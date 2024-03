Uso de patinetas o similares en carretera es ilegal y peligroso

15 Marzo 2024

Todo vehículo autopropulsado, o no, que no esté especificado en la Ley de Tránsito, no puede circular en vía pública.

Presencia de personas en patines o patinetas, compartiendo la vía con automotores es riesgoso.

Deben utilizarse los espacios especiales en parques y comunidades para practicar actividad física con estos artículos rodantes.

Se debe cancelar la multa para poder retirar el artículo. Si la persona tiene menos de 15 años, se debe presentar con su responsable, para devolverle el bien.

Es ilegal y muy peligroso desplazarse por vías públicas con patineta, patines, o similares. Su uso implica su decomiso y una multa que ronda los ¢26.000.

Con base en el artículo 124 de la Ley de Tránsito, este tipo de artículo, autopropulsado, o no, no debe utilizarse en las carreteras ni en las aceras.

En el primer caso, explicaron en la Dirección de Tránsito, es un riesgo para los conductores el tener que esquivar a estas personas que, a veces, ni siquiera circulan en el sentido correcto del tránsito, pero, más todavía, es un alto riesgo para estas personas de ser atropellados.

En el mismo sentido, usar estos aparatos en las aceras representa también un peligro para los peatones, dentro de los que se cuentan adultos mayores, niños o mujeres embarazadas, por dar algunos ejemplos de peatones más vulnerables.

Utilizar estos dispositivos, algunos con motor, como medio de transporte es ilegal, salvo que sea una bicicleta, recalcaron.

Asimismo, a las puertas del receso de Semana Santa, en el que algunos jóvenes salen a divertirse, se les recuerda que no deben usarlos en vía pública, en cuenta en las carreteras en las zonas de playa, pues bajo la premisa equivocada que se está de

vacaciones o que es costa, algunas personas pudieran llevar y utilizar estos juguetes en las carreteras de esos lugares.

Existen en diferentes sitios del país espacios para practicar el uso de patines y patinetas, por ejemplo, de ahí que se pide recurrir a esos parques y lugares públicos y siempre con la protección debida, que incluya al menos casco, y si pueden agregar rodilleras y coderas, todavía mejor, indicaron las autoridades.

Decomiso y devolución

Cuando estos artículos son decomisados por la Policía de Tránsito, se debe pagar la multa para poder retirarlos; si el propietario tiene menos de 15 años, debe acompañarse por su responsable legal, como su mamá o su papá, para el trámite de reclamo del bien.

También, se les recuerda que toda persona mayor de 13 años debe tener una identificación, sea su Tarjeta de Identificación de Menores o la cédula de identidad, a partir de los 18 años.