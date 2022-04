Principales logros y disputas del derecho humano al agua en Costa Rica se abordan en nuevo libro

27 Abril 2022

Costa Rica posee una de las mejores coberturas a nivel internacional, sin embargo algunas poblaciones y territorios presentan carencias marcadas.



La presentación del libro “El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica”, coordinado gracias a la alianza entre la Universidad de Florida Central, el Chr. Michelsen Institute and Centre on Law & Social Transformation y el Programa Estado de la Nación del CONARE, se llevó a cabo el pasado jueves 21 de abril 2022, y con esta publicacióon editada por Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia, y el profesor Bruce M. Wilson de la Universidad de Florida Central y el Chr. Michelsen Institute, forma parte de un proyecto académico internacional, con el objetivo de estudiar, con una perspectiva comparada, los avances y retos pendientes en el reconocimiento efectivo del derecho humano al agua en países como: Sudáfrica, India, Costa Rica y Colombia.



El libro cuenta con el valioso aporte de Nancy Hernández, ex Magistrada de la Sala Constitucional y Jueza de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos; y de Léo Heller, investigador de René Rachou Institute en Brasil y ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; quienes se encargaron del prólogo de la publicación.



La ex Magistrada de la Sala Constitucional afirmó: “este es el resultado del destacado aporte investigativo del más alto nivel de un grupo de académicos, en uno de los temas jurídicos más relevantes y controversiales del derecho ambiental, en la actualidad, como es el acceso y protección al agua como derecho humano”. Además, señaló que la información evidencia que Costa Rica muestra niveles de cobertura de agua muy similares a los que tienen los países desarrollados, pero la documentación detallada que se aporta alerta sobre un aumento exponencial de los conflictos sociales por agua que se han judicializado ante la falta de respuesta estatal y nos muestra un recorrido de cómo ha ido cambiando su naturaleza a lo largo del tiempo, lo cual desnuda con claridad, el agotamiento de la política pública y la legislación otrora exitosa.



El presente libro consta de 5 capítulos: la introducción que aborda el tema del agua como un derecho humano. En el país, la Sala Constitucional ha reconocido este derecho desde sus inicios en los años noventa. Este reconocimiento temprano incluso se adelantó a las discusiones internacionales sobre el derecho humano.



El segundo consiste en un panorama general sobre el estado y uso del agua en Costa Rica; este revela los impresionantes logros registrados por el país en materia de abastecimiento de agua a su población desde los años cincuenta hasta la fecha. No obstante, el rezago que aún se mantiene en la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento de aguas residuales es latente; y se identifican desigualdades importantes en términos territoriales.



Un tercer capítulo sitúa el acceso y el suministro de agua en su marco histórico, legal e institucional. La investigación señala que en Costa Rica, el marco jurídico sobre el agua es anticuado y confuso. Sin embargo, se evidencia que aunque la adopción del derecho humano al agua en la legislación ha sido relativamente reciente, ya existía un reconocimiento a nivel de decretos ejecutivos y resoluciones constitucionales; pero persisten serios problemas de cumplimiento.



En el cuarto se detalla y analiza la magnitud y la escala de la movilización social respecto a los conflictos del agua; el cual parte de un análisis general de las contiendas por el agua ocurridas entre 1980 y 2017, que dan cuenta del notable crecimiento y de la diversidad de problemas de acceso al agua potable, saneamiento y protección del recurso.



El quinto y último capítulo aborda el notable aumento en la judicialización del derecho al agua; señalando que a raíz de ello, los Tribunales de Justicia se han convertido en los principales escenarios para resolver las disputas entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Sin embargo, se constata que la diversidad de enfoques de la Sala Constitucional en sus respuestas origina una jurisprudencia que no es lineal, ni progresiva.



Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia y co-autora de “El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica”, señaló que la mayoría de las respuestas de la Sala Constitucional son negativas, es decir, son de rechazo de los recursos presentados por la ciudadanía, lo que tiene importantes implicaciones en cuanto a la falta de cumplimiento del derecho humano al agua; y que el libro además contempla cuáles son esas razones por las cuales se rechazan los recursos, por ejemplo, que se considere que el caso corresponde a otra jurisdicción.



Si desea conocer con más detalle los contenidos de esta publicación, la puede descargar de forma completa, a partir del próximo 21 de abril, desde el sitio web del PEN: https://estadonacion.or.cr/investigaciones/