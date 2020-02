Tiempo de espera en cirugías se redujo de 279 a 368 días de diciembre 2018 a enero 2020 en Guanacaste

La señora Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República y el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constataron los avances en esta materia en una visita al Centro de Atención Integral de Salud (CAIS) Cañas, la tarde de este martes y donde se recupera don Olman.

Don Olman sufría de una hernia inguinal que le provocaba constantes dolores y molestias.

“Hace unos tres años me percaté que tenía una hernia inguinal, al tiempo inicié los trámites para operarme y como acá en Cañas la atención es tan pronta me refirieron del hospital Monseñor Sanabria y en este CAIS en menos de un mes me resolvieron y acá estoy muy contento” dijo sonriente don Olman Montes quien se dedica a la pesca.

"Con todos los hospitales vecinos estamos trabajando en red, recordemos que la CCSS es una sola. Como el caso de don Olman, a muchos pacientes más los preparan con exámenes y charlas preoperatorias en los centros de salud de adscripción y una vez que están listos para operarse coordinamos y los traemos al CAIS, por eso es que nuestra producción quirúrgica se disparó y aprovechamos al máximo las dos salas" destacó la doctora Ileana Chan Oliverio, gestora de listas de espera del CAIS de Cañas.

Para el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente General de la CCSS, esta reducción histórica impacta positivamente a pacientes que requieren cirugías programadas de los hospitales La Anexión, Enrique Baltodano, Upala y CAIS de Cañas.

“Específicamente la producción de los dos quirófanos del CAIS de Cañas es muy alentadora y responde al gran esfuerzo institucional y humano que se hace en la CCSS. El área de salud Cañas pasó de realizar 431 cirugías en 2018 a 2 502 cirugías en 2019, de las cuales 1 564 se hicieron en jornada ordinaria y 938 en jornada vespertina y de fines de semana. Esto significa que se aumentó casi seis veces la producción” explicó el doctor Cervantes.

El doctor Armando Umaña Tabash, director general del CAIS de Cañas, comentó que la producción quirúrgica trajo alivio a 775 mujeres que se intervinieron por asuntos ginecológicos, 739 por cirugías generales, 777 por procedimientos urológicos, 89 de ortopedia y 20 de otorrinolaringología. Lo anterior como apoyo al trabajo en red, de los hospitales de Liberia, La Anexión y el Monseñor Sanabria, en Puntarenas, este último como apoyo adicional a la red Pacífico central.

La doctora Marny Ramos Rivas, coordinadora del Programa de Atención Oportuna de la CCSS, explicó que esta región asumió el reto de ser la primera red del país en gestionar los plazos de espera de todos los centros de la región, mediante el abordaje conjunto y derivación utilizando toda la capacidad instalada disponible.

Ramos dijo que el proceso en red implica la coordinación entre hospitales y el área de salud de Cañas, para la atención de pacientes quirúrgicos, los cuales se derivan de un centro a otro para su resolución. En Cañas se encuentran resolviendo diagnósticos de predominio ambulatorios. Esta misma coordinación se realiza para el apoyo en consulta externa y procedimientos.

Ramos aseguró que este aumento de producción del área de salud de Cañas se ha logrado gracias al fortalecimiento en equipamiento, infraestructura, personal y mejor aprovechamiento de los recursos en su conjunto.

Por su parte el doctor Warner Picado Camareno, director regional, manifestó que los hospitales de la región impulsan otras estrategias, además de implementar jornadas de producción quirúrgicas deben mantener una producción óptima en jornada ordinaria, por lo cual se ha logrado un abordaje más oportuno a la población y la disminución del tiempo promedio de espera.

El doctor Picado añadió que, en este momento, se cuenta con la estrategia de estandarización de plazos promedio de espera, como metas regionales, en las cuales cada centro debe mantener diagnósticos en un plazo definido para considerar que este se encuentra controlado.

Respecto al hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, se ha disminuido el plazo en 73 días promedio, alrededor de un 18 %, sin embargo, algunas especialidades han disminuido considerablemente tales como cirugía general que pasó de 453 días en diciembre 2018 a 283 días promedio en enero 2020, ginecología que pasó de 382 días a 97 días, ortopedia de 807 días a 559 días promedio y vascular periférico de 601 días promedio a 231 días igualmente de diciembre 2018 a enero 2020.

En el hospital de La Anexión se ha disminuido el plazo en 103 días promedio, alrededor de un 40 %, sin embargo, es importante recalcar que la mayoría de las especialidades disminuyeron en gran medida, lo que permite a este centro contar con un plazo promedio general de 157 días en el área quirúrgica. Actualmente, está apoyando a la red en varias especialidades como ortopedia y cirugía general.

Por su parte, Upala cuenta actualmente con plazos promedio de alrededor de 62 días manejando las especialidades de cirugía general y ginecología principalmente.

La red de prestación de servicios de salud de la región Chorotega atiende una población adscrita de 456 000 personas.