12 jóvenes trabajadores de la pesca artesanal aportarán conocimiento a plataforma en web interactiva

01 Noviembre 2021

En el website los muchachos pescadores ticos brindarán información relacionada con las prioridades y necesidades de este grupo

Participantes residen en las comunidades de Tárcoles, Barra del Colorado, Boruca, Cahuita, Sierpe, Puerto Jiménez, Cabuya, Playa Blanca, Puerto Pochote y Chomes

Herramienta tecnológica pretende ser utilizada para la interacción de personas organizaciones de este sector con el fin de compartir conocimientos y experiencias en todo el mundo

Un grupo de 12 jóvenes costarricenses quienes laboran en la pesca artesanal a pequeña escala aportarán su experiencia y conocimientos a la plataforma digital SSF HUB que reúne información de este sector en 19 países de todo el mundo.

Esa iniciativa permitiría, entre otras metas, compartir experiencias e información relacionada con cambio climático, riesgo de desastres, empleo y seguridad alimentaria e incidencia en el ejercicio de los derechos humanos del sector, para citar algunos objetivos.

La Plataforma de Recursos para los Pescadores Artesanales (https://ssfhub.org) es una línea, interactiva y multilinguística para los trabajadores (as) de la pesca, sus comunidades y aliados.

Esta herramienta provee el acceso a recursos de forma gratuita para fortalecer la gobernanza y el desarrollo de estas comunidades. Como un espacio colaborativo, esta Plataforma ha sido elaborada para que sea utilizada por aquellos que trabajan con comunidades de pesca artesanal de pequeña escala en la implementación de las Directrices Voluntarias para la sostenibilidad de la pesca artesanal de pequeña escala en el contexto de la Seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines).

La experiencia de los muchachos (as) de Costa Rica será desarrollada durante el II Congreso Nacional de Pescadores (as) Artesanales y Molusqueras (os) de Pequeña Escala (http://coopesolidar.org/ii-congreso-de-nacional-de-pescadores-as-artesanales-molusqueros-as-de-pequena-escala-2021/) que se llevará a cabo en el Hotel Villa Lapas en el cantón de Garabito, Puntarenas, del 8 al 10 de noviembre.

En el Congreso, organizado por CoopeSoliDar R.L. y la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable, estarán presentes unos 60 pobladores de Territorio Bribrí, Puerto Pochote, Puntarenas, Tarcoles, Isla Chira, Puerto Jiménez, Sierpe, Cahuita, Valle La Estrella, Barra del Colorado Sur, Barra del Colorado Norte, Playa Blanca, Chomes, Lepanto, Cabuya, Costa de Pájaros, Isla Venado, Territorio Boruca y San Juanillo y otras. Además, acudirán representantes de organizaciones de México, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Punto de apoyo

Daniela Meneses, Asociada de CoopeSoliDar R.L y Coordinadora de esta iniciativa con la plataforma digital, destacó que el ingreso de los jóvenes costarricenses al equipo de trabajo de la Plataforma “representa una excelente oportunidad para aprovechar las amplias ventajas de la tecnología en favor de una pesca responsable y moderna con acceso a información especializada para mejorar la toma de decisiones”.

“Una acción de este tipo de seguro tendrá un efecto de doble vía y multiplicador muy importante para todas las comunidades pesqueras de pequeña escala del país que, entre otras fortalezas, podrán compartir y tener acceso a información mundial actualizada y de primera mano en tópicos de interés común”, relató Meneses.

Por su parte la joven, Esmeralda Chávez, vecina de Barra del Colorado, indicó que esta oportunidad de aportar su conocimiento a una plataforma de este tipo, permitirá “inspirar a las comunidades y empoderar a las personas para elevar el perfil de reconocimiento de los pescadores(as) de pequeña escala”.

“La tecnología de la web interactiva es un apoyo muy valioso para lograr un mejor conocimiento de nuestro sector, pero además, conocer cuáles son las experiencias más exitosas que se están desarrollando en otras regiones. En la Plataforma se pueden establecer foros y conversaciones sobre temas de pesca de las cuales se puede extraer un gran aprendizaje”, añadió Aaron Chacón de 24 años, vecino del Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles.

El manejo de SSF Hub se lleva a cabo de manera participativa y consultiva. Más de 100 personas de 19 países diferentes, que representan a organizaciones de pescadores, grupos de conservación y asesores, proporcionan comentarios que alimentan la web diariamente.