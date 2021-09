Ocho estudiantes de colegios públicos estudiarán en Estados Unidos gracias a beca de la Fundación CRUSA

30 Septiembre 2021

Ocho estudiantes de último año de Colegios Técnicos Profesionales y colegios públicos que forman parte del programa de bachillerato internacional fueron seleccionados para recibir una beca que les permitirá cursar estudios técnicos en Estados Unidos, durante dos años.

Se trata de Gerald Vallejos Picado, del Colegio Técnico Profesional de San Sebastián; Nicole Solís Araya, del Colegio Técnico Profesional Mercedes Norte; Jimena Lalinde Lizano, del Colegio Técnico Profesional Don Bosco (egresada como parte de la Generación 2020); Rayan Carrillo Alcázar, del Colegio Técnico Profesional de Hojancha (Guanacaste); Sofía Herrera Arias, del Liceo de Poás (Bachillerato Internacional); Carlos Daniel Guzmán Ramírez, del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares (BI); Anthony Fabián Moreira Badilla, del Colegio Técnico Profesional de Carrizal; y Carolina Solano Chinchilla, del Colegio Técnico Profesional Don Bosco, quienes se convierten así, en la cuarta generación del Programa para Becas de Técnicos Especializados Dra. Ana Sittenfeld de la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA).

Las becas completas son para cursar estudios técnicos en un Community College en Estados Unidos en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), las cuales son por un monto de $45.000 USD aproximadamente e incluyen, costos de matrícula, colegiatura, libros, materiales, transporte, boleto aéreo, seguro médico y gastos de manutención por dos años.

El Programa se desarrolla gracias a la alianza entre la Fundación CRUSA, la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), la Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), por medio de su oficina de asesoría educacional Education USA.

La Fundación CRUSA mantiene su compromiso de apoyar al país en la creación de capacidades nacionales en STEM, las cuales son áreas estratégicas para el impulso de una recuperación económica postpandemia inclusiva y sostenible que se encuentre sustentada en el conocimiento, la tecnología y la innovación.

“Para la Fundación CRUSA es motivo de alegría culminar con éxito el proceso de selección de la cuarta generación de becarios del Programa de Técnicos Especializados. Estos ocho estudiantes provenientes de colegios públicos, que podrán cumplir su sueño de estudiar por dos años en Estados Unidos, representan el deseo de superación, cambio e innovación que el país demanda para afrontar los retos del futuro”, manifestó Flora Montealegre, delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA.

Según CINDE, estos programas contribuyen a contar con una fuerza laboral dinámica, que está constantemente respondiendo y re-educándose para ajustarse a la demanda, siempre cambiante, de la economía global.

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, comentó ¨nuestro talento humano debe contar con las herramientas de educación necesarias para responder a los retos de la nueva economía del conocimiento. Este grupo de estudiantes logrará actualizarse y compartir posteriormente sus conocimientos en el país. Desde CINDE tenemos un fuerte compromiso de seguir apoyando este tipo de iniciativas para que cada vez más personas logren cumplir sus sueños mediante una educación de calidad¨.

Historias que inspiran

Los ocho estudiantes seleccionados para recibir la beca presentan un destacado nivel académico, liderazgo e interés por las áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Los jóvenes pasaron por un riguroso proceso de selección, en el cual, un comité integrado por representantes de CINDE, la Embajada de los Estados Unidos de América, Education USA y la Fundación CRUSA evaluaron su nivel académico, su dominio del idioma inglés, liderazgo en actividades curriculares y extracurriculares, así como su condición socioeconómica.

Uno de estos jóvenes es Rayan Carrillo Alcázar, de Huacas de Hojancha y estudiante del Colegio Técnico Profesional de Hojancha en la provincia de Guanacaste, quien considera que esta beca es una gran oportunidad para mejorar su educación, y que asegura que esta beca va a cambiar su vida por completo.

«Me siento feliz, y me gustaría decirles a todos aquellos jóvenes que los sueños sí se cumplen sin importar nuestra condición económica, pero para ello debemos ser perseverantes, esforzarnos y tener mucha dedicación, porque ningún sueño es imposible. Me encantaría estudiar una carrera relacionada con las redes y las telecomunicaciones, ya que este año descubrí que era algo que me apasionaba. Entre mis planes, está poder crear mi propia empresa que brinde servicios de telecomunicaciones y redes, algo parecido al ICE. Quiero poder aplicar todos los conocimientos que obtendré en Estados Unidos», comentó Carrillo.

Por su parte, Sofía Herrera, de Vara Blanca y estudiante del Liceo de Poás, quien se considera una optimista y perseverante, asegura que esta beca representa el esfuerzo de muchos años, ya que siempre soñó con obtener una oportunidad como esta.

«Voy a estudiar Inteligencia Artificial en Estados Unidos y con ello voy a hacer todo lo posible para avanzar en aspectos de seguridad y educación, porque son los dos puntos que considero que Costa Rica más debe mejorar y creo que la Inteligencia Artificial puede ser una gran herramienta para ello. Realmente agradezco que me hayan elegido para una de las becas, yo sé que voy a dar la talla para el reto que se viene para los próximos dos años y, en serio les agradezco enormemente por confiar en mí y elegirme», agregó Herrera.

Community Colleges

Los estudiantes becados con este programa estudiarán en un Community College en Estados Unidos y podrán completar su formación académica con pasantías en empresas que tienen operaciones en Costa Rica y cuyas oficinas centrales se encuentran en suelo estadounidense; lo que les permitirá fortalecer su perfil profesional y adquirir experiencia laboral que será clave para su incorporación en el mercado laboral costarricense.

“Estados Unidos valora los beneficios que los estudiantes internacionales aportan en nuestras aulas y en nuestras comunidades, que para el año 2019-2020 representó aproximadamente un millón de estudiantes, de acuerdo con el reporte de Open Doors. Creemos que las habilidades en el idioma inglés, las perspectivas y los lazos que los estudiantes desarrollan con sus compañeros en este programa se traduzcan en éxitos en sus futuros negocios y actividades comerciales, así como en su aporte a la ciencia, la innovación y las relaciones gubernamentales entre nuestros países” puntualizó la Agregada Cultural de la sede diplomática, Lauren Garza.

Un Community College (colegio comunitario) es una institución educativa que brinda educación terciaria y educación continua complementaria a las universidades y colegios tradicionales. En Estados Unidos los colegios comunitarios son principalmente instituciones públicas de educación superior de dos años. Muchos de los colegios comunitarios también ofrecen educación correctiva, pruebas de desarrollo educativo general, títulos de secundaria, títulos técnicos y certificados y un número limitado de títulos de cuatro años. En el 2018 había 980 colegios comunitarios públicos en todos los Estados Unidos[1].

Este es el cuarto año que el programa de Becas para Técnicos Especializados Dra. Ana Sittenfeld otorga estas becas. En total se han beneficiado 26 jóvenes y está previsto becar al menos a 5 jóvenes más el próximo año.

Estudiantes ganadores de la beca: