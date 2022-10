Especialistas señalan urgencia de actualizar estadísticas en cáncer de mama

19 Octubre 2022

Médicos discuten la situación actual de esta enfermedad, así como de las necesidades de mejora en su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento.

Participan más de 100 médicos generales y especialistas, otros profesionales de la salud, estudiantes avanzados de la carrera de Medicina y líderes de asociaciones de pacientes.

El cáncer de mama sigue siendo la causa número uno de muerte por cáncer en las mujeres costarricenses, no obstante, especialistas que tratan esta enfermedad, señalan la urgencia de que el país cuente con estadísticas más actualizadas, para brindar un mejor abordaje de la patología.

Esta valoración es parte de los temas que analiza la comunidad médica del país en una Jornada que se lleva a cabo hoy en el Colegio de Médicos y Cirujanos, en el marco del Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer de Mama. La actividad es organizada por este colegio profesional a través de la Oficina de la Mujer, el Consenso Nacional de Especialistas en Cáncer y la organización Corre por Mí.

Para los especialistas, la ausencia de información estadística que genera normalmente el Registro Nacional de Tumores es en buena medida, consecuencia de la pandemia, lo cual representa uno de los retos principales que enfrenta el país.

“Es imprescindible contar con datos actualizados, ya que esto facilitará tomar decisiones oportunas y adecuadas para combatir una enfermedad que no espera ni pierde tiempo. Por ejemplo, el protocolo actual establece que la mamografía se envía solamente a las mayores de 45 años, pero se están reportando bastantes casos en mujeres menores de esa edad. Al no contar con estadísticas actualizadas las decisiones para cambiar el rango de edad no se pueden justificar”, señaló el Dr. Gonzalo Vargas Chacón, Coordinador del Consenso Nacional de Especialistas en Cáncer.

En esta Jornada Mundial contra el Cáncer de Mama, se abre el espacio para reunir a la comunidad médica y a líderes de las asociaciones de pacientes que trabajan en la lucha contra el cáncer de mama con la finalidad de discutir la situación actual de esta enfermedad, así como de las necesidades de mejora en su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento.

“Estamos hablando del cáncer más agresivo para las mujeres en cuanto a la mortalidad, de ahí que nace la necesidad de crear espacios que nos permitan intercambiar conocimientos, pero también revisar lo que requerimos como país para realizar esfuerzos específicos para la prevención y brindar mejor atención en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad”, explicó la Dra. Cindy Vega Palavicini, coordinadora de la Oficina de la Mujer y representante de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La Jornada abordará temas como las recomendaciones para enfrentar el impacto y repercusiones del diagnóstico tardío, los avances e innovaciones en terapias de primera y segunda línea de tratamiento, la necesidad de fortalecer la red de las clínicas de mama, la resiliencia e importancia de la salud mental en profesionales en salud, entre otros (se puede consultar el programa AQUÍ).

La Jornada del Día Mundial contra el Cáncer de Mama contará con la participación de más de 10 expositores nacionales y asistirán más de 100 médicos generales y especialistas, otros profesionales de la salud, estudiantes avanzados de la carrera de Medicina y líderes de asociaciones de pacientes.