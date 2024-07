VOCES DEPORTIVAS

13 Julio 2024

Los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024

Los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024 se dieron con éxito en nuestra provincia, en donde encontramos grandes atletas que no solamente dejaron en alto el nombre de su cantón, sino que también de la provincia.

A continuación, les presentamos algunas de las voces deportivas guanacastecas que tuvieron participación en las justas deportivas.

“Me siento muy contenta por todo lo logrado, esto es premio al esfuerzo de la disciplina y las ganas de superación que tengo. La verdad que ha sido una experiencia muy linda, son mis primeros Juegos Nacionales y la verdad que han sido exitosos. Logré cinco medallas de oro, y aparte tengo un récord en los 100 metros dorso, con un tiempo de. 1:12,72. Otro de mis logros fue que conseguí la presea dorada en 50 pecho, 200 combinado, 50 dorso y 50 mariposa.

El sacrificio es grandísimo, ya que tengo que combinar los estudios con el deporte, es duro, pero es bonito, a tal punto que me han llamado a la Selección Nacional de Costa Rica y he tenido participación en torneos internacionales en El Salvador y últimamente en México en el CCCAN.

Esto no termina aquí, nosotros seguimos preparándonos con el objetivo de seguir creciendo en la natación. Quiero agradecer a mis padres por el apoyo, al CCDR de Santa Cruz por todo el aporte y a ANASAC.

“Fue una linda experiencia, cabe resaltar que yo soy oriunda de Cañas, y estudio en el Liceo Miguel Araya y desde que decidí dedicarme a este deporte siempre soñé con defender los colores del CCDR de Carrillo, ya que tienen un gran equipo de trabajo.

Al igual que todos los deportistas combino los entrenamientos con los estudios, no descuido para nada el colegio, el entrenador me mandó un plan de trabajo, el cual lo trató de hacer a la mayor perfección.

Mi objetivo en el boxeo, era en primera instancia ganar la medalla de oro, ya lo hice ahora es consolidarme y buscar en un futuro un llamado a la Selección Nacional, para representar a mi país a nivel internacional. Cabe señalar que tengo 13 años y soy de la categoría escolar todavía.

Camila Barrios CCDR Carrillo Boxeo

"Fui escogido como el atleta más destacado, en la Paranatación. Esto no es un esfuerzo de meses, sino de muchos años. Aquí se ve reflejado todo el trabajo.

Yo soy nadador y representó a CCDR de Nicoya, desde el 2017, a partir de ese momento mi crecimiento es bueno. Me siento satisfecho la verdad.

Quiero resaltar que siempre he competido contra la élite y hoy demuestro lo importante que es el roce contra la ellos. Logré cuatro primeros lugares en todos los estilos”

Jesús Flores CCDR de Nicoya Natación

“A mediados mes de enero, en plenas Fiestas Típicas sentí un dolor inmenso de estómago, fui a Emergencias, más sin embargo me manifestaron que no era nada de peligro. El dolor se intensificó mucho y ya mi mamá y mi papá se preocuparon mucho.

Mi padre enfermero de profesión ya vio la situación un poco delicada y después de unos exámenes me diagnosticaron una apendicitis y de inmediato dieron la orden de operarme, para salvar mi vida.

Después de pasar con éxito la operación, ya pensé en el deporte del Judo, ya que se venían Torneos Nacionales, se venían las eliminatorias y pensaba que no iba a estar, sin embargo, se vinieron las palabras motivantes de mi familia, de mi Sensei, de mis compañeros y muchas personas que me dieron esa voz de aliento.

Esta medalla de plata quiero dedicársela a Dios y a esas personas que siempre me dijeron siga adelante. Por un momento pensé que el tiempo no me iba a dar, pero por dicha toda acelero y pude en primera instancia estar listos para eliminatorias y después estar listo para los Juegos Deportivos Nacionales.

Agradezco al CCDR de Santa Cruz y a Judo Sabanero por ser parte de la historia de esta disciplina, sabemos que con este deporte se explotan muchos valores y son de mucha ayuda para la vida cotidiana”

Gabriel Ortiz Morales Judo de CCDR Santa Cruz