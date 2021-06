¿Cómo protegerse de las modalidades de estafa más utilizadas y cómo detectarlas?

17 Junio 2021

Cuide su información y realice compras seguras con motivo de la celebración del Día del Padre.

No revele claves ni tokens, desconfíe de solicitudes de urgencia, premios o descuentos exorbitantes.

El Banco Nacional comparte los principales consejos de seguridad para identificar estafas y no caer en las trampas de los distintos tipos de amenazas de la ciberdelincuencia. Los estafadores siguen enviando mensajes de texto, de correo electrónico y realizando llamadas telefónicas que dirigen a enlaces de páginas web fraudulentas que capturan claves y números de tokens. La principal defensa ante este tipo de ataques es el mismo usuario, que se mantiene alerta, detecta y detiene los intentos de fraude.

Con motivo del Dia del Padre o similares, sospeche ante el aviso de haber sido favorecido con premios en concursos en los cuales no ha participado. Sospeche también, ante el ofrecimiento de descuentos exorbitantes que están pronto a vencer. Cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas.

¿Cómo detectar el fraude?

Esté atento a descubrir los timos de los estafadores que enmascaran números de teléfono, direcciones de correos electrónicos, mensajería instantánea y enlaces de direcciones web, que simulan ser de bancos para guiar a las víctimas hacia páginas fraudulentas.

El director de Seguridad del Banco Nacional, David Hernández explica que “no importa cuál número sea el que le aparezca en su pantalla o el mensaje que reciba, ningún funcionario bancario lo guiará por teléfono para que complete su información confidencial, entiéndase claves, pines o tokens, esto es timo para capturar su información en un sitio web fraudulento”.

10 recomendaciones de seguridad para detectar estafas y mensajes maliciosos

La principal recomendación que se debe acatar es comprender que el banco nunca solicitará datos sensibles de seguridad. Antes de abrir un correo, verifique primero la veracidad el remitente. En caso de duda, realice confirmaciones por otras vías, por ejemplo, llamar directamente por teléfono. No visite tiendas ni acceda a sitios web por medio de enlaces enviados por correo electrónico, redes sociales o chatas, ni desde banners de sitios sospechosos. En su lugar, escriba usted mismo la dirección oficial del sitio (URL) en el navegador. No descargue archivos ni abra enlaces en correos si usted no los solicitó o no está seguro de lo que le solicitan o provienen de personas desconocidas, porque pueden contener virus que al abrirlos generan alto riesgo o posibles estafas. No instale programas o aplicaciones a solicitud de alguien que lo llama por teléfono o por medio de sitios desconocidos o tiendas no autorizadas. El Banco Nacional recomienda el uso de token o de firma digital para reforzar la seguridad en las transacciones bancarias que realiza la persona. En el caso de BN Móvil se brinda el servicio de registro de dispositivo para brindar un nivel adicional de seguridad a sus gestiones. No ingrese a aplicaciones bancarias utilizando redes wifi públicas, como hoteles, restaurantes, aeropuertos, etc. Aproveche el servicio de tarjeta virtual para la ejecución de compras por internet, es un servicio gratuito que tenemos a su disposición. Ante sospecha de estafa, cuelgue la llamada y llame usted directamente, en forma inmediata al banco (2212-2000) y reporte su caso.

El Banco Nacional mantiene alerta a la población de los principales temas de las estafas, es decir que no ingrese a sitios desconocidos o relacionados protección de cuentas, gestión de citas previas, citas de reemplazo de token, transacciones no autorizadas, premios, regalos, firma digital, exoneraciones de impuestos, entrega de formularios no solicitados, ya que se siguen detectando páginas fraudulentas con estos temas que buscan llamar la atención de las personas.