PROCOMER promueve ecosistema de manufactura avanzada en feria MD&M West para atraer más inversión a Costa Rica

07 Febrero 2024

Participan 12 empresas y tres parques de zona franca.

PROCOMER sostendrá reuniones con inversionistas, actuales y potenciales, para promover la propuesta de valor del país.

En el 2023, las exportaciones del sector de dispositivos médicos alcanzaron los $7.624 millones, 28% más que en el 2022.



Posicionar el ecosistema de empresas de manufactura avanzada de Costa Rica, así como la propuesta de valor del país de cara a nuevas inversiones, es el objetivo de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) con la participación en la feria MD&M West 2024, la mayor feria del sector de dispositivos médicos de los Estados Unidos.



Durante el evento, y en línea con la estrategia de atracción de inversión extranjera directa de la institución, PROCOMER llevará a cabo reuniones con empresas ya establecidas en Costa Rica y con nuevos prospectos de inversión, para promover al país como un destino ideal para la inversión y buscar reinversiones -en el caso de las empresas ya instaladas-. Algunas de las compañías con las que se establecerá contacto durante la feria son INARI Medical, Intricon, Solesis, entre otras.



“Como agencia nacional de atracción de inversión extranjera directa, vemos como una prioridad la participación en la feria MD&M West, ya que se trata de una valiosa oportunidad de continuar reforzando la propuesta de valor de Costa Rica ante inversionistas de un sector ya consolidado en nuestro país y en un mercado que representa el principal origen de la inversión que recibimos. Este evento nos permite, además, posicionar el sólido ecosistema que hemos construido alrededor del sector de dispositivos médicos, lo cual representa una ventaja competitiva en nuestro objetivo de captar más inversiones y reinversiones para todas las regiones de nuestro país y seguir promoviendo las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica al mundo”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.



Además de atraer nuevas inversiones a Costa Rica, la delegación nacional -la más grande desde que Costa Rica participa en MD&M West hace cinco años- está compuesta por representantes de las empresas ATL Technology, AVNA Formely OKAY Industries, CRx Life Sciences, Gauss Engineering Solutions, Grupo Vargas, International Precision Molds, Microtechnologies S.A., Precision & Medical Components PRMC Ltda, School of Medical Devices, Soltek, Ving y Zollner Electronics. Además, participan los parques de zona franca Evolution Free Zone, La Lima Free Zone & Busines Park y Costa Rica Green Valley.



Las empresas promocionan sus capacidades en manufactura de partes metálicas y plásticas a precisión, moldeo plástico, servicios de ensamble en cuartos limpios, materiales de empaque y consultoría; así como las razones de por qué Costa Rica es un destino ideal para nuevas inversiones de empresas del sector de dispositivos médicos.



“Para CRx Life Sciences, participar en la feria MD&M West ha representado el inicio de negocios con nuevos clientes internacionales, el desarrollo de valiosas relaciones con empresarios locales y profesionales de todo el mundo con amplia experiencia en el diseño y la manufactura de dispositivos médicos. Es gracias a los esfuerzos de PROCOMER que todo esto ha sido posible, permitiéndole a las empresas costarricenses ofrecer sus productos y servicios en el evento más importante del área a nivel mundial y en el seno de nuestro principal socio comercial: EEU.U. Además, todo el aprendizaje que nos llevamos de regreso nos permite alinearnos a tendencias globales y mejores prácticas para continuar direccionando el desarrollo del sector en Costa Rica”, mencionó David De Faria, Director de Desarrollo de Negocios de CRx Life Sciences.



Finalmente, Lester Zeledón, Director de Desarrollo de Negocios de AVNA, agregó que “AVNA al ser una empresa 100% enfocada en brindar soluciones a la industria médica, el MD&M West permite dar a conocer nuestras tecnológicas y procesos de manufactura de alta precisión, jugando un papel muy importante en el desarrollo de la industria y atracción de más empresas a Costa Rica. El trabajo de PROCOMER ha sido clave para AVNA en la participación, no solo de este evento, sino en el crecimiento de Costa Rica”.



En el 2023, las exportaciones del sector de equipo de precisión y médico (dispositivos médicos) alcanzaron los $7.624 millones, un 28% más que en el 2022. Más del 65% de esas exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos.



Los dispositivos médicos ocupan la primera posición en cuanto a productos con mayor crecimiento y más exportados en el 2023. La participación de estos productos en el total de las exportaciones de bienes es de 42%, mientras que su crecimiento fue de más de $1.700 millones el año anterior