuales y no hay presencia de la menstruación, por lo que no pueden ser fecundadas.

Además estas pacientes experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares.

Antiguamente, y ante el desconocimiento de la enfermedad, se decía que estas pacientes tenían dificultades cognitivas, pero realmente esto se podía deber a trastornos emocionales provocados por las diferencias físicas, y eso provocaba dificultades en el aprendizaje.

La importancia de la detección precoz

La detección precoz y los tratamientos pueden ayudar a las personas con el Síndrome de Turner a mejorar su calidad de vida. Los nuevos métodos diagnósticos como el ecógrafo hacen que se pueda diagnosticar la enfermedad incluso antes del nacimiento.

Y los tratamientos consisten en hormonas de crecimiento para mejorar la talla y hormonas sexuales para desarrollar los caracteres sexuales. Con todo ello y tratamiento psicológico adecuado, las personas con el síndrome de Turner pueden llevar una vida normal.

Fuente: diainternacionalde.com