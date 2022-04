Siga estos cinco consejos para mantener sus finanzas seguras durante la Semana Santa

12 Abril 2022

No confiar datos personales a ninguna persona y siempre estar alerta son medidas importantes para evitar caer en estafas.

Semana Santa es un periodo donde muchas personas toman algunos días para reflexionar y descansar. Sin embargo, esto no debe ser motivo para bajar la guardia en cuanto a la seguridad financiera, por lo que es importante mantener tanto la planificación para evitar gastar de más, así como también medidas para no caer en estafas.

“Es muy importante que las personas estén alerta durante esta semana santa ya que algunas personas malintencionadas aprovechan para comprometer la seguridad financiera de las personas y así substraer su dinero, para ello en Mucap contamos con importantes mecanismos de seguridad para monitorear los movimientos de nuestros clientes así como también, nos hemos preocupado por brindar constantemente consejos de seguridad para evitar que se conviertan en víctimas de los estafadores”, comentó Jary Brenes, Subgerente de Procesos de Mucap.

El experto menciona que las estafas no solo se pueden dar por medio de descuidos como perder de vista la tarjeta, proporcionar claves a terceros o caer en llamadas falsas, sino también a nivel digital, esto debido a que las personas suelen ingresar a páginas web para investigar lugares para visitar, hacer reservas en zonas turísticas o bien, adquirir productos y servicios que les serán útiles en sus vacaciones, por tal motivo, se debe ser muy selectivo con los sitios en las que se va a comprar y comprobar las medidas de seguridad con las que cuentan antes de ingresar cualquier dato personal.

A continuación, Mucap brinda cinco consejos para mantener sus finanzas seguras:

1. No perder de vista la tarjeta: Cuando vaya a realizar un pago con tarjeta en el comercio, ésta no debe perderse de vista, para ello, actualmente los negocios cuentan con datáfonos inalámbricos o bien otros medios de pago como Sinpe Móvil. En el caso de que el comercio no cuente con estos dispositivos y métodos, es preferible que usted se dirija hasta la zona en donde se encuentra el mismo para realizar el pago, de tal forma que usted compruebe que la trazabilidad de la tarjeta y la transacción sean las correctas.

2. Identificar llamadas o correos falsos: Las principales alertas de que puede estar siendo víctima de un intento de estafa a través de llamada es el sentido de urgencia de la persona que le llama, además, de solicitarle datos sensibles como contraseñas, números de cuenta, entre otros que pueden comprometer su dinero. Asimismo, también pueden utilizar los correos electrónicos como método de estafa, en los cuales incluyen enlaces a los que debe ingresar para obtener una promoción o completar un proceso; para ello, verifique que la dirección electrónico del remitente es la correcta y oficial, ya que por lo general estas poseen faltas ortográficas o bien, cambian alguna letra o número con respecto a las cuentas oficiales para que usted a simple vista no pueda diferenciarla, y a la vez, no ingrese a ningún enlace que contenga.

3. Verificar los sitios web de compras: Es muy fácil caer en la desesperación por no encontrar espacio en hoteles o restaurantes y entrar a cualquier sitio para reservar, sin embargo, debe tomar en cuenta algunas medidas de seguridad, como asegurarse de que el sitio web que esté visitando cuente con el certificado de seguridad, esto lo podrá verificar al lado de la barra de búsqueda. Este candado le asegura que sus datos no estarán expuestos a otros. Adicionalmente, recuerde no utilizar la misma contraseña de acceso para todas las plataformas, por el contrario, en la medida de lo posible utilice contraseñas alfanuméricas que no sean fáciles de descifrar.

4. Nunca guardar información sensible: en dispositivos electrónicos, hojas o en páginas de compras: recuerde que sus contraseñas, PIN y números de tarjetas u algún otro dato confidencial son de uso personal, por ello, evite que esta información caiga en manos de los timadores. Para lo cual nunca guarde estos datos en dispositivos electrónicos, hojas o bien, en páginas de internet para realizar compras, es mejor memorizarlos y digitarlos cuando se requieren.