”El turismo no se ha reinventado, solo ha tenido una oferta de supervivencia”

Escrito por Silleny Sanabria | 27 Septiembre 2020

En la nota colabora Ericka Fernández, periodista de Periódico Mensaje.

Erasmo Rojas Presidente ACOPROT Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo

“Lo primero de lo que hay que estar convencido es de que el turismo es uno de los motores principales de la economía del mundo y del cual dependen muchísimos sectores más. Lograr esta importancia en el mundo ha sido un largo camino, pues es una industria que se mueve silenciosamente pero que produce enormes beneficios.

A pesar de que ésta no es la primera pandemia, ninguna ha tenido un efecto tan devastador para el turismo, pues paralizó el aspecto subjetivo del turismo, es decir, el miedo que creó en el turista para viajar. Entonces hay que replantearse cómo se puede reactivar el turismo, idealmente sería abrir todo, pero a mi concepto, sería tener un país cauteloso, para que seamos fuertes, protejamos las fronteras y la salud, y así poder decir a las personas que pueden venir a nuestro país porque es seguro.

En este momento Costa Rica está en una encrucijada, porque se proyecta como un país que requiere que el turismo se reactive pero que el contagio del virus está aumentando proporcionalmente. Hay que tener un equilibrio en una estrategia política, económica y de salud y no cometer el error de abrir fronteras de países altamente contagiado.

Por otra parte la bolsa de negociaciones turísticas más importante del país se realizará del 16 al 21 de noviembre y por primera vez de forma virtual, y a pesar de que por las condiciones no ha tenido una gran afluencia de participación, nuestro llamado es que las empresas participen para poder promocionar el destino para todo el año siguiente. El turismo no va a cambiar lo que cambiará es la forma de comercializarlo que será de forma virtual”.

Carlos Granados, Presidente Asociación de Líneas Aéreas Internacionales

“La apertura de fronteras se ha manejado de una forma muy responsable trabajando de la mano con las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud tanto en la elaboración como en la implementación de los protocolos aéreos y aeroportuarios. A mi criterio, las acciones que se debería de llevar a cabo para alcanzar un fortalecimiento y equilibrio en cuanto a la reanudación de vuelos en el país consisten en procesos de comunicación fluidos entre todas las instituciones involucradas en la implementación de los protocolos y su ejecución efectiva con el objetivo de tener un pasajero 100% involucrado en los procesos.

En cuanto a la nueva realidad del sistema de vuelos, se prevé aperturas muy lentas y aerolíneas analizando mercados que sean rentables para operar su inversión de asientos en el país.

Seguimos los protocolos aprobados tanto por la Dirección General de Aviación Civil con las indicaciones del Ministerio de Salud para beneficio de todos los entes involucrados.

Para mantener una reactivación exitosa de vuelos comerciales se debe mantener la correcta aplicación de los protocolos, pues es la base para asegurar una correcta apertura, así como una rápida adaptación ante cualquier cambio que el mismo mercado nos pida realizar”.

Flora Ayub, Directora Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH)

Las acciones para alcanzar un fortalecimiento en la industria de los hoteles, y para que puedan volver a abrir ellos deben ponerse al día con sus cuotas, y otros gastos, pues de no ser así hay muchos hoteles que no podrán abrir. En esto es en lo que se ha venido trabajando para que tengan los hoteleros tengan una flexibilización en créditos con los bancos, además una flexibilidad en el pago de los servicios y de intereses.

Con respecto a la reactivación con el turismo nacional ha sido poco a poco, los fines de semana largos ha ayudado a que la ocupación tienda a subir un poco más, sin embargo entre semana los hoteles siguen vacíos con el turismo nacional. Con la reapertura de aeropuertos, también la definición va a ser un poco lenta, y pues la programación de aperturas se va a llevar un tiempo más de hasta nueve meses entonces necesitamos que se definan las ciudades que se pueden abrir. La preferencia en el turismo nacional sigue siendo playa, y lugares tranquilos y de relajación, por lo que los hoteleros han lanzado ofertas especiales para que las personas se atrevan a pasear en un poco tiempo.

Lo importante de toda la reactivación y de toda la apertura, es la generación del empleo. Con estos días que se ha abierto se ha podido volver a llamar a la gente que ha estado con reducción de jornadas laborales, y en cuanto a los créditos se ha trabajado en fondo de avales para Pymes, pues en su mayoría no han podido pagar servicios, y esto es lo que urge. Se necesitan definiciones y no solamente buenas intenciones”

Rubén Acón, Presidente Cámara Nacional de Turismo

“El turismo y los viajes requieren de apoyo urgente y de paquetes de mitigación específicos para evitar el cierre de empresas y la pérdida del empleo. Sabíamos que la recuperación sería gradual y por eso, hemos hecho diversos esfuerzos durante estos meses con los trabajadores con ingresos más bajos y los grupos más vulnerables, es decir por la protección de las todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, para sostener a la industria en los próximos meses que serán críticos.

Recurrimos a solicitar moratorias a las entidades financieras, propusimos la creación de un fondo de subsidios para estos los colaboradores, y posteriormente, nos abocamos en lograr una reapertura pronta, responsable y de recuperar la confianza del turista para que volviera a viajar, por esos nos apresuramos a contar con protocolos para cada una de nuestras actividades que garanticen una experiencia segura.

Una de las ventajas que tiene el país sobre otros destinos es la histórica apuesta por la sostenibilidad. Se puede decir que tenemos un camino recorrido, el hecho de no ser un destino de masas nos facilita el proceso de adaptación a las nuevas tendencias de viaje. El turista buscará realizar viajes que le permita priorizar su seguridad y evitar aglomeraciones. Hemos adaptado nuestros negocios para implementar procesos más digitales, adquiriendo herramientas tecnológicas que minimicen el contacto e interacción, también, que permitan hacer un seguimiento a la implementación de los protocolos y ofrecer transparencia al cliente de que estos se están aplicando”.

Tadeo Morales Gómez, Vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio

“Definitivamente debe haber incentivos económicos para toda la industria de turismo y una mejora de tarifas, pero principalmente la subvención del Estado para todas las actividades turísticas que generen trabajo, esto es algo para lo que se debe hacer una mesa de trabajo en la que se tome en cuenta todo el desarrollo turístico que representa la industria, con medidas que eviten el cierre.

Como cámara vemos que no ha habido este incentivo para el sector se tienen que pensar seriamente en cómo funcionarían esas mesas de trabajo regionales en las que deberían de participar las municipalidades, el gobierno y sus cargas sociales y los proveedores de servicios, porque con esta estructura de costos es imposible que el turismo vuelva a ser competitivo y es casi que una brecha imposible para cualquier empresa.

No ha habido una reinvención del turismo nacional, sino una oferta de supervivencia en la que las empresas que pueden abrir cierta cantidad de sus operaciones, ponen sus precios relativamente bajos, con descuentos insostenibles, que no son saludables financieramente y que no son efectivos. Recomendamos entrarle a la estructura de costos que tiene el turismo y la cantidad de trámites, de reglamentos y requisitos con los que están sometidas las empresas, y esto es algo que se debe intervenir de inmediato y a largo plazo”.

Hernan Binaghi, Presidente CATURGUA

“Para alcanzar un nuevo fortalecimiento de la industria turística en Costa Rica, es necesaria la flexibilización de jornadas, la contribución con la base mínima contributiva de la CCSS, el apoyo con las tarifas de los servicios públicos y líneas de crédito y reforzar el posicionamiento a nivel internacional mediante la campaña del ICT “Esencial Costa Rica”, que muestre las virtudes que del país frente a nuestra nueva realidad (espacios verdes, playas de poca visitación, etc.).

Como CATURGUA hemos propuesto un trabajo en conjunto regionalizado, es decir, trabajar con los 11 gobiernos locales de la provincia y con las diferentes cámaras locales y luchar por objetivos comunes para posicionar Guanacaste como un destino. Sin embargo se requiere negociar nuevos plazos para los créditos, con montos mensuales más bajos y tasas de interés especiales sobre todo para las Pymes, con el fin de mantener un flujo de caja sano y lograr un reinicio de labores más estable.

Lo que Guanacaste está pidiendo es la apertura total del mayor mercado de turistas que nos visitan (USA) para lograr un buena programación de vuelos para la próxima temporada que ya no será alta sino bien baja y el lanzamiento de campanas internacionales de marketing bien enfocadas en nuestro país y en las diferentes provincias para fortalecer las ventajas que tenemos frente a otros destinos”.