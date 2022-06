70% de los trabajadores podrían sufrir de Burnout

21 Junio 2022

¿Cuáles son los síntomas de este síndrome y cómo lo podemos evitar?​



¿Alguna vez ha pasado por un momento en el que siente que no tiene la energía suficiente, para llevar a cabo tareas que normalmente realiza con facilidad, o en el que se siente desmotivado, inútil y que todo le irrita? Ponga atención, porque podría tratarse del síndrome de burnout.

Nuestra vida cotidiana es por naturaleza, acelerada. La mayoría de nuestro tiempo va enfocado en cumplir con tareas y en ser lo más productivos posibles. Sin embargo, nuestra mente tiene un límite y necesita tiempo de reposo para funcionar bien. Y cuando no le damos ese descanso, nos lo reclama.

El cansancio o estrés se va acumulando hasta que finalmente llega a su cúspide. Esa cúspide tiene un nombre: el síndrome de burnout, un problema que puede afectar hasta a un 70% de la población trabajadora.

En el 2020, la empresa FlexJobs, en alianza con la organización Mental Health America (MHA) hallaron que 7 de cada 10 de trabajadores en Estados Unidos, habían experimentado el burnout durante la pandemia. Ese mismo año, una encuesta realizada a teletrabajadores, por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica reveló que 18% de los encuestados sufrían de este síndrome.

¿Cómo se manifiesta el burnout? Mariela Ramírez Cruz, psicóloga de MediSmart explicó que el síndrome de burnout es un estado de agotamiento emocional y físico provocado por el estrés prolongado y repetido. Tiende a suceder cuando nos sentimos abrumados o desconectados y es comúnmente asociado con el trabajo.

“El agotamiento que viene con este síndrome es comúnmente relacionado a trabajar muchas horas o tener encima demasiadas tareas, pero estos no son los únicos factores que lo provocan. De hecho, es más probable que surja cuando una persona siente que no tiene control sobre lo que sucede en su día a día. Esto puede ser porque las expectativas laborales no están claras, la dinámica del lugar de trabajo es disfuncional o siente una falta de apoyo social, o falta de comunicación, con las personas con las que trabaja”, comentó la especialista.

La especialista amplió en que la primera indicación es el agotamiento físico y mental, que consecutivamente puede provocar un sentido de desmotivación en el trabajo o irritación. Además, las personas pueden llegar a sentir que no son capaces de realizar su trabajo de manera efectiva.

"El hecho de que estemos experimentado cansancio por el trabajo no significa que debemos renunciar o dejarnos abrumar. Una estrategia para mitigar el burn out es aprender a decir que no cuando sea posible. No deberíamos sentirnos comprometidos a aceptar todas las solicitudes que nos pidan, a veces hay que poner límites para cuidar nuestro bienestar y también para poder dar lo mejor en las tareas que ya tenemos asignadas”, sostuvo la psicóloga.

Otras prácticas que la especialista recomienda son:

Respetar la hora de comida y hora de cierre de jornada laboral, intentar desconectarse completamente del trabajo en estos momentos

Establecer descansos pequeños y programados durante la jornada laboral

Evitar distractores como redes sociales o canales de entretenimiento durante la jornada

Conversar con equipo o jefaturas cuando hay un problema interno que le está impidiendo realizar sus labores de una manera efectiva

Por otro lado, la experta sostiene que también hay mucho que podemos realizar fuera del trabajo para evitar el burnout. Seguidamente enumeramos algunas prácticas mencionadas por la psicóloga:

Consumir una dieta saludable y balanceada

Sacar un rato todos los días para estar en contacto con la naturaleza y/o respirar aire fresco

Practicar ejercicio antes o después del trabajo

Sacar tiempo de su agenda para disfrutar con familia y amistades

Respetar las horas del sueño, asegurándose de dormir lo necesario para reposar bien el cuerpo y la mente

El agotamiento físico y mental no es un sentimiento agradable. Ignorarlo en lugar de tratarlo puede tener consecuencias graves en nuestra salud física y mental. Por esta razón es de suma importancia buscar ayuda profesional si se ha sentido de esta manera por mucho tiempo.

