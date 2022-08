Future Up facilitará las habilidades de mayor demanda laboral en Costa Rica

24 Agosto 2022

Iniciativa brinda opciones de capacitación a partir de los intereses del usuario y fortalecer su perfil profesional.

Con el fin de crear opciones para fortalecer las habilidades del talento costarricense e impulsar la inserción de Costa Rica en la economía del conocimiento, el Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), la Fundación CRUSA y CINDE lanzaron hoy oficialmente la plataforma tecnológica Future Up.



Se trata de una innovadora herramienta diseñada para que las personas puedan adquirir, fortalecer y optimizar habilidades, así como destrezas de alta demanda en el país, especialmente en aquellos sectores que hoy tienen mayor potencial para generar oportunidades de empleo. Con este objetivo, Future Up ofrece cursos y otras opciones de aprendizaje continuo, según los intereses de las personas usuarias; así les permite mejorar su perfil personal y profesional en materia de empleabilidad, emprendimientos tecnológicos, desarrollo de habilidades en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés), y multilingüismo, entre otros.



La plataforma utiliza un motor de inteligencia artificial en beneficio de los registrados. El motor de recomendación trabaja a partir de la información suministrada por los usuarios, de modo que sus posibilidades mejorarán conforme se registren más personas e integren datos sobre sus intereses y gustos.



Jorge Sequeira, Director General de CINDE, señaló que “la clave es no dejar de aprender para mejorar las oportunidades y en ese sentido Future Up viene a dar un importante apoyo”.



“El talento costarricense ha sido la base del éxito para las empresas que operan en Costa Rica, abriendo valiosas oportunidades de crecimiento personal y profesional a quienes son parte de ellas. En CINDE siempre hemos creído en la unión de los sectores bajo un ecosistema colaborativo que traiga soluciones reales a los y las costarricenses. Precisamente así nació la idea de Future Up como una iniciativa que transforma la economía del conocimiento y abre oportunidades de capacitación y desarrollo de habilidades a las personas en las áreas de mayor demanda”, amplió Sequeira.



Tecnología innovadora al alcance de los costarricenses



El desarrollo del proyecto comenzó en 2019, fue financiado por el Grupo BID y la Fundación CRUSA bajo la implementación técnica de CINDE. La inversión realizada asciende a US$4.5 millones.



A la fecha y en siete meses de operación, Future Up cuenta con 8 000 personas y 500 empresas registradas, gracias a los acercamientos hechos por los equipos interdisciplinarios de las organizaciones líderes del proyecto en centros educativos, empresas y comunidades en todas las provincias del país.



Durante este proceso, Future Up contó con el apoyo de empresas líderes en tecnología con operación en Costa Rica, entre ellas: Accenture, en la revisión de la experiencia del usuario; Microsoft, en la generación de alianzas educativas a nivel regional; e IBM, en la ejecución de sesiones de diseño y validación con los usuarios.



Según Francisco Javier Urra, Jefe de Operaciones del BID en Costa Rica y representante a.i., el país enfrenta el reto de formar un capital humano que cuente con las habilidades requeridas por las empresas generadoras de empleo de calidad, razón por la que el Banco y BID Lab apoyaron este proyecto desde sus inicios.



“En coherencia con la Visión 2025 del Grupo BID, confiamos en que esta plataforma contribuirá a generar opciones de capacitación pertinentes para fortalecer las habilidades y diversificar las oportunidades laborales de todos los grupos de población, ampliando el acceso a empleos de buena calidad. En síntesis, es una iniciativa que nos permitirá seguir mejorando vidas, que es nuestro principal propósito”, afirmó Urra.



Por su parte, Flora Montealegre, Directora Ejecutiva de Fundación CRUSA enfatizó que “en Fundación CRUSA fomentamos el desarrollo del talento humano y la cultura emprendedora para potenciar empleos de calidad en las oportunidades que se abren con la cuarta revolución industrial. Esta visión de desarrollo nos acerca a la Costa Rica del futuro, próspera, sostenible e inclusiva. Future Up es una solución innovadora que permitirá que las personas potencien sus habilidades y que desarrollen aprendizaje continuo a lo largo de su vida laboral. Estamos muy emocionados de que Future Up pueda llegar hasta todos los rincones de nuestro país”.



Entre las habilidades que han sido de mayor selección por los usuarios en la plataforma están el dominio de un segundo idioma, la adaptación a la tecnología, las habilidades estratégicas, la toma de decisiones, la capacidad analítica, la seguridad de la información y la sostenibilidad.



Future Up es para las personas que quieren aprender cada día



¿Quiénes pueden usar Future Up?

No hay edad ni niveles formativos determinados. Pueden inscribirse desde personas recién graduadas de secundaria o universitarias, hasta emprendedores, personas con o sin experiencia laboral, que actualmente se encuentren trabajando o en busca de una oportunidad.



¿Cómo funciona?

Future Up no habla de empleos, carreras o vocaciones, sino de habilidades que potencian el perfil de las personas con base en las áreas de mayor demanda del mercado laboral. Al registrarse y completar su registro, Future Up ofrece a las personas recomendaciones específicas según los gustos, preferencias y tendencias, permitiendo: