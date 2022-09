Cirujana plástica realizará charla gratuita para educar a mujeres en la toma de decisiones sobre implantes mamarios

12 Septiembre 2022

Evento se realizará el miércoles 21 de setiembre a las 6pm, en el auditorio del Centro Oncológico Costarricense, ubicado en La Uruca.

Parte de los temas que se abarcarán son: tipos de implante, autoimagen, prevención de complicaciones y recomendaciones.

Con el objetivo de generar conciencia y educar a mujeres en la toma de decisiones sobre implantes mamarios, se realizará un evento gratuito llamado “Implantes mamarios: ¿son para mí?”, creado por la Dra. Daniela Vargas, cirujana plástica reconstructiva y estética.

La charla se realizará el miércoles 21 de setiembre a las 6pm, en el auditorio del Centro Oncológico Costarricense, ubicado al noroeste del Hospital México, con una duración aproximada de una hora, para luego dar paso a una sesión de preguntas y conversatorio.

“A pesar de que la cirugía plástica es muy común, hay muchísimas dudas al respecto. Mi principal preocupación es que las personas se dejan llevar por promociones y caen en manos de personas que no son médicos o no son especialistas. He visto pacientes con complicaciones graves por algún procedimiento que le realizaron y esto me impulsó a este deseo de informar, educar y brindar conocimiento por medio de esta charla” explicó la Dra. Daniela Vargas, cirujana plástica reconstructiva y estética.

El evento será gratuito para acercar a las mujeres que están interesadas, considerando e investigando sobre realizarse una cirugía mamaria, específicamente por implantes, a la información detallada sobre este procedimiento y que puedan abarcar las dudas o consultas con la especialista. La charla tiene espacio para 80 personas mayores de 15 años. Las interesadas pueden reservar su espacio por medio del WhatsApp 8977-0528.

Al ingresar se podrá realizar una donación voluntaria para apoyar a mujeres de recursos limitados que necesitan una reconstrucción mamaria.

Los temas que la especialista abarcará serán:

Importancia del seno en la vida de la mujer, simbología a lo largo de la historia

Autoestima/autoimagen

Evolución histórica de la figura femenina

Definición de aumento mamario

Historia de los implantes

Tipos de implante

Técnicas de aumento mamario

Cómo se realiza el aumento (video desde que llega al hospital hasta recuperación)

Prevención y manejo de Complicaciones

Recomendaciones postquirúrgicas

La Dra. Vargas comenta que antes de realizarse cualquier cirugía estética, es fundamental que la persona verifique que el médico es especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética, que el profesional esté debidamente incorporado en el Colegio de Médicos y Cirujanos y que la clínica esté autorizada por el Ministerio de Salud.

El 2022 ha significado un aumento de denuncias por aparente negligencia o imprudencia en procedimientos estéticos. Según el Colegio de Médicos registra este año 22 denuncias contra profesionales por esta situación, mientras que la Caja Costarricense del Seguro Social reporta un incremento de emergencias relacionadas.

Según datos de la CCSS, la mayoría de las emergencias relacionadas son: necrosis de pezón por un aumento de mamas, necrosis de piel (muerte del tejido tras abdominoplastias) y hematomas o sangrado tras liposucciones.

Además, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética comenta que el aumento de pechos representa en el mundo el 57,3% en pacientes de 19 a 34 años, un 34,5% en personas de 35 a 50 años y un 6,1% en pacientes de 51 a 64 años.