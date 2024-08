Preguntas y respuestas de Mayo Clinic: transición a la perimenopausia e inquietudes

30 Agosto 2024

ESTIMADA MAYO CLINIC: Tengo 41 años y, en mi última cita médica de salud de la mujer, me dijeron que estoy en la perimenopausia. ¿Qué significa esto exactamente? No he tenido ningún síntoma. ¿Qué debo esperar? ¿Debo hacer algo para prepararme?

RESPUESTA: La perimenopausia hace referencia al momento de la vida en el que el cuerpo comienza la transición natural hacia la menopausia, que marca el final de los años fértiles. La perimenopausia puede empezar ya alrededor de los 35 años. A medida que atraviesa la perimenopausia, la producción de estrógenos del cuerpo —la principal hormona femenina— aumenta y disminuye. Estas fluctuaciones pueden generar síntomas como periodos irregulares, sofocos y sequedad vaginal. Una vez que hayan transcurrido 12 meses seguidos sin periodo menstrual, habrá pasado oficialmente de la perimenopausia a la menopausia. La menopausia puede suceder a partir de los 40 años o después de los 50, pero la edad promedio es 51 años.

La perimenopausia es un cambio biológico natural. Como los síntomas aparecen y desaparecen, muchas mujeres sienten que están en una montaña rusa emocional. Si bien no todas las mujeres tienen todos los síntomas, los problemas que se informan con mayor frecuencia incluyen molestias comunes que podrían no asociarse con la menopausia. Es importante que sepa que esto es normal, porque ayuda a entender más sobre los síntomas que presente.

Sofocos y problemas para dormir

Cuando se presenta un sofoco, usted puede sentir una sensación repentina de calidez o calor, a menudo en la parte superior del cuerpo, alrededor del rostro y el cuello. Debido a esto, su rostro puede enrojecerse y presentar rubor, y puede comenzar a sudar. Los sofocos también pueden presentarse mientras duerme. Estos "sudores nocturnos" pueden interferir con una buena noche de sueño.

Cambios en el estado de ánimo

Los cambios en el estado de ánimo son comunes y pueden incluir irritabilidad, fatiga, tristeza o ansiedad. Estos cambios del estado de ánimo pueden suceder como consecuencia de que los niveles de estrógeno descienden. La depresión también es un efecto secundario común de la menopausia. Es importante compartir cómo se siente y las modificaciones en su estado de ánimo con su profesional de atención médica.

Olvidos

Durante la perimenopausia, también puede comenzar a notar que tiene dificultades relacionadas con la memoria y la concentración. Es posible que le cueste recordar cosas simples, como dónde puso las llaves o por qué se dirigió a determinado lugar. Esto a veces se conoce como "bruma mental" y es bastante común. A menudo, las mujeres manifiestan preocupación por que este sea un signo temprano de demencia. Por lo general, esto no es así. Muchos estudios han demostrado que la bruma mental asociada con la menopausia es temporal, y el funcionamiento cognitivo se normaliza. La bruma mental también puede derivar de la falta de sueño y el descanso necesarios. Cuando logra dormir más, generalmente notará mejoras en la memoria.

Aumento de peso

A menudo, las mujeres notan que comen lo mismo y hacen el mismo ejercicio, y aun así aumentan de peso. Es común que las mujeres noten un aumento de peso durante la perimenopausia y la transición a la menopausia, en particular en la mitad de este período. A medida que envejecemos, es común que los cambios en el metabolismo y la pérdida muscular ocasionen un incremento en el peso. El aumento de peso puede afectar gravemente la salud, por lo que este es un momento importante para enfocarse en hábitos de estilo de vida saludables.

Siguientes pasos

Como dijimos, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas, o la misma intensidad, por lo que la perimenopausia es el momento ideal para elaborar un plan para controlar los cambios que está atravesando y que atravesará en el futuro. Hay muchos libros y recursos digitales disponibles también, que le recomendamos consultar y usar para conectarse con otras personas.

Durante la menopausia, aumenta el riesgo de presentar ciertas enfermedades y afecciones, como la enfermedad cardíaca, osteoporosis e infecciones de las vías urinarias. Puede hacer varias cosas para aliviar los síntomas y cuidar su salud.

Asegúrese de incorporar hábitos de estilo de vida saludables, incluidos los siguientes:

Hacer ejercicio regularmente, que incluya entrenamiento cardiovascular y de resistencia. Esto ayuda a prevenir la pérdida muscular, estimular el metabolismo y fortalecer los huesos. El entrenamiento de resistencia puede incluir levantar pesas o hacer ejercicios usando su peso corporal.

Seguir una alimentación equilibrada y saludable, y evitar los alimentos procesados y el exceso de azúcar.

Limitar o eliminar el consumo de alcohol.

Mantener un peso saludable.

Dejar de fumar o de consumir productos de tabaco.

Reducir el estrés y prestar atención a su salud mental.

Si bien suele ser un motivo de dudas, la terapia hormonal también puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia. El tratamiento con estrógeno es la opción de tratamiento más eficaz para aliviar los sofocos. Además, el estrógeno ayuda a prevenir la pérdida ósea. También hay alternativas no hormonales. Es importante que hable con su equipo de atención médica sobre los riesgos y los beneficios de cada tratamiento para determinar cuál es el indicado para usted.

Cada mujer tiene una experiencia única durante la perimenopausia y la menopausia. Es común sentirse insegura y sola mientras transcurren los cambios. Sepa que no está sola. Busque el apoyo de su familia, sus amigos y otros grupos que pueden brindarle un espacio seguro para compartir lo que está atravesando. Si siente que no puede afrontarlo, es importante buscar ayuda y asesoramiento en su equipo de atención médica. — Dra. Juliana (Jewel) Kling, Salud femenina, Mayo Clinic, Phoenix