Ulatina Dará Becas Del 100% Para Toda La Carrera En Sedes Regionales

13 Enero 2022

Para participar los interesados deben llenar un formulario, el cual estará disponible hasta el domingo 16 de enero de 2022 a las 12:00 mn.



Becas buscan apoyar a estudiantes que no lograron ingresar a Universidades Públicas.

La Universidad Latina de Costa Rica, brinda la oportunidad a los estudiantes que se graduaron del colegio en diciembre 2021 y los que se gradúan ahora a finales del presente mes, para obtener una beca del 100% en toda la carrera universitaria.

Se trata de las zonas donde la Universidad Latina de Costa Rica tiene Sedes, Ciudad Neilly, Guápiles, Cañas, Grecia, Santa Cruz y Pérez Zeledón, en las cuales se estará otorgando una beca por Sede. Esto con el objetivo de continuar con el compromiso de aportar al progreso social y a la competitividad del país.

Esta iniciativa, en la que pueden participar todos los estudiantes recién graduados de estas zonas, forma parte del PLAN DE BECAS PARA FOMENTO REGIONAL, un fondo de ayuda que busca ofrecer un apoyo económico a aquellos jóvenes de sedes regionales que deseen iniciar sus estudios.

Para participar, los interesados únicamente deben completar el siguiente formulario. El tiempo límite para participar es hasta el próximo domingo 16 de enero 2022 hasta las 12 m.n.

“Sabemos que hoy más que nunca, la educación es uno de los pilares fundamentales para que el país salga adelante y solo podemos lograrlo con profesionales altamente capacitados, innovadores y creativos capaces de ofrecer soluciones novedosas ante esta nueva realidad. Instamos a que los jóvenes, futuros profesionales de nuestro país, no pospongan la decisión de estudiar una carrera universitaria, que sin duda les dará las herramientas para salir adelante y potenciar a nuestro país” expresó Rosa Monge, Rectora de la Universidad Latina de Costa Rica.

Esta oportunidad de obtener una beca, surge como un apoyo para aquellos estudiantes que no lograron obtener su cupo en las universidades públicas del país o bien, quienes no han logrado tomar una decisión, a raíz de la situación actual del curso lectivo, el cual aún no ha finalizado.

El sorteo se realizará el lunes 17 de enero de 2022 y ese mismo día se llamará a cada ganador de cada Sede para que puedan matricular de inmediato, ya que el primer cuatrimestre inicia ese mismo día.