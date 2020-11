Jóvenes guanacastecos se especializan como Operadores de Cosechadoras de Caña de Azúcar

30 Noviembre 2020

Con proyecto “Motor de Oportunidades” 18 muchachos se gradúan para poder emplearse en ocupaciones de alta demanda en la provincia.

“Este un escalón más, un aprendizaje más y un título más que honestamente si hubiera tenido que pagarlo yo no lo hubiera podido hacer, por eso es que no podía desaprovechar esta oportunidad que me dieron de participar en Motor de Oportunidades y aprender muchas más cosas que no sabía y que me pueden ayudar para seguir creciendo en mis trabajos”. Con estas palabras el guanacasteco Gustavo Medina reconoce la importancia de programas que ayudan a jóvenes como él para capacitarse y salir adelante aún en medio de circunstancias económicas difíciles.

Gustavo de 25 años es padre de dos niñas y vecino de Carrillos Guanacaste y como él, hoy otros 17 jóvenes concluyeron una etapa en la que aprendieron todo sobre el manejo de las Cosechadoras de Caña de Azúcar, un área de alta demanda en la provincia guanacasteca.

Los 18 jóvenes que hoy se gradúan integran la generación más grande Motor de Oportunidades, un proyecto que nació en el 2017 con el objetivo de impactar la vida de jóvenes en riesgo social. A los favorecidos se les otorga una beca completa de $5.400 que incluye la capacitación teórica y práctica en el manejo de cosechadora de caña para que posteriormente se puedan incorporar al mercado laboral en un corto plazo.

“La más grande generación de operadores de cosechadoras de caña se gradúa de nuestro programa en momentos en que Costa Rica nos necesita más que nunca. Pero el programa no termina hoy, sino que empieza el momento en que los jóvenes saldrán a poner en práctica aquello que aprendieron y que les permitirá ganarse el sustento con honradez y la satisfacción del deber cumplido”, comentó Alonso Bogantes, Gerente General de Matra.

Los 18 muchachos de entre 24 y 35 años se gradúan como operadores de cosechadoras de caña, algo que representa un importante esfuerzo de reactivación en la zona en tiempos de pandemia por el Covid-19.

Según explicó Bogantes, para MATRA es importante continuar contribuyendo con una zona que urge de oportunidades de capacitación para poder emplearse sobre todo en ocupaciones que demanda la provincia guanacasteca.

Un Motor de Oportunidades en medio de situaciones atípicas

Este curso de Motor de Oportunidades se llevó a cabo en medio de circunstancias diferentes, primero por la pandemia de Covid- 19 que requirió de protocolos estrictos el fin de proteger al máximo a cada estudiante y al instructor.

Sin embargo, la situación también fue distinta a final de este ciclo de aprendizaje, pues la afectación generada por las lluvias hizo que las lecciones cambiaran de ubicación a las oficinas de MATRA en Liberia.

“Nada nos impidió llegar a nuestra meta gracias a que los creadores del proyecto buscaron siempre la forma de que pudiéramos seguir aprendiendo”, reconoció Gustavo, trabajador de CATSA. Él resaltó el hecho de que con un título como el de Motor de Oportunidades podrá buscar puestos de trabajo incluso en países como Estados Unidos donde constantemente ocupan mano de obra capacitada en Operadoras de cosechadoras de caña.

En esta ocasión, el proyecto también contó con el respaldo de Azucarera El Viejo, el Ingenio Taboga y Central Azucarera Tempisque (CATSA).