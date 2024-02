Costa Rica participa por primera vez en la Feria Anato, en Bogotá para atraer turistas colombianos

29 Febrero 2024

La Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo se desarrolla del 28 de febrero al 01 de marzo.

En la edición número 43 de esta feria turística participan 10 empresarios turísticos costarricenses.

Colombia es el principal emisor de viajeros desde Sudamérica, en el año 2023 nos visitaron 28463 colombianos.

La atracción de nuevos mercados con alto potencial para promover la llegada de más turistas al país, motivó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a participar por primera vez, junto con diez empresas turísticas nacionales, en la edición 43 de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), del 28 de febrero al 01 de marzo, en Bogotá, Colombia.

El objetivo de la participación del ICT y las empresas costarricenses es establecer y fortalecer relaciones estratégicas con agencias, operadores de viajes, líneas aéreas y medios de comunicación para posicionar a Costa Rica como un destino turístico con una plataforma turística sólida y renovada oferta para los turistas potenciales tanto en Colombia, como en Suramérica.

"Colombia es uno de los mercados emergentes en los que el ICT incursionará este año con la visión estratégica de atraer turistas deseosos de vivir la experiencia del Pura Vida, conectar con la naturaleza, descubrir las bellezas naturales, nuestra cultura, gastronomía y tradiciones; aprovecharemos la cercanía y la conectividad aérea entre ambos destinos, que convierten a Costa Rica en una opción atractiva para los colombianos", destacó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Costa Rica se presenta en ANATO 2024 como uno de los destinos turísticos más sostenibles e innovadores del mundo, distinguido por su compromiso inquebrantable con la conservación del ambiente, con una variada y amplia oferta turística con múltiples actividades al aire libre, volcanes y playas para descubrir, así como una exquisita gastronomía, cultura y artesanías con identidad.

Vitrina en el mercado colombiano

Colombia es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica desde América del Sur, el año pasado nos visitaron 28 463 colombianos por la vía aérea, seguido por Argentina con 23 718 y Brasil con 19 788 turistas.

Establecida desde 1982, ANATO es el evento más importante del turismo en Colombia y anualmente reúne a profesionales, empresarios y representantes de la industria turística nacional e internacional en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (CORFERIAS), en una actividad abierta a profesionales de la industria y medios de prensa.

El lema de este año en la feria fue: “Colombia abierta al mundo” y según datos de los organizadores en esta ocasión están presentes más de 20 países, las 32 regiones del país anfitrión, alrededor de 1.200 expositores, se proyecta además y la presencia estimada de 30.000 visitantes profesionales.

Acciones estratégicas de promoción del destino

En el marco de la participación de Costa Rica en ANATO, el Departamento de Mercadeo del ICT realizó una serie de acciones estratégicas de promoción desde inicios de esta semana, entre las que sobresale la instalación de una gigantografía en una vitrina del Hotel Hilton Corferias, contiguo al recinto donde se realiza la feria, con imágenes de un perezoso, playas, volcanes y cataratas de Costa Rica, esto con el propósito de llamar la atención de las personas que transiten por el lugar e invitar a los empresarios turísticos colombianos a visitar el colorido y novedoso stand costarricense.

Asimismo, antes y durante los días del evento, los voceros de ICT atendieron entrevistas con medios de comunicación locales. También se realizó una presentación promocional de destino con invitados estratégicos, representantes de la cadena de comercialización turística de Colombia y facilitar así, un acercamiento entre empresarios costarricenses con sus colegas colombianos.

Paralelamente, este 29 de febrero, el ministro William Rodríguez y la Directora de Mercadeo Carolina Trejos fueron los invitados de honor del conversatorio “Estrategias para el Desarrollo turístico en Colombia y Costa Rica”, organizado por el periódico La República, primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia, junto a voceros de Avianca, Procolombia y Aviatur, una de las grandes empresas mayoristas colombianas.

Empresas costarricenses participantes en ANATO 2024: Hotel San Bada Resort & Spa, GWA Costa Rica, Best of Costa Rica Tour Operator & DMC, IL Viaggio Travel, Hotel Secrets Papagayo, Si Como No Resort, Spa & Wildlife Refuge, Hover Tours, Agencia de viajes Costa Rica Te Enamora, Meridianos Tour Operador y Hilton Garden Inn San José La Sabana.