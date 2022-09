"La implementación de cámaras de seguridad ha sido transcendental en temas de seguridad"

31 Agosto 2022

Tilarán además proyecta para el 2023 la emulsión asfáltica para todos sus centros de población, un hito histórico en el cantón.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Juan Pablo Barquero, Alcalde de Tilarán explicó sobre los principales logros del cantón y cómo la alta morosidad se convierte en su principal desafío hasta el momento. Estos son los puntos:

Prevención en materia de seguridad y la recuperación de espacios públicos en materia ciudadana

“La Municipalidad de Tilarán ha venido maximizando los pocos recursos que tiene Fuerza Pública apoyando a este ministerio de una forma digital o tecnológica al implementar cámaras de vigilancia en donde tenemos cubiertas todas las entradas del distrito central y del distrito de Nuevo Arenal en donde ha incrementado la incidencia delictiva. Hemos logrado concretar esfuerzos importantes para reducir el costo de este servicio y se espera ampliar a varios distritos adicionales. Con estas cámaras de vigilancia, se incluye el tema de verificación de placas con lo cual se ha logrado capturar al menos tres bandas roba carros gracias a estas cámaras, que mejoran sustancialmente la seguridad del cantón.

Sobre la recuperación de espacios públicos, se ha colocado máquinas de ejercicio al aire libre en todos los distritos para que visiten estos espacios en familia para actos delictivos se alejen de estos espacios y se puedan recuperar con infraestructura municipal, se dinamiza la economía, la actividad comercial con venta de artesanía ha aumentado, se está por recuperar un mirador hacia El Silencio, y en el parque central en donde se colocará un parque infantil, con infraestructura especial para personas con discapacidad, se harán jardines, entre otras obras en todos los distritos del cantón.

Red vial

Con respecto a este tema la municipalidad se ha enfocado en una nueva dinámica histórica con el que todos los distritos se están atendiendo todos los años y no cada dos como se venía haciendo. Este año se está dando prioridad a los centros de población, para mejorar la infraestructura en lastre, pues para el 2023 se tiene un proyecto de emulsión asfáltica para todos estos lugares con el fin de evitar polvo, mejorar salud, etc. Si se sigue haciendo esta inversión, no habría que esperarse 30 años para que todos estos caminos se vean beneficiados.

Recolección de residuos

Se pasó de un 64% a un 92% a 94% para este año de casas del cantón que son atendidas con recolección de residuos ordinarios, además se está a punto de iniciar la construcción de la primera planta de compostaje de la provincia en donde se producirá abono para todo el cantón, se ha venido trabajando con 100 viviendas, y se está trabajando en la primera planta de compostaje para todo el cantón que se espera para diciembre de este año o enero próximo trabajar para todo Tilarán, ya hay un camión donado y además en materia de reciclaje este año se adquiriría la máquina para crear postes de plástico para las diferentes fincas del gobierno local.

Uso de tecnología en los servicios municipales

“En este momento el municipio cuenta con un sistema de ingresos y egresos, se cuenta con una plataforma de servicio con nuevos sistemas, se está a la espera de la CGR para poder adquirir equipos de computadoras y así mejorar los servicios a los ciudadanos”.

Retos desafíos

“La morosidad es muy alta, y con el tema de pandemia se incrementó. Uno de los principales desafíos es bajar la alta morosidad. Además, la coordinación entre las instituciones por ejemplo en materia de seguridad, por ejemplo, Fuerza Pública tiene muy poco recurso entonces existe la necesidad de mejorar la cantidad de oficiales y patrullas municipales ya llevamos más de 2 millones de colones en arreglos de patrullas y ocupamos que el ministerio se haga cargo de esto para dar un mejor servicio. Otro reto es mejorar los servicios que se le brindan a los ciudadanos”, finalizó el alcalde.