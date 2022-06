Más de 400 hombres fallecieron por cáncer de próstata durante el 2020

09 Junio 2022

Este tipo de tumor es el más frecuente en hombres. Solo en el año 2020 se detectaron en Costa Rica 1909 casos de esta patología.

La radioterapia es el método más efectivo para tratar esta enfermedad y produce menos efectos secundarios en el paciente, como incontinencia y disfunción eréctil.

Si un hombre tiene dificultades para orinar, flujo de orina débil o interrumpida, necesidad de orinar más seguido de lo usual, especialmente por la noche; dificultad para vaciar la vejiga completamente, dolor o ardor al orinar, sangrado en la orina o en el semen, dolor persistente en la espalda, caderas o pelvis y dolor al eyacular, debe visitar al médico porque puede ser un aviso de cáncer de próstata.

En América Latina y el Caribe los síntomas de próstata son más comunes en hombres mayores de 50 años, con unos 152.000 nuevos casos y unas 51.000 muertes cada año. Si no se toman medidas, se prevé que para el año 2030 la incidencia de esta enfermedad en la región se incremente en un 84% hasta los 280.000 casos y las muertes se dupliquen hasta las 100.000

En Costa Rica se detectaron en el 2020, 1909 casos con malestar de próstata y 409 hombres fallecieron a causa de este padecimiento. Este es el tipo de carcinoma más frecuente en hombres.

Arnoldo Zúñiga, oncólogo radioterapeuta de Radioterapia Siglo XXI, comentó que, por lo general, este mal se relaciona con hombres de edad avanzada, sin embargo, cuando afecta a pacientes menores de 50 años puede ser más agresivo.

“Hay varias causas, pero la más frecuente tiene que ver con el factor genético. Jóvenes que tienen un padre o hermano que lo ha desarrollado a edad temprana tiene más riesgo de padecerlo. También existe más incidencia en hombres de origen afroamericano”, explicó el oncólogo.

Es importante mencionar que, como otros tipos de tumores, el de próstata podría ser asintomático, lo que provoca que muchos hombres crean no tener este padecimiento, porque no presentan síntomas o tienen menos efectos secundarios mientras el mal avanza, por eso no recurren al médico.



¿Cómo diagnosticarlo?

No hay una prueba estándar para detectar los problemas de próstata, pero, la prueba antígeno prostático específico, la biopsia o el tacto rectal son las que más se usan para diagnosticar el padecimiento.

“La prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) es un examen que mide el nivel del PSA en la sangre. El PSA es una sustancia que produce la próstata. Los niveles del PSA en la sangre pueden ser más elevados en los hombres que tienen dolencia de próstata. Como regla general,