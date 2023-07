Fundación Costa Rica Canadá lleva sus productos crediticios a empresas rurales del país

12 Julio 2023

Fundación ofrece a empresas la oportunidad de brindar asesoría a sus empleados en temas de créditos y vivienda.

Entidad ofrece diferentes productos: préstamos personales para cualquier gasto, créditos para vivienda y préstamos para vivienda con bono.

Con el propósito de impulsar el desarrollo de las personas, familias y organizaciones, facilitando de manera sostenible el acceso a recursos para generar un impacto social positivo en las comunidades, la Fundación Costa Rica Canadá llega a empresas rurales para facilitar sus productos crediticios a los empleados que lo requieran.

Mauricio Alvarado, Gerente de Negocios de la Fundación Costa Rica Canadá, comentó que la institución tiene experiencia en el financiamiento para compra de vivienda, compra de lote, construcción, reparaciones, compra de vehículo, pago de servicios médicos y financiamiento de estudios, entre otras necesidades que puedan tener los ciudadanos.

“Queremos llegar a las empresas ubicadas fuera del casco central de San José y hacer sentir a sus empleados que tienen opciones para sacar adelante sus proyectos, asesorándolos, acompañándolos individualmente o a sus núcleos familiares, de forma expedita y con un trato preferencial, según las posibilidades de cada uno, con las diversas líneas de crédito de vivienda y personal que ofrece la Fundación”, comentó Alvarado.

Para llegar a los colaboradores de las empresas, la Fundación gestiona con la parte social empresarial la oportunidad de brindar asesoría en temas de créditos y ofrece su experiencia de 35 años en el sector vivienda.

“Muchas veces las personas no logran mejorar sus condiciones o cumplir sus sueños por desconocimiento, limitaciones, por creer equivocadamente que no pueden o por falta de tiempo, y no se acercan a pedir información. Nosotros queremos llegar a ellos y ser sus aliados”, añadió Mauricio Alvarado.

El gerente explicó que la iniciativa consiste en visitar las instalaciones de la compañía, de manera que puedan brindar información directamente a los colaboradores interesados, realizar estudios y pre análisis en el sitio, abriendo opciones para concretar el trámite, con apoyo social.

Productos crediticios:

• Créditos Personales para cualquier propósito: utilizados para cualquier gasto personal, unificar deudas, cancelación de hipotecas, entre otros

• Créditos de Vivienda: utilizados para compra de lote, compra de lote y construcción, construcción en lote propio, reparación, ampliación, terminación y mejoras (RATM)

• Créditos de Vivienda complementados con bono. Estos casos están sujetos a la ayuda que brinda el Estado, de forma solidaria a las familias que cumplan con las condiciones establecidas por ley para obtener este beneficio.

Esta iniciativa ya concretó exitosamente algunos casos para solución de vivienda en Cartago, otros están en proceso, asesorados por el personal de la Fundación Costa Rica Canadá. También se gestionaron créditos para distintos proyectos.

Se espera que en el transcurso del año más empresas reciban a la Fundación con las opciones crediticias que mejor le favorezcan a los trabajadores. Si usted desea más información puede escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o llamar a la plataforma de servicios 2207-8400.

En las zonas rurales también puede encontrar información de la Fundación Costa Rica Canadá a través de los socios estratégicos, ubicados en Puriscal (COOPEPURISCAL), Acosta (ASOPROAAA), Pérez Zeledón (UNCOOSUR), Oreamuno de Cartago (ADICO), San Carlos (COOPEANDE 7), Cristianos Sin Fronteras (HOJANCHA), Jicaral (C.A.C. JICARAL) y Sarapiquí (COOPETRAIN).