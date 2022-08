“La participación activa del régimen municipal en la solución de los problemas del país”

31 Agosto 2022

Bajo este lema se celebrará el Día del Régimen Municipal.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Don José Rojas Méndez, Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, explicó sobre cómo una descentralización del Estado y una mayor autonomía municipal podría lograr una mejor solución, a los retos que enfrentan las comunidades del país.

¿Cómo se prepara la UNGL para este año?

En junio cambiamos de Junta Directiva con nombramientos de nuevos compañeros y trabajando con varias sesiones con diputados, ministros, entre otros, pero esencialmente como Régimen Municipal nuestra lucha siempre está dirigida a la descentralización del Estado y como objetivo de responder a la gente que está más cerca del Gobierno Central que es el gobierno local. Nosotros tenemos una serie de luchas y proyectos de ley que hemos querido avanzar y resolver a las comunidades problemas que el Gobierno no puede resolver.

¿En qué temas trabajan?

Trabajamos en temas de infraestructura, de género, temas ambientales, de cambio climático, juventud, en temas de objetivos de desarrollo, de seguridad, recuperación de espacios públicos, con diferentes instituciones y ONG´s las cuales se han dado cuenta que para lograr la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, no lo van a lograr si no tienen el apoyo de los gobiernos locales. Entonces desde esa perspectiva nos hemos sumado a los Gobiernos Locales en estos temas, pero no solo eso, sino que, con el tema de la pandemia, si no nos hubiéramos involucrado de lleno, no estaríamos hoy con la reactivación económica del país ni se hubiera logrado los resultados positivos que se lograron con los gobiernos locales.

¿Cuál es la prioridad actual de la UNGL?

Ahorita lo que estamos haciendo es fortaleciendo el Régimen Municipal. Para este año se está trabajando en la Segunda Ley de Transferencia para que la infraestructura educativa pueda pasar a las municipalidades, que tienen profesionales capacitados para el desarrollo de estas obras y que el personal del DIE a veces no puede llegar a inspeccionar ciertos lugares del país. Ya tenemos la primera ley de transferencias que fue la 9329 que es exclusiva para rutas cantonales, en donde a partir del 2016 se marca una diferencia entre las rutas cantonales que están en mucho mejor estado que las rutas nacionales gracias a la planificación más local que llega donde las personas lo necesitan.

Es evidente que cuando los recursos los manejan los gobiernos locales primero alcanzan para más y llegan a donde verdaderamente tienen que llegar. Además, hay una planificación activa de la ciudadana en la construcción de los planes cantonales y ayudan la fiscalización de los recursos, todo esto ha permitido que los concejos de distritos, las ADIS, que los grupos de mujeres, comités de caminos, entre otros, sean parte de la construcción del plan quinquenal.

¿Entonces la descentralización es el mayor reto?

El reto principal es la descentralización del Estado para la reducción del gasto público y para poder ser eficientes en lo que es el valor público para la satisfacción de los usuarios en los servicios públicos.

¿Cambian los retos y desafíos para los gobiernos locales regionales como Guanacaste?

Las luchas del Régimen Municipal son las mismas. Los desafíos se basan en poder tener nuestra propia gobernanza, esto significa que podríamos resolver los problemas que tiene cada comunidad. Por ejemplo, si en Carrillo o Tilarán lloviera muchísimo, se inunda, hay desastres, etc., el Concejo Municipal no tiene la potestad de declarar Estado de Emergencia de ese cantón, porque solo el Presidente de la República puede hacerlo, y hasta que no haya esta declaración no puedo usar los recursos para emergencia que tengo como municipalidad para actuar de una vez, sino que debo esperar a que venga la Comisión Nacional de Emergencias, y si lo considera importante se puede incluir en un decreto que lo declare emergencia.

Entonces los desafíos son tener más autonomías, que pueda decidir sobre una declaratoria de emergencia, pueda hacer una política pública para tener control sobre ciertas cosas que a veces no funcionan porque el acuerdo municipal no da para obligar a la gente a hacer cosas. Por ejemplo, yo como municipalidad no puedo exonerar a las personas del pago de una patente cuando no pueda pagarlo, porque el Concejo Municipal no tiene esa gobernanza. Entonces luchamos por tener una autonomía más fuerte que tenga que ver con la gente también.

El otro desafío es poder administrar nuestros recursos naturales, porque por ejemplo para poder atender una calle pública y necesitamos extraer material de un tajo o un río, tenemos que esperar hasta cuatro años para que nos lo permitan; entonces estas son las cosas que necesitan cambiar.

¿Qué se necesita para lograr estos objetivos?

Esto es un tema constitucional, el Estado necesita una reforma que incorpore autonomías de los gobiernos locales que están en el art. 169 y 170 de la CP, que permita dictar políticas públicas y mientras esto no sea posible la eficiencia municipal no es la adecuada.