Dos rutas de buses usarán la vía por Liberia

21 Marzo 2024

Servicios de Nandayure, Jicaral, Bolsón y San José usarán Ferries entre Puntarenas y la Península de Nicoya

Periódico Mensaje

Los servicios de transporte público en las rutas San José – Nicoya y ramales y San José – Santa Cruz y ramales, operadas por Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), se realizarán pasando por la ciudad de Liberia según anunció el Consejo de Transporte Público (CTP) que tomó esa medida para reordenar el tránsito luego de que el 1 de abril quede clausurado el paso por el río Tempisque debido a trabajos de reparación en la estructura del Puente La Amistad.

Esa determinación de mantener ambas rutas de TIG operando por el sector de Liberia también fue ratificada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, durante una conferencia de prensa.

Oscar Alfaro, Vocero de TIG, indicó que esa empresa operará “durante este lapso por el sector de Liberia y eso permitirá “garantizarles a nuestros usuarios mayor seguridad, confianza y estabilidad en el servicio, pilares de nuestro trabajo desde que asumimos la tarea de transportar a los miles de pasajeros de estas comunidades guanacastecas”.

Las estimaciones del MOPT calculan que el Puente La Amistad estará cerrado al menos tres meses trabajos que podrían concluir a finales de junio.

El CTP detalló que todas las rutas regulares que viajan desde la capital hacia sitios como Nandayure, Belén o Santa Cruz o Jicaral, entre otras, lo harán vía ferry entre Puntarenas y la Península de Nicoya mientras el puente esté en intervención.

Una nota de prensa del MOPT indica que la determinación por dónde viajarán los buses, sea que lo hagan por ferry o Liberia, se tomó con base en un análisis técnico y de costo-beneficio, tomando en cuenta, incluso, los tiempos de traslado y la cercanía sea con el ferry o con la carretera Interamericana Norte.

“De igual manera, se modificarán, en todos los casos, los horarios de salida desde San José y desde los diferentes sitios de Guanacaste, para que coincida con los zarpes de los ferris. El ministro recalcó que ni la empresa de autobús de ruta regular, ni los pasajeros, deberán pagar por el servicio del ferry”, señala el boletín.

Por el mar

En el caso de la ruta 512 descrita como San José – Nandayure – Jicaral -y viceversa- operada por la empresa Transportes Guanacastecos Ryozumo las unidades que viajan hacia la capital deberán usar el ferry de Paquera para llegar a Puntarenas, luego avanzarán por la ruta nacional 23 hasta el cruce con la ruta Interamericana Norte.

Los buses de Ryozumo saldrán de Nandayure con la siguiente frecuencia: 4 a.m.; 6:15 a.m. y 1 p.m. mientras que el Ferry de Paquera parte hacia Puntarenas a las 6:30 a.m.; 9 a.m. y 3 p.m.. Las salidas desde la capital hasta el cantón guanacasteco están programadas para las 5:30 a.m.; 11:30 a.m. y 2:30 p.m. En el caso de la Naviera Tambor que llega a Paquera se pasará de 16 zarpes a 18 viajes, en total, también a partir de Semana Santa.

Para la ruta 1501 San José-Bolsón y viceversa –a cargo de la Empresa Alfaro- los viajes se realizarán usando el ferry que salen de Puntarenas y llega a Playa Naranjo servicio que brinda CONATRAMAR que pasará de 15 a 20 viajes desde Semana Santa y se mantendrá así durante el cierre del puente La Amistad.

Además, ante solicitudes de las autoridades médicas, se brindará de manera gratuita el viaje en ferry para todas las ambulancias que trasladen pacientes, esto en cualquiera de los zarpes, sin costo para los centros médicos o quienes viajen en estos vehículos. Asimismo, se dará un servicio especial para el traslado de ambulancias, pacientes y personal médico, sin costo, a las 3:30 am.

El ministro Batalla anunció que se contará con transporte en lancha para todo público, gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje, a lo ancho del río Tempisque, de forma gratuita, a partir del 3 de abril y con coordinación con el Ministerio de Educación Pública y Guardacostas.

Por otro lado, el MOPT aclaró que no se ha autorizado, ni se ha gestionado, ningún servicio de cabotaje en el río Tempisque a propósito del cierre del puente. La nota de prensa del Ministerio recomendó no hacer uso de servicios informales sin pólizas y que pudieran ser un riesgo, más en un afluente en el que suelen haber cocodrilos.

En los siguientes enlaces se puede acceder a los horarios y costos de los servicios de de Naviera Tambor y CONATRAMAR de las dos prestatarias del servicio: http://navieratambor.com/ , https://coonatramar.com/

Cambios viales y en semáforos

Para mejorar la fluidez en el cruce de la ruta 1 con la 21, en Liberia, el cual recibirá buena parte de la carga vehicular que pasaba por el Tempisque, se harán modificaciones en los sistemas de semáforos.

El objetivo es reducir fases, pues a mayor número de cabezas de semáforo generando movimientos, mayor tiempo toma el ciclo. El objetivo es pasar de 5 a solo 2 fases.

Así, la eliminación de giros izquierdos en la agencia Purdy Motors, permitirá dar mayor agilidad en estos cruces, particularmente, en el de Taco Bell, indicaron en la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

Las mejoras proponen, a su vez, construir un retorno en el sector de la Purdy Motors, para quienes vienen de La Cruz y necesitan entrar al centro de Liberia. Este retorno se ubicaría al Norte de la Purdy Motors, de tal manera que estos vehículos no necesiten llegar hasta el semáforo en ese punto.

Se generarán las mejoras en el Hotel Boyeros, para quienes desean dirigirse hacia Cañas y Bagaces. Finalmente, se eliminará la doble vía en la marginal de KFC, de tal manera que quede en sentido de salida de Liberia. Los usuarios que actualmente ingresan a Liberia, desde ese punto, deberán dirigirse al retorno de Barrio La Cruz, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro.

Con el objetivo de que los vehículos pesados realicen los giros izquierdos de manera más segura, continua y sin invadir otros carriles, se llevará a cabo la mejora de los radios en los sectores donde se permite ese movimiento, lo cual al final repercute en un giro más rápido y eficiente que hará que el tiempo de verde de ese movimiento sea aprovechado al máximo.

Rutas alternas

Las rutas nacionales 920 y 933 servirán como vías alternas para vehículos livianos y camiones pequeños, gracias a la colaboración del Ingenio El Viejo, que permitirá el paso por una carretera de su propiedad.

Esta medida reduciría en cerca una hora el viaje hacia la Península de Nicoya, Santa Cruz y Filadelfia. Este camino permite recortar entre Bagaces y Nicoya y se podrá salir al cruce de este segundo cantón, por donde se ubicaba la Mc Donald´s y la otra opción por calle El Chumico, en Nambí.

También es posible viajar entre Bagaces y Filadelfia, por la ruta 920, hasta salir a la ruta 21.

Se colocará señalamiento vial, para orientar a los usuarios que utilicen esta alternativa, recalcaron en el Consejo Nacional de Vialidad.

La Municipalidad de Liberia colaborará para la habilitación de un camino cantonal, de tal manera que se facilite la salida de Liberia hacia San José, por el sector de la Universidad Nacional y Barrio La Cruz.

Por otro lado, en el sector de El Capulín, sobre el río Liberia, se colocará un puente modular, que permita el paso por el lugar en ambos sentidos, La Cruz-Liberia, ya que, actualmente, hay un puente de un solo carril.

A estos esfuerzos se suma la habilitación de dos retornos, propuestos por Ingeniería de Tránsito, en el cruce de ruta 21 y ruta 1, por la Purdy Motors y por el Hotel Boyeros.