MEIC publica comparación de precios y verifica cumplimiento de peso y etiquetado en productos de Semana Santa

30 Marzo 2023

Se encontraron diferencias de precios de hasta 129% en sardinas y de 218% en atunes.

Con apoyo del Laboratorio Costarricense de Metrología (LCM), se analizó contenido neto, peso escurrido y calidad para 18 muestras de atún, dando como resultado un 100% de cumplimiento.

Se analizó precio y etiquetado de productos en pescaderías y marisquerías en Cenada, mercados municipales, carnicerías y pescaderías independientes, tanto en venta a granel como producto preempacado.

50% de los comercios visitados cumplen el etiquetado de productos pesqueros preempacados y de venta a granel. Con los que incumplen, se tomaron medidas.

En vísperas de la Semana Santa, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), realizó un monitoreo de precios en productos pesqueros, donde se encontraron diferencias de precios de hasta 129% en sardinas en lata y de 218% en atunes en lata.

Así lo determinó la Dirección de Calidad, luego del monitoreo de precios realizado del 01 al 08 de marzo:

Sardinas Atunes Consolidado Pescado a granel Productos 854 653 195 Marcas 37 21 No aplica Cantidad de presentaciones de peso 13 3 No aplica Comercios 132 160 41

En el caso de las sardinas se verificaron los precios que se ofrecen en envase cilíndrico, rectangular y ovalado, según su peso escurrido; para lo cual se destacan las principales diferencias:

Presentación de envases rectangulares para sardinas de 88 g peso escurrido Cantón Distrito Comercio Marca Precio (¢) más bajo / más alto Diferencia % Naranjo Naranjo Supermercado La Cadena PAY PAY ¢1 590 101% Belén San Antonio Súper San Antonio PAY PAY ¢3 200

Presentación de envases ovalados para sardinas de 240 g peso escurrido Cantón Distrito Comercio Marca Precio (¢) más bajo / más alto Diferencia % Paraíso Llanos de Santa Lucía Súper Tres Más Deli Fresh ¢1 250 84% Escazú San Rafael Súper San Martín Sardimar ¢2 300

Presentación de envases cilíndricos para sardinas de 93 g peso escurrido Cantón Distrito Comercio Marca Precio (¢) más bajo / más alto Diferencia % Grecia Grecia Súper El Pueblo El Pelícano ¢425 129% Santa Ana Santa Ana Central de Compras Mi Sabor ¢425 Tibás San Juan Súper La Amistad Richly ¢975

En cuanto a atunes, tanto para la presentación de aceite en trocitos y trocitos con vegetales en aceite; la información es obtenida del aplicativo MiMejorCompraCR (www.mimejorcompracr.go.cr) , donde se detalla a continuación las principales diferentes encontradas:

Atún trocitos en aceite de 100 g peso escurrido Cantón Distrito Comercio Marca Precio (¢) más bajo / más alto Diferencia % Paraíso Paraíso Súper Tres Más El Pelícano ¢500 218% Aserrí Aserrí Súper Fortuna Sardimar ¢1 590

Atún trocitos con vegetales de 100 g peso escurrido Cantón Distrito Comercio Marca Precio (¢) más bajo / más alto Diferencia % San José Hatillo Maxi Palí Suli ¢540 162% Santa Ana Santa Ana Palí Suli ¢540 Pérez Zeledón San Isidro de El General Palí Suli ¢540 San Carlos Quesada Palí Suli ¢540 Limón Limón Megasuper Sardimar ¢1 415

Resultados en contenido neto, peso escurrido y calidad de los atunes

El Laboratorio Costarricense de Metrología (LCM), ente adscrito al MEIC, realizó análisis en los atunes, con el fin de determinar la veracidad de las declaraciones contenidas en las etiquetas, en relación con el contenido neto, el peso escurrido y la calidad del producto (trocitos en aceite vegetal y con vegetales), determinando que las 18 muestras analizadas cumplen en un 100% con las declaraciones que tienen estos productos.

Precios de pesado a granel

Adicionalmente, se monitorearon los precios por kg de venta para algunas especies de pescado a granel en 195 productos en 41 comercios (mercados municipales y CENADA) de la GAM, destacando algunos de los siguientes resultados:

Especie del pescado: Dorado

Cantón Distrito Ubicación Comercio Precio por kg (₡) más bajo / más alto Variación % Heredia Ulloa Cenada Distribuidora Frutos del Mar ¢4 000 100% Alajuela Alajuela Mercado Municipal Pescadería Memo y Dory ¢4 000 Cartago Occidental Mercado Municipal Marisquería y Pescadería Altamar ¢8 000

Especie del pescado: Pargo rojo

Cantón Distrito Ubicación Comercio Precio por kg (₡) más bajo / más alto Variación % San José Hospital Mercado Registro Pescadería El Registro ¢3 000 167% Cartago Occidental Mercado Municipal Pescadería El Pacífico ¢8 000 Cartago Occidental Mercado Municipal Pescadería Super Mar ¢8 000

En lo que se refiere a etiquetado en productos pesqueros frescos, congelados y descongelados de venta a granel o preempacado en el punto de venta, se verificaron 52 pescaderías entre CENADA, mercados municipales y carnicerías y pescaderías independientes en la GAM, de los cuales 26 cumplen lo que representa un 50%.

De los establecimientos que comercializan productos pesqueros a granel, uno no especifica la leyenda de producto descongelado, ocho no indican el país de origen, 10 no informan el nombre de la especie.

En cuanto a productos preempacados, los siguientes fueron los principales incumplimientos:

Gráfico 1

Grado de incumplimiento según variable detectado en el etiquetado de productos pesqueros preempacados

Sobre estos incumplimientos, 26 comercios fueron prevenidos en el punto de venta en un plazo de cuatro días hábiles; para realizar las correcciones respectivas o se llevará a cabo una segunda visita para verificar el cumplimiento de los ajustes solicitados; en caso contrario se procederá con la presentación de una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor para la aplicación de las medidas que correspondan.