El Colegio de Médicos le otorga a la Doctora Gioconda Batres Méndez la Mención de Sumo Honor como Colegiada Excelentísima de la institución

09 Marzo 2022

Como un acto histórico que busca destacar el aporte que las mujeres médicas han hecho en el ejercicio de su profesión en el país, el Colegio de Médicos y Cirujanos otorgó por primera vez a una mujer la Mención de Sumo Honor.

Se trata de la Dra. Gioconda Batres Méndez especialista en Psiquiatría y quien recibió su distinción en un acto realizado el martes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“A través de esta distinción, el Colegio de Médicos y Cirujanos pretende abrir el espacio para destacar a las mujeres profesionales que han sobresalido en el ejercicio de la profesión y destacado por su entrega y dedicación en el desarrollo de la medicina y el mejoramiento de la salud o que han contribuido en el progreso de nuestro gremio”, indicó la Dra. Cindy Vega Palavicini, miembro de la Junta de Gobierno y coordinadora de la Oficina de la Mujer.

“Representa una decisión histórica del Colegio de Médicos ya que visibilizar brechas que todavía existen y la lucha que hay que dar para combatir la violencia contra las mujeres. Es un cambio positivo de la institución el reconocer la labor de una mujer médica y estoy muy agradecida, respetuosa porque al premiarme a mí, que si bien es cierto he trabajado por cincuenta años tratando de llevar conocimientos a toda América Latina, considero que es una celebración que no me pertenece, más bien es una distinción a todas las mujeres, no solo a las médicas, sino a todas las mujeres en general”, expresó la Dra. Gioconda Batres Méndez.

La Dra. Batres Méndez se incorporó al Colegio de Médicos y Cirujanos como Médica General en 1975 y tres años después inscribió su especialidad en Psiquiatría. Durante su trayectoria realizó una ardua labor para estudiar, exponer y sensibilizar sobre el tema de la violación infantil, el cual expuso y desarrolló manuales para el abordaje de diversos casos.

Su conocimiento la llevó a ejercer como directora del Programa Regional de Capacitación contra la Violencia de Género y Trauma, donde con ayuda de profesionales ya capacitadas, se extendió el entrenamiento por América Latina, logrando capacitar tanto en Costa Rica como otros países a los Gobiernos mediante consultorías para la elaboración de Leyes y Procedimientos de Abordaje a las víctimas.

Asimismo, la Dra. Batres Méndez creó la Fundación Ser y Crecer en la que también contribuyó a la capacitación integral. Asimismo, inició un Programa de la mano con la Organización de Naciones Unidas para América Latina en Costa Rica donde desarrolló esas capacitaciones integrales que la atención a las víctimas demanda, evidenciando las deficiencias en la atención, el desconocimiento y los estereotipos.

Actualmente, la Dra. Batres Méndez dirige la Maestría Internacional en Atención y Tratamiento de Víctimas de Abuso Sexual en la UPANA, Universidad Panamericana de Guatemala, logrando que se considere a nivel universitario este tema como trascendente para fortalecer los programas de salud y la atención, en la cual, participan profesionales de diferentes países, en cuenta Costa Rica. Además, continúa brindando asesorías a los Gobiernos y Oficinas de La Mujer de diferentes países, como a Organizaciones No Gubernamentales sobre políticas y Prácticas de Tratamiento bajo la Metodología que ella misma creó, dio forma, fortaleció y validó en Costa Rica y el exterior: La Terapia Género Sensitiva para el tratamiento de las Víctimas de Abuso Sexual.

Además de destacar el aporte de la carrera de la doctora Batres Méndez, el Colegio de Médicos seguirá impulsando el reconocimiento de más mujeres médicas que han brindado valiosas contribuciones en el ejercicio de su profesión.