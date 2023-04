ICT comparte consejos para realizar turismo responsable esta Semana Santa

03 Abril 2023

Una serie de infografías publicadas por la Institución fueron creadas con el objetivo de informar, prevenir y aconsejar para tener viajes más placenteros y seguros durante estas fechas.

También se recomienda visitar gratuitamente los miradores y Ruinas de Ujarrás y Orosí, así como degustar la gastronomía de las distintas regiones del país.

Con el inicio de la Semana Santa, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) preparó una serie de infografías con consejos y recomendaciones para ser turistas responsables y seguros durante los días de descanso y reflexión.

El material, elaborado por el Departamento del Servicio al Turista de la Dirección de Gestión Turística del ICT, reúne, por ejemplo, consejos si se viaja en autobús, si visita la montaña, la playa o a la ciudad, los cuidados al ingresar al mar, entre otros, y serán publicados en los perfiles de Facebook e Instagram de la institución para que los viajeros puedan revisarlos.

“Se acercan días en los que muchas personas disfrutarán de un merecido descanso recorriendo las maravillas de nuestro país y por eso los invitamos a ser turistas responsables no dejando objetos personales descuidados ni a la vista en los vehículos, no ingresar a sitios con algún tipo de prohibición, no realizar ingresos ilegales en áreas protegidas, recoger la basura, proteger la flora y fauna, no alimentar a los animales ni tomarse selfis con ellos”, expresó Alberto López, Gerente General del ICT.

López agregó que “siempre debemos preferir empresas que cuenten con Declaratoria Turística del ICT o al menos con patente comercial y permiso sanitario de funcionamiento”

Paraderos gratuitos en Semana Santa

El Instituto Costarricense de Turismo también invita y recomienda visitar su proyectos administrados para toda la población costarricense de acceso gratuito para esta Semana Santa como lo son, los miradores de Orosí y Ujarrás, así como las históricas Ruinas del mismo nombre, ubicadas en Paraíso de Cartago.

Los tres espacios recreativos son una opción cercana para las personas que decidan quedarse en el Valle Central, además, son lugares de esparcimiento, tradición y belleza y estarán abiertos todos, el Lunes al Domingo Santo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Mirador de Orosí: Se ubica de la Iglesia de Paraíso de Cartago, 3 kilómetros al sur, carretera a Orosí.

Se ubica de la Iglesia de Paraíso de Cartago, 3 kilómetros al sur, carretera a Orosí. Mirador de Ujarrás: Está ubicado de la iglesia de Paraíso de Cartago., 2 kilómetros al este.

Está ubicado de la iglesia de Paraíso de Cartago., 2 kilómetros al este. Ruinas de Ujarrás: restos de la histórica iglesia colonial, destino de numerosas peregrinaciones de visita a la Virgen de Ujarrás. Se ubica 5 kilómetros al este,carretera a Cachí.

Más alternativas y consejos para turistear

Quienes deseen obtener más información sobre sitios para visitar, degustar la gastronomía de la zona, conocer de la cultura y sus tradiciones, pueden revisar las Guías Turísticas y Culturales del ICT en el siguiente enlace: https://www.ict.go.cr/es/servicios-institucionales/guias-turistico-culturales.html

Este material, elaborado por el ICT, el Ministerio de Cultura, las Municipalidades de cada comunidad, las cámaras empresariales y otras instituciones, contienen información de actividades, platillos gastronómicos, hospedaje, costumbres, festividades, por citar algunos ejemplos, de regiones como Caribe, Golfito-Jiménez, Guanacaste Norte, Guanacaste Sur, Monteverde, Llanuras del Norte, Los Santos, Osa, Sarapiquí y Turrialba.