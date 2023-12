Guanacasteca cumple su sueño alzando vuelo a la NASA

04 Diciembre 2023

Carrillo tiene una representante juvenil en la NASA Meylin Santana del Colegio Técnico Profesional de Filadelfia fue seleccionada para ir a EE.UU

Luis Castrillo Marín Periódico Mensaje

La joven estudiante del décimo año del Colegio Técnico Profesional de Filadelfia (cantón de Carrillo), Meylin Santana, fue seleccionada por la Fundación She Is para viajar a la sede de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, siglas en inglés) en la ciudad de Houston, Texas (EE.UU.) como parte del Programa Ella es Astronauta.

Desde el 2019, esta Fundación de origen colombiano, tiene como objetivo romper estereotipos de género, para convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades, generar herramientas académicas, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, e inspirarlas a hacer posible lo imposible.

Santana expresó que la decisión de la organización fue una “bendición para ser parte de ese hermoso programa” gracias a la fe y esfuerzo que realizó durante el proceso para; finalmente, quedar seleccionada en el grupo que estará en la NASA.

“Tuve fe en que iba a ser una de las seleccionadas, aunque en un principio muchas personas no me dieron el apoyo, mis padres y mis amigos cercanos si me lo dieron y el amigo más cercano que tengo, que es Dios, porque confío mucho en él”, explicó la estudiante de Filadelfia.

Junto con Meylin viajarán a Houston otras nueve adolescentes de entre 12 y 16 años residente en Turrialba, Tres Ríos, Pavas, Pérez Zeledón, Sarchí, Batán y Sarapiquí.

“Confié mucho en Dios en que me iban a escoger, tuve mucha fe y por esa fe, fui una de las elegidas, también por todo el esfuerzo que hice”, señaló la estudiante del CTP de Filadelfia.

El programa Ella Es Astronauta está diseñado para fortalecer habilidades y capacidades en STEAM para niñas y adolescentes quienes viven en estados de vulnerabilidad. Las participantes se involucraron en un proceso previo de participación virtual durante cuatro meses.

Agenda de trabajo

En la semana de inmersión en Houston las 10 jóvenes tomarán parte en una serie de actividades y retos, donde enfrentarán el desafío de construcción de cohetes, diseño de hábitat lunar y competencia de campo espacial de robótica, entre otros planes.

Asimismo, tendrán la oportunidad de desarrollar algunos proyectos propios y conocer a mujeres astronautas quienes están haciendo historia en la NASA para finalmente graduarse en la entrega de una misión como lo vive un astronauta.

Priscilla Solano, Directora País del Programa Ella es Astronauta y Vicepresidenta de la Fundación She Is, afirmó que “las niñas han mostrado una gran disposición de aprender y sacar el máximo provecho a esta experiencia”.

“Esta será una oportunidad muy enriquecedora para ellas, tanto lo que van a vivir en este tiempo, como lo que va a quedar en ellas para su futuro profesional.” Comentó Solano.

La Fundación She Is fue creada en el año 2016 con la misión de empoderar a las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología. Durante los últimos siete años ha beneficiado a más de 16 900 niñas y mujeres a través de programas como She Is Astronauta y She Is Esmeralda. Actualmente, opera en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

Por su parte, el Centro Espacial Houston de la NASA cuenta con amplios programas de educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, siglas en inglés) para todas las edades y atrae a más de 200 000 estudiantes y maestros cada año.

Quienes deseen apoyar o colaborar con los proyectos de la Fundación She Is pueden escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamar al 8773-8454.