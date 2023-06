Festival permitirá a estudiantes y docentes mostrar usos innovadores de Inteligencia Artificial

06 Junio 2023

Estudiantes y docentes innovadores costarricenses podrán postular proyectos de impacto basados en Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías Intel en un proceso de selección que les permitiría participar en el Festival de inteligencia artificial más grande del mundo.



El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) en alianza con Intel invitan a participar en el AI Global Impact Festival 2023 que se realizará en su primera etapa para Costa Rica hasta el 21 de junio.



Esta convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes del sistema educativo con interés en temas de tecnología, ciencia e informática aplicados a la búsqueda de innovaciones para solucionar problemas de la vida cotidiana.



Esta edición ofrece la posibilidad de participar en las categorías de Creadores de Impacto en Inteligencia Artificial (para proyectos innovadores de IA desarrollados en dos grupos de edad: de 13 a 18 años y otra de 18 años en adelante) y Moldeadores de Impacto en IA, dirigido a docentes.



En la categoría de estudiantes, para poder ser considerado en la evaluación a escala global, cada trabajo debe llenar un formulario que incluye título del proyecto o solución (máximo 10 palabras), descripción del proyecto o solución (máximo 150 palabras) y un video de menos de 2 minutos acerca de la idea que se postula (que no supere los 50 MB) en formato mp4, mov, wmv, flv o avi.



En el caso de los docentes deben llenar el formulario respectivo y presentar un póster en formato PDF junto a un video de menos de 2 minutos acerca de las prácticas innovadoras de enseñanza o aprendizaje de IA (que no supere los 50 MB) en formato mp4, mov, wmv, fiv o avi. En ambos casos, si el video no está en inglés deben añadirse subtítulos en inglés).



El primer lugar de cada categoría recibirá como premio $1,000 dólares



Las postulaciones deben ser enviadas al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. antes del 21 de junio de 2023.



Toda la información sobre el Festival puede consultarse en: https://shorturl.at/bftIO