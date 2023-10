SINAES presentó los retos de la Educación Superior para la próxima década

20 Octubre 2023

El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) realizó este jueves la Décima Quinta Edición de la Conferencia Magistral de la Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. En la actividad se presentaron los retos que debe asumir el sector para responder con excelencia y de manera proactiva a las necesidades sociales y al contexto educativo nacional. Este año el encuentro se denominó “La Agenda de la Educación Superior para la próxima década: Los Retos de Costa Rica para Lograrla”.

El Dr. Ronald Álvarez González, Presidente del Consejo Nacional de Acreditación destacó la importancia de la conferencia para propiciar la mejora continua en la educación superior. Luego, inició la presentación de los invitados especiales, el Dr. José Zaglul Slon y el Dr. Gabriel Macaya Trejos.

El Dr. José Zaglul Slon, rector emérito de la Universidad EARTH y Presidente de la Asociación de la Confederación Mundial de Asociaciones de Educación Superior para Ciencias Agrícolas y Biológicas (GCHERA) planteó el rol de los educadores para generar el cambio social a partir de la experiencia de servicio de la Universidad EARTH. “Las universidades tienen el poder para transformar al mundo; es necesario graduar profesionales de alto nivel técnico pero que tengan valores, no podemos enfocarnos en el concepto de competitividad sino en el de cooperación. Las instituciones de educación superior pueden cambiar al mundo, si nos unimos para aprender unos de los otros”, señaló.

Para Zaglul, “deben formarse personas con una visión de desarrollo sostenible, que promuevan una sociedad más próspera y que apliquen en su vida valores elementales, que sepan resolver problemas a través de medios pacíficos, que respeten el medio ambiente, que sean emprendedores y generen bienestar para ellos y también para sus conciudadanos”, afirmó. Según su experiencia, las universidades deberían recibir y becar estudiantes de comunidades de escasos recursos económicos, que compartan su conocimiento y experiencia y generen oportunidades laborales. “Formar profesionales exitosos implica la enseñanza participativa o vivencial, aunado al liderazgo ético basado en valores; junto con el compromiso con las comunidades creando puentes de doble vía; además del fomento de emprendedores y la resolución de conflictos. Debe de existir un énfasis en el aprendizaje no en calificaciones, integración de disciplinas y la sostenibilidad”, indicó.

Por su parte, el Dr. Gabriel Macaya, ex vicerrector de investigación y ex rector de la Universidad de Costa Rica hizo referencia a los retos de la educación acorde con los hallazgos del IX Estado de la Nación. “La profundización de la crisis educativa en materia de gestión, recursos e inversión ha provocado una educación de menor calidad y de acceso excluyente. Estar en crisis no es novedad, la naturaleza de la crisis sí lo es. Los educadores deben aprender a desaprender, de entender que el conocimiento va evolucionando. Eso plantea un reto no solo para los graduados y las universidades. Hay que formar para lo imprevisible mediante lo disciplinario y lo humanista”, destacó.

Para el Dr. Macaya entre los desafíos de la educación para esta década están el acceso a las instituciones educativas, la gobernanza fragmentada, las condiciones económicas y políticas; el cerrar brechas de género y la promoción de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sugiere que maestros y profesores reciban evaluación de destrezas; analizar la calidad de aprendizaje de los estudiantes y reducir la brecha entre educación pública y privada. “Es necesario articular un verdadero sistema de educación pública que desarrolle gestión, calidad e inclusión, además de sostenibilidad. El papel del SINAES es fundamental para asegurar además de acreditación, gobernanza”.

La Dra. Lady Meléndez Rodríguez, Vicepresidenta del Consejo Nacional de Acreditación expresó: “la educación debe responder a la necesidad de promoción de un desarrollo sostenible mediante la investigación, la vinculación comunitaria y la tecnología. Debemos actuar con criterios de sostenibilidad global. Es imprescindible determinar un marco ético global alrededor de las implicaciones de la Inteligencia Artificial con un mapa de riesgos. El SINAES, con su labor contribuye a que las carreras y posgrados mejoren su calidad y le permite a Costa Rica cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4”.

La actividad se realizó el 19 de octubre en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Se conectaron más de 18 países con una participación presencial y virtual de cerca de 500 personas. En el encuentro participaron los integrantes del Consejo Nacional de Acreditación, también hubo representantes del sector académico nacional, entre ellos rectores y docentes de universidades públicas y privadas.