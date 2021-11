“En Guanacaste hay buena disponibilidad de mano de obra y de gente preparada, lo que se ocupa son oportunidades”

02 Noviembre 2021

De esta forma Brian Campbell, General Manager de Azucarera El Viejo nos contó sobre los planes de diversificar y darle valor agregado a sus operaciones y a la vez brindar más empleo local.

Silleny Sanabria Soto

Periodista Periódico Mensaje

Como parte de su proceso de diversifi­cación y de fomentar la exportación de sus productos, Azucarera El Viejo adoptó desde hace dos años, una estrategia que busca (además de estos dos objetivos) convertir sus operaciones en más sostenibles.

Brian Campbell, general manager de Azucarera El Viejo comentó que con este proceso la com­pañía busca no depender de ventas de azúcar al mercado mundial en un lapso de 10 años. Esto debido a que una parte de sus ventas actuales es en azúcar que se vende como “un commodity” o mercancía, en los mercados internacionales el cual es un mercado con cero valor agregado y en donde hay mucho “dumping” de producto de países que subsidian su producción.

“Queremos ver si metemos empresas que pueden usar el azúcar, la melaza o el alcohol como insumo y enviar eso al mercado de ex­portación. Los proyectos están en desarrollo, los montos aún no los tenemos claros, pues en el proceso de desarrollo apenas estamos buscando inversionistas y no hemos iniciado el proceso de construcción aún, pero sí esta­mos avanzando en este tema”, comentó Cam­pbell, quien agregó que “actualmente estamos vendiendo el azúcar en el mercado mundial y es muy mal pagada, entonces por efectos de mantener la empresa sostenible, y si no nos diversificamos no vamos a ser sostenibles en el tiempo, y de ahí vimos la necesidad de agre­garle valor a lo que hacemos”.

¿De qué forma se lograría?

El primer paso en esta estrategia era conver­tirse en un productor importante de azúcar or­gánico, donde ya se convirtió 2.000 hectáreas de caña al cultivo orgánico para mercados en Estados Unidos y Europa.

El segundo paso era abrir una zona franca y desde ahí desarrollar empresas enfocadas en la exportación de productos de valor agrega­do utilizando insumos como el azúcar crudo que se vendía como “commodity” y la mela­za sobrante del proceso. “Ya hay una primera empresa que se instaló cuya misión es hacer destilados de alcohol para su exportación. Luego se busca atraer inversión para desarro­llar empresas de las áreas de alimentos y lim­pieza, siempre igual con la misma misión de exportar productos a los principales mercados internacionales”, indicó el gerente.

Azucarera El Viejo espera con estas acciones garantizar su sostenibilidad en las comunida­des donde opera, y seguir siendo una fuente de desarrollo para Guanacaste. La empresa también cuenta empresa turística donde se re­ciben visitantes a su refugio y diversas tours culturales que sostiene.

“Actualmente le damos empleo directo a más de 800 personas, y con estas empresas se ge­nerarían más empleos todavía, y en esta zona de bajo desarrollo que se caracteriza por al­tos índices de desempleo, en donde no hay muchas opciones laborales, casi todo es de agricultura y turismo, y esto abre una nueva puerta de posibilidades para personas de la zona que han estudiado algo o se han prepa­rado; en Guanacaste hay buena disponibilidad de mano de obra y de gente preparada, lo que se ocupa son oportunidades”.

Para estos proyectos se espera romper movi­mientos de tierra en el año 2022, y dependien­do de la complejidad del desarrollo, se espera dar inicio a finales del 2022 o 2023 dentro de su complejo de zona franca.