Alerta sobre falsos expertos y presenta página para encontrar a verdaderos profesionales de la salud mental

17 Noviembre 2022

Mínimo 80 denuncias registra la fiscalía de este colegio, algunas van a los tribunales.

Síndrome de “Navidad sin ti”, requiere que personas busquen apoyo profesional.

Mitos y realidades sobre el papel de los profesionales en Psicología.

Ante el incremento de afectaciones mentales, la llegada del síndrome “Navidad sin ti” y el surgimiento de falsos especialistas en salud mental, el Colegio de Profesionales en Psicología pone al servicio de la ciudadanía un directorio de especialistas, mediante la página “psicologiaaunclic.cr”, una línea telefónica y una campaña con recomendaciones.

En promedio, la fiscalía del CPPCR registra 80 denuncias de falsos expertos o intromisión profesional, algunas de las cuales ya ha llevado hasta el ámbito judicial.

“En el Colegio de Profesionales en Psicología queremos apoyar a las personas que sienten que algo anda mal en su vida, pero que por falta de fuerzas, temor, prejuicios o estereotipos no se atreven a hablar de lo que les está pasando. También, queremos apoyar a nuestras y nuestros agremiados ante la competencia desleal de falsos especialistas. Con la campaña, la página y la línea telefónica, todos servicios gratuitos, esperamos contribuir a generar bienestar en las familias, las comunidades y el país en general”, comentó el Presidente del CPPCR, Dr. Ángelo Argüello Castro.

El directorio cuenta con una base de 250 especialistas en diferentes ámbitos de la psicología que van desde la familiar, laboral, educativa hasta la psicología aeronáutica y la psicooncología (cáncer). Las personas interesadas pueden encontrar a las especialistas en psicología, con una introducción de su experiencia profesional y por provincia.



Navidad, depresión y violencia

El Colegio de Profesionales en Psicología considera que Costa Rica, al igual que muchas otras sociedades en el mundo, debe revisar y encontrar soluciones para el bienestar y la salud mental como país, ya que el confinamiento y la amenaza a la vida que representa la pandemia COVID19, el abuso en el uso de la tecnología, el estrés, el consumo en exceso de sustancias psicotrópicas y medicamentos, entre otros aspectos, podrían estar generando, personas con menos autocontrol, más violentas, más necesitadas de ayuda especializada.

“En este colegio ya hemos analizado lo que pasa con la violencia y el bullying en centros educativos, con el suicidio, con los trastornos de la conducta alimentaria. También hay estadísticas múltiples sobre afecciones como Alzheimer, demencia, depresión. Sin embargo, en este Colegio estamos comprometidos con la prevención, con el autocontrol, con el disfrute de la vida, con entender a cada persona, por medio de diagnósticos profesionales. Si a la gente le duele la cabeza busca un médico general, si le duele una muela busca un dentista, si la gente tiene un problema que supera sus fuerzas, debe buscar ayuda psicológica”, explicó Argüello Castro.

De acuerdo con estadísticas, suministradas por el Ministerio de Salud, este año, las niñas, niños y personas adolescentes son los más afectados por la depresión, especialmente, los grupos de 5 a 9 y de 10 a 14 años con una tasa de casi 107 y 147 casos por cada 100 mil.

La provincia que más intentos de suicidio en población en general, es Puntarenas seguida de San José y Cartago, con una tasa de 59, 48, 46, casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. (Ver estadísticas adjuntas).

“Tenemos experiencia acumulada a lo largo de décadas, que demuestran que para fechas especiales como Navidad, fin y principio de año, hay personas que experimentan el “síndrome Navidad sin ti”, que consiste en sentir soledad, ya sea porque no se tiene pareja, porque la familia ya no está o porque no siente compatibilidad con personas a su alrededor. Esto genera depresión y en algunos casos hasta la muerte”, comentó Marianella Monge Fallas, coordinadora del Centro de Apoyo Psicológico Primario (CAPP), del CPPCR.



La campaña psicologíaaunclic.cr

La campaña presentada este jueves por el CPPCR tiene 4 componentes: El directorio de profesionales en la página psicologíaaunclic.cr, los mensajes en formato digital, la lista de mitos y verdades en torno a la salud mental y al papel de las y los profesionales en Psicología. También, está la línea Aquí estoy (2272-3774), para atención de urgencias psicológicas y emocionales como ira, burnout, estrés, ansiedad, depresión, situaciones de violencia intrafamiliar o pareja entre otras, así como, abordaje de comportamiento suicida. El horario de atención es de: lunes a viernes de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., sábados de 9:00 a.m., a 4:00 p.m.