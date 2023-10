Casa Turire remoza su menú conservando sus ingredientes claves

02 Octubre 2023

Su esencia de la huerta del hotel se brindan platillos saludables con sabor local de alta calidad.

JORGRAN importadores exclusivos de vinos, el acompañante perfecto para deleitar de la diversos opciones de comida que ofrece el nuevo menú.

Con la idea de mostrar al público su ingrediente secreto, el hotel Casa Turire convocó a una noche especial en la que dio a conocer su nuevo menú, en el que confesaron que algo que nunca podía faltar en su cocina es el “amor”.

La nueva propuesta gastronómica estará disponible en el hotel turrialbeño a partir del 1 de noviembre 2023 y de acuerdo con las palabras del chef Adrián Fernández, consiste en demostrar la gran oferta gastronómica combinando recetas internacionales con ingredientes claves de la huerta del hotel, para brindar platillos saludables con sabores locales de alta calidad.

La presentación se llevó a cabo en San José, en Casa Jorgran, empresa importadora y distribuidora de vinos y un aliado estratégico de Casa Turire en sus proyectos y que, de la mano de Luis Sanabria Abarca, asesor comercial, sirvió como el anfitrión ideal de la velada, al ofrecer los maridajes de vino perfectos para la presentación de los diferentes platillos.

“Este nuevo menú representa muchas cosas especiales. Agradecer por la fidelidad de nuestros clientes, seguir fortaleciendo nuestra propuesta de la huerta a su mesa y demostrar amor y agradecimiento por medio de la cocina. Esperamos que vengan a visitarnos y probar esta nueva oferta gastronómica”, dijo Jana Daigle, gerente del hotel Casa Turire.

El hotel Palma Real, que forma parte del grupo corporativo de Turire, tuvo su espacio también para mostrar una pincelada de su propuesta, con bocas de Brocheta Capresse (pincho de tomate Cherry, mozarella de búfalo, albahaca y un shot de aderezo italiano), Rollo primavera (berenjena, zuquini relleno de hummus, hongo grillado y crocante de queso) y una Brusqueta de roast beef (rollito de carne, tapenade de aceitunas sobre un pan mediterráneo y mayonesa de sriracha).

De la mano del chef Fernández, la presentación del nuevo menú de Casa Turire dio inicio con entradas de coctel de camarones con espuma de maracuyá acompañado de chips de malanga y crema de pejibaye con crotones. Los maridajes fueron elegidos por la sommelier Andrea Sequeira de Jorgran y en este caso se dio inicio con un One to One Sauvignon blanc.

El plato fuerte de salmón al grill en salsa de alcaparras, rosetas de puré de papas y queso parmesano y mini vegetales salteados con jengibre y ajo, fue acompañado con Vistamar Reserva Chardonnay. Mientras que un Vistamar Cabernet Sauvignon, fue el acompañante ideal para el medallón de lomito en salsa demi glace vino y rosas de Jamaica y papas baby glaseadas con romero y miel.

La noche cerró con una piña flambeada con helado de caña y un Late Hasvset Viognier, para deleitar a los comensales con el mejor ingrediente de todos: el amor en la cocina.

Si usted desea probar este nuevo menú, puede visitar Casa Turire en Turrialba o reservar por medio del 2531-1111.