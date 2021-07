Prórroga para el pago del IVA al sector turismo, podría volverse a discutir por los diputados, después del próximo 3 de agosto

20 Julio 2021

Desde al pasado 1 de julio, los servicios turísticos deben pagar un 4% del Impuesto sobre el Valor Agregado, afectando tanto a las empresas como a sus visitantes.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Datos del Banco Central de Costa Rica y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indican que, antes de la pandemia por el SARS-CoV-2, la actividad turística le generaba al país más divisas que las exportaciones juntas de tres cultivos tradicionales como banano, café y piña, lo que significaba que alrededor de 317.000 personas se beneficiaban, de forma directa, con labores relacionadas con la industria del turismo.

Desde el 2020, esta realidad cambió drásticamente, al punto de llegarse a conocer como temporada cero, lo que significa la peor crisis en el sector, la cual se ve reflejada en niveles muy bajos de visitación y pérdida masiva de empleos, así como cero ingresos económicos en muchos casos.

Según datos de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al 5 de julio de 2021, hubo 1842 empresas de turismo que suspendieron los contratos a 27.596 trabajadores del sector, y 1433 empresas turísticas que redujeron sus jornadas a 31.825 personas en todo el país.

Del sector Industria en Guanacaste, 529 empresas solicitaron la suspensión temporal de contratos de 8.444 trabajadores, y 549 solicitaron la reducción de jornadas afectando a 10.213 empleados, en especial del sector transporte.

Aunado a esta situación, a partir del 1 de julio pasado, los servicios turísticos comenzaron a gravarse con una tarifa diferenciada, pero no menos fuerte del 4% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), tras una negativa del Ministro de Hacienda Elián Villegas, de oponerse a dar largas al pago de este impuesto por parte de la industria del turismo del país. Sin embargo, el sector el sector espera que se pueda volver a prorrogar el pago para aproximadamente dos años más, amparado en el proyecto de Ley impulsado por la Diputada Independiente Ivonne Acuña.

“La situación del turismo ha bajado considerablemente en todo el país, pero en especial en la gran mayoría de las zonas periféricas, donde hay costa, y donde se vive del turismo como lo es Guanacaste. A pesar de que nosotros hemos estado insistiendo a la Presidencia de la República que queremos volver a bajar el impuesto, la respuesta es que no lo va a hacer y esto va a traer muchas consecuencias muy malas para la gente y los turistas. Creo que vamos a tener más problemas de hambre y por supuesto que menos incentivos económicos para las familias”, comentó el Diputado Luis Antonio Aiza.

“Yo considero que el sector turismo está muy mal por varias cosas: aunque entre un turismo del extranjero, no es lo mismo porque antes teníamos más de 3 millones de visitantes, ahora con costos tenemos unos 40.000 por mes en los últimos meses. El sector turismo necesita ayuda y esta debería de ser por lo menos no pagando el IVA durante un año más, para tratar de atraer un poco más el turismo local. El problema es que el Ministro de Hacienda no quiere que se le dé esta oportunidad; sin embargo sí hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que probablemente se vea después del 3 de agosto, cuando ya termina la agenda del Gobierno, y trabajar para darle viaje a ese proyecto y ver si podemos lograr darle un año más de prórroga al sector turismo y que no pague IVA”, comentó la Diputada Aida Montiel, quien agregó que el arreglo había quedado en que por un año no se pagaba IVA, y a partir del 1 de julio debía pagar el 4% del IVA, a partir del otro año debería pagar un 8% y hasta el 2023 un 13%, pero en realidad se debería de dar un año más con el fin de que el sector pueda levantar un poco.

“También veo muy difícil que el país se reactive con el horario de 9 p.m., y debería de pasarse a las 11 p.m. para que las personas puedan ir a cenar, o ir a un teatro, pues la reactivación está totalmente perdida”, indicó Montiel.

El Proyecto de Ley 22.514 Ley De Apoyo A Sector Turismo Debido A Las Repercusiones De La Emergencia Nacional Por Covid-19, Mediante La Modificación Del Artículo 26 Y Del Transitorio IX De La Ley 9635, Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas, De 3 De Diciembre De 2018, propone expresamente que: “Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los cinco primeros años de vigencia de la presente ley.

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el sexto año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del año 2024, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el sétimo año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del año 2025. A partir del octavo año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del año 2026, estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado”.

Pero… ¿qué significa realmente para el sector el pago de este impuesto?

A partir del primero de julio, los servicios turísticos comenzaron a gravarse con una tarifa diferenciada del 4%; a pesar de la situación que vive el turismo del país, el Ministro de Hacienda Elián Villegas, confirmó que su cartera no apoyaría al Proyecto de Ley que ampliaría el plazo de la moratoria en el cobro del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a las empresas del sector turístico, alegando que la situación fiscal del país no aguanta más alargar el plazo.

“Es lamentable que desde el Ministerio de Hacienda pongan dificultades al avance de este proyecto de ley, el cual es necesario para que los negocios que están exoneradas del cobro del IVA, ofrezcan mejores precios a clientes nacionales y extranjeros. Lo que estamos solicitando es un poco de consideración con uno de los sectores más castigados por la pandemia, sin embargo, vemos que se asume una posición indolente y hasta desinteresada”, expresó Rubén Acón, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).

“Este impuesto, ciertamente, se trasladaría a los clientes, y es, precisamente, lo que queremos evitar, en turismo competimos a nivel internacional por precios y a nivel de turismo nacional, todos conocemos la afectación que está viviendo las familias costarricenses a raíz de la pandemia, por lo que un encarecimiento de los servicios es inoportuno y puede alargar el proceso de recuperación de las empresas y el empleo”, dijo Acón.

¿Qué se ha hecho con la pandemia para mantener al sector turismo?

Según la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, Alberto López Chaves, a nivel institucional y privado y desde el primer día de la crisis, se ha trabajado en conjunto para la creación de los protocolos sanitarios que permitieran generar confianza tanto en los empresarios, como en turistas nacionales y extranjeros.

Se destaca que más de 250 empresas turísticas costarricenses, asociaciones y cámaras han solicitado y obtenido el sello Safe Travels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que acredita el cumplimiento de protocolos sanitarios para la prevención de la enfermedad COVID-19. Dicho sello es tramitado por los interesados de forma gratuita ante el ICT, mediante el desarrollo de 16 protocolos de bioseguridad y obtuvo el reconocimiento de la WTTC para otorgar localmente el sello a quienes califiquen.

También se han brindado capacitaciones para que el sector llegara mejor preparado a la nueva normalidad, esto por medio de la plataforma ICT Capacita y la creación de convenios con entes como Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT) para la creación de una bolsa de empleo. Desde julio 2020, la plataforma de cursos gratuitos especializados para el sector turístico ICT Capacita puso a disposición cursos libres sobre temas de interés para enfrentar el contexto del COVID-19, se capacitó a más de diez mil profesionales del sector.

Los cursos disponibles los imparten virtualmente expertos en turismo y las personas interesadas deben registrarse en la plataforma para acceder al contenido. Cada curso cuenta con apoyo audiovisual y una presentación resumen descargable para repasar lo aprendido y ahondar en los detalles de los contenidos.

Esta serie de capacitaciones es organizada por el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT, con la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje, asociaciones de profesionales en turismo y consultores privados.

En setiembre, el ICT y la ACOPROT lanzaron una bolsa de empleo para unir a empresas y a postulantes de la industria turística, una de las más golpeadas por la pandemia.

Se inició además con la reapertura de las fronteras aéreas y marítimas en agosto y desde el 1 noviembre está habilitado el ingreso a todos los países del mundo. “Hemos recuperado casi la totalidad de las líneas aéreas que volaban a nuestro territorio antes de la pandemia; a la fecha, todos los proveedores de servicios están listos con protocolos de salud que han sido probados y reforzados cuando así ha sido necesario, todas las actividades turísticas están operando”, Alberto López a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.

“Hay señales de reactivación económica y confiamos en que las fortalezas de Costa Rica se[1]rán muy apetecidas por nuestros mejores prospectos en 2021 como destino que permite una conexión con los valores esenciales de la vida, experiencias únicas sin aglomeraciones y en contacto con la naturaleza, con diversidad de opciones al aire libre, un país con un sólido sistema de salud (de los mejores de América Latina) y con una población que se ajusta a nuestro mantra, el Pura Vida”, López.