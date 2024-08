Homenaje a Guadalupe Urbina en la Sede Regional Chorotega

01 Agosto 2024

Por Cristian Chaves

Comunicación SRCH

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA) rindió homenaje a la destacada artista guanacasteca Guadalupe Urbina. El evento se llevó a cabo el miércoles 31 de julio en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María de Liberia, y contó con la colaboración de la Asociación para la Cultura de Liberia y el Centro Literario de Guanacaste, el Ministerio de Educación Pública a través de la Dirección Regional de Educación de Liberia, y la Cámara Turismo de Guanacaste.

Guadalupe Urbina, reconocida cantautora, compositora, poeta, escritora e investigadora de la tradición oral del Guanacaste eterno, ha dejado una huella imborrable en la cultura de la región y del país. Sus canciones, cargadas de identidad y memoria, reflejan el orgullo de sus raíces y la experiencia de haber nacido en Guanacaste.

El Vicerrector de Docencia, Randall Arce Mora, expresó su honor de ser parte de esta celebración y resaltó la importancia de la Anexión del Partido de Nicoya para la UNA. La actividad incluyó presentaciones artísticas de la estudiantina de la Escuela de Corazón de Jesús de Cañas, el grupo de danza folclórica del Colegio CTP de Cañas, con su grupo artístico El Farallón, el grupo: Proyección Folclórica Tono Sepia del Campus Liberia.

El poeta guanacasteco Miguel Fajardo Corea ofreció una reseña emotiva de la vida y obra de Guadalupe Urbina, destacando su humildad, convicciones firmes y compromiso con el arte. "Hablar de Guadalupe Urbina es echarnos a Guanacaste al hombro, con las mochilas de la confraternidad, con las ilusiones de más proyectos y la confirmación de la lucha por la vida, cada día de la tierra", señaló Fajardo.

Como parte del homenaje, se le entregó a Guadalupe Urbina una obra de la artista Rebeca Alvarado Soto, académica de la Sede Regional Chorotega. La obra, titulada "Descanso", es parte de una colección que refleja el trabajo de los boyeros y el uso de la carreta. Además, la UNA otorgó a Urbina un reconocimiento por su invaluable aporte al fortalecimiento de la grandeza artística de Guanacaste.

Visiblemente conmovida, Guadalupe Urbina agradeció profundamente el homenaje y destacó la importancia de la educación pública en su vida. "Estoy muy conmovida por todo lo que he visto aquí hoy, sobre todo porque ya no estoy tan joven. Esto me conmueve mucho porque sigo más activa, sigo haciendo cosas. Sigo escribiendo, cantando, pintando... cuando veo esto de hoy digo, no ha sido en vano trabajar tanto con tanto esfuerzo, porque vivimos en un país donde es difícil hacer visible los trabajos que tienen que ver con la cultura de los pueblos", expresó Urbina.

Urbina también recordó con cariño su paso por la Universidad Nacional, donde estudió durante casi cinco años gracias a becas. "La UNA es mi alma máter. Yo estudié en esta universidad casi cinco años. Estoy profundamente agradecida por lo que esta universidad me dio. Yo soy hija de la educación pública. Yo estudié todo con becas. La universidad me pagó todo", compartió emocionada.

El evento culminó con palabras de agradecimiento de Guadalupe Urbina a la UNA y a todas las organizaciones involucradas en la organización del homenaje. "No es la primera vez que Liberia me abraza, me trata con mucho cariño y respeto. Que puedo decir más, muchas gracias a la UNA por esta actividad que me llena mucho en lo profundo de mi alma, porque es una muestra de ese trabajo arduo que me he propuesto en rescatar nuestra cultura", concluyó Urbina, reafirmando su compromiso con la identidad y el legado cultural de Guanacaste.