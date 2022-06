Con tan solo nueve semanas de embarazo usted puede conocer el sexo de su bebé

01 Junio 2022

La prueba de sexo fetal tiene un 98%-99% de asertividad si se cumple con los requisitos adecuados para realizarla.

La Microbióloga Mónica Chaves y Jefa de la Red de Laboratorios Páez explicó en qué consiste esta prueba, las condiciones, su efectividad y seguridad para la salud de la madre y su bebé.

Silleny Sanabria

Periodista Periódico Mensaje

¿En qué consiste la detección de sexo fetal?

La prueba de sexo fetal es una prueba que es científicamente muy interesante. Hace algunos años (aproximadamente 10 años), se descubrió que cuando la mujer está embarazada hay una materia de ADN que circula dentro de la mamá, en donde la placenta es muy permeable y permite la comunicación entre la madre y el feto, y también ese material genético, lo que dio paso a nuevos exámenes que se pueden hacer como es la prueba de sexo fetal.

¿Cómo funciona esta prueba?

Si recordamos un poco la materia de Biología, sabemos que la mujer es cromosoma XX y los hombres XY, lo que significa que, si se hace esta determinación de cromosoma Y en sangre de la madre y se encuentra este cromosoma, entonces es un varoncito y si no se encuentra nada significa que es una niña.

¿Este tipo de test es invasivo o pone en peligro a la madre o al feto?

Realmente hace muchos años cuando se quería analizar algo del bebé se realizaban tratamientos más invasivos con el líquido amniótico y era más complicado. Ahora el examen es solamente una muestra de sangre normal como para hacer un hemograma.

¿Cuáles son los requerimientos para poder realizar la prueba?

puede haber una combinación de dos varones o dos mujeres o mixto. Es importante tener bien claro la cantidad de semanas de embarazo, y que los ultrasonidos se vean bien para que sean exactas las 9 semanas o más.

¿Es necesario tener una preparación previa para realizar la prueba?

Es importante que la mamá no haya tenido una alimentación muy pesada, que no haya comido mucha grasa, porque eso puede interferir en la técnica, no necesita estar en ayunas, y se puede realizar a cualquier hora del día. El resultado de la prueba dura aproximadamente una semana. El examen no tiene mayor molestia que la punción, pero además de esto no hay ningún riesgo para ambos.

¿Cuándo se hacen estas pruebas se pueden detectar algún otro tipo de padecimiento además del sexo del bebé?

Es muy importante que cuando la madre asista al laboratorio tenga claro qué tipo de prueba quiere realizar o cuál es la información que busca de su bebé, porque ésta en específico es solamente para detectar el sexo del bebé, pero también hay otras pruebas que pueden detectar anomalías cromosómicas que se pueden determinar en sangre. Para ello es necesario que el especialista que esté atendiendo a la madre nos guíe sobre lo que se necesita; muchas veces se realizan porque hay una sospecha en los ultrasonidos o una sospecha clínica, herencia familiar y esas pruebas se pueden hacer; pero sí es necesario que se esté claro qué se quiere saber.

Para la prueba de sexo fetal, no es necesaria la referencia de un médico, sino que puede hacerse de manera individual siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

¿Esta prueba tiene una fiabilidad alta?

Esta prueba al ser de Biología Molecular estamos determinando genes y la posibilidad de que tengamos el resultado correcto es muy alta normalmente ronda entre el 98% y 99%, lo que es cierto es que hay que cumplir muy bien las condiciones (más de nueves semanas) para que los resultados sean los correctos y no se induzca a un error importante.

Las condiciones son que la mamá tenga al menos nueve semanas de gestación esto es muy importante porque antes de eso la cantidad de material en sangre no es suficiente para que la determinación sea confiable. Además, que el embarazo sea solo de un bebé porque un embarazo múltiple no se va a poder determinar porque