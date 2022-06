Un joven de tan solo 25 años es el encargado de llevar comida artesanal a Nandayure

27 Junio 2022

Yiya´s Street Food es el nombre del negocio que nació como parte de un duelo familiar y que sin pensar pero con mucho esfuerzo, logró ser exitoso en el cantón.

Silleny Sanabria Soto

Periodista Periódico Mensaje

Un duelo, la pandemia, y nuevos retos impulsaron a una familia de Nandayure a buscar no solo una distracción para vivir el día a día, sino a convertir sus habilidades gastronómicas en un modelo de negocio que poco a poco ha ido dando sus frutos.

Marco Morera Solís propietario de Yiya´s Street Food es un joven de 25 años, quien con mucho esmero logró establecer su exitoso emprendimiento que cuenta con tres años de operar en el cantón de Nandayure. Según contó, su gusto por la cocina comenzó desde niño, su familia cocinaba mucho y comenzó a adquirir experiencia en el campo. “Cuando estaba en la etapa del colegio saqué una especialidad de Turismo, Alimentos y Bebidas, después hice la práctica profesional en Fogo Brasil en San José, y me ofrecieron trabajo entonces esta fue mi primera incursión en el mundo de la cocina, luego hice el examen de admisión del TEC en Cartago y comencé a estudiar Ingeniería en Producción Industrial que es mi carrera y era como el futuro que llevaba; pero luego le ocurrió un accidente a mi hermano en el cual perdió la vida hace tres años y medio y esto hizo que volviera a Nandayure a estar con mis papás”, contó Morera quien agregó que decidió quedarse a vivir en su pueblo natal, pero necesitaba encontrar una fuente de ingresos pues en Nandayure las oportunidades en su carrera son casi nulas.

“Decidí abrir una pequeña empresa de venta de mayonesas artesanales y le puse Yiyas, en honor a mi hermano que le decían así desde niño, y fui a imprimir etiquetas y no me gustaron y dije no no yo no voy a vender mayonesa, entonces fue el primer intento de negocio. Luego decidí que iba a hacer hamburguesas en la cocina de mi casa, pero no quería vender hamburguesas normales sino más artesanales; entonces contacté a varios proveedores pero salía demasiado caro entonces entendí que era más factible hacer todo yo y comencé a averiguar recetas, e intenté varias veces hasta que me salieron”, explicó.



Yiya´s Street Food un negocio de familia y para la familia

Su mamá y su papá se unieron a esta iniciativa. “Comencé a hacer 10 hamburguesas, entonces lo que hacíamos era que mi mamá subía estados a WhatsApp diciendo hoy tenemos 10 hamburguesas, y después de ahí comenzaron a comprar más personas. Mis papás tenían como una bodega en la parte de atrás de la casa para guardar cosas pero con una vista muy bonita, entonces se me ocurrió que en esa parte quedaba bien un restaurante, entonces se limpió, se pusieron 3 mesitas, un bañito; a la cocina solo podía entrar una persona, etc… y pensaba además quién iba a llegar aquí, porque es un pueblito de difícil acceso y el más céntrico queda a 15-20 minutos de aquí, pero igual comenzamos poco a poco.

Hubo días en los que no se vendía nada, a veces solo un plato, pero como fue una idea más que todo para distracción y que utilizamos como terapia por la muerte de mi hermano y al ser un negocio familiar, no nos centrábamos en lo negativo y a eso también ayudó que el emprendimiento tuvo un buen recibimiento y las redes sociales hicieron que creciera mucho el negocio”, agregó el propietario.

Seis meses después de abrir el negocio, se hizo una cocina nueva, para que pidieran trabajar más de dos personas. Además los papás de Marco decidieron hacer un ranchito alejado del salón principal, y fue el “boom” pues muchos comenzaron a reservar ese campito que se hizo preferencial por los clientes de Yiyas.

“Cuando comenzó la pandemia a nosotros nos benefició, pues las personas buscaban comer en un lugar que no hubiera mucha gente y tenían esa seguridad de que estaban en ranchitos individuales con sus familias y eso fue creciendo y al final fue tanta la afluencia que tuvimos que comenzar a trabajar con reservas, y a partir de ahí desde hace como dos años para acá ha habido un crecimiento del negocio, en donde ya tenemos también otra área de cafeteríaheladería, y alrededor de 8 espacios independientes. Cuando abrimos yo atendía y cocinaba y un sobrino me ayudaba a atender; hoy por hoy somos 7 colaboradores en Yiya´s incluyéndome, entonces también somos una fuente de ingresos para otras personas, gracias a que hacemos hamburguesas artesanales para las que hacemos nuestro propio pan, compramos la carne, el pollo, quesos y demás materiales a productores de la zona”, explicó Morera.



El elemento clave y diferenciador de Yiya´s

Varios han sido los retos que han tenido que enfrentar, uno de ellos ha sido que por la ubicación es más difícil conseguir los productos, también el clima pues en la zona llueve mucho y en ocasiones afecta de los espacios habilitados, sin embargo su clave es la honestidad.

“Sonará un poco extraño pero la honestidad es lo que nos diferencia, porque siempre hemos tenido claro en vender lo que sabemos hacer y nada, es decir, si no sabemos hacer cierta preparación mejor no la hacemos. Ofrecer al cliente lo que sabemos hacer, además de un buen servicio para que el cliente se sienta bien recibido, y además generar un ambiente familiar pues aquí hay muchos bares y hemos evitado el consumo de bebidas alcohólicas; de hecho la mayor afluencia es de familias, tenemos espacios para niños como toboganes, hamacas, etc.”, comentó.

Yiya´s Street Food se ubica Yiya´s Street Food 200 norte del Templo Católico de Zapotal de Nandayure y tiene servicio presencial, exprés y para llevar. “Espero vengan y si alguien tiene alguna duda sobre qué hacer con su futuro o cómo cumplir su sueño solo se animen, porque es fascinante cumplir un sueño y se acuesta uno cansado pero feliz”, finalizó.