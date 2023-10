“Pink is for Power”, honra la fuerza de las sobrevivientes al Cáncer de Mama

20 Octubre 2023

Iniciativa genera conciencia para mantener la conexión con el cuerpo en el Mes de la Conmemoración de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

¿Sabía usted que la reconstrucción mamaria es un derecho fundamental de las pacientes sometidas a una mastectomía o una extirpación del seno por cáncer de mama?

Para estas pacientes, la reconstrucción mamaria significa un impulso en su autoimagen y les permite iniciar un proceso de reconocimiento consigo mismas. En países desarrollados, 3 de cada 10 mujeres con mastectomía se someten a este tipo procedimientos, un componente esencial en el tratamiento de rehabilitación de quienes enfrentan la enfermedad.

Con el fin de concientizar acerca de la importancia de un diagnóstico temprano y honrar la fuerza y resistencia de mujeres sobrevivientes, la empresa costarricense Establishment Labs, creó “Pink is for Power” una iniciativa que destaca la responsabilidad de la sociedad alrededor de la educación y la conexión con el cuerpo humano.

Como parte de esta campaña, Establishment Labs, Coyol Free Zone y endocrino.cr realizaron en conjunto dos jornadas informativas llamadas “El camino a la salud integral de los senos”, dirigidas por la Dra. Mariela González Volio, especialista en Endocrinología, y en las cuales se analizaron temas relacionados al cáncer de seno, las secuelas fisiológicas que puede causar, a quién puede afectar y como disminuir el riesgo.

“En Establishment Labs nuestro objetivo es priorizar la salud y el bienestar de las mujeres; como empresa global centrada en la salud de la mujer, hemos creado un movimiento llamado “Pink is for Power” no solo para honrar la fuerza y la resiliencia de las sobrevivientes de cáncer de mama, sino también para crear conciencia sobre el poder y la responsabilidad que tenemos como sociedad para educarnos nosotros mismos y educar a los demás sobre cómo disminuir el riesgo, las formas de detectar la enfermedad y detenerla tempranamente, y que finalmente SÍ hay opciones para reconstrucción estetica. El programa incluye educación medica para cirujanos, el desarrollo de la tecnologia necesaria, y educación para pacientes”, indicó Salvador Dada, Presidente de Establishment Labs Costa Rica.

El evento, realizado en el Campus de Innovación Sulàyöm ubicado en Coyol Free Zone, contó con la participación de más de 250 colaboradores de 14 empresas del parque, quienes tuvieron la oportunidad de participar en el sorteo de mamografías y ultrasonidos de mama donados por Establishment Labs y Coyol Free Zone.

Por su parte, Carlos Wong, Director General de Coyol Free Zone aseguró, “como líderes en exportación de dispositivos médicos estamos comprometidos con Costa Rica y la salud de nuestra población interna, empezando por el capital humano del parque que supera los 25.000 colaboradores. Estos esfuerzos nos permiten concientizar a profundidad sobre este tipo de enfermedades para convertirnos en agentes multiplicadores del mensaje de prevención”.

Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ) es una empresa global de tecnología médica dedicada a mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, principalmente en estética y reconstrucción mamaria.

Prevalencia del cáncer de mama en Costa Rica

El cáncer de mama es un problema de salud pública que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, es mucho más común en mujeres. En Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud, representa la segunda causa de muerte, solo superado por las enfermedades cardiovasculares.

A nivel mundial, se estima que 1 de cada 8 mujeres presentarán la enfermedad en algún momento de sus vidas y cada año, 500.000 pierden la batalla contra el cáncer de mama