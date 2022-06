Colposcopía: un estudio que le permitirá conocer a profundidad el estado de su cuello uterino

01 Junio 2022

Procedimiento tarda aproximadamente 30 minutos y permite detectar lesiones en la zona del cuello uterino, vulva y vagina.

La colposcopía está disponible en las sedes de Huacas y Liberia del Hospital Metropolitano.



La colposcopia es un estudio diagnóstico que realiza un médico especialista en ginecología con el fin de detectar células cancerosas o anormales que puedan llegar a afectar a la paciente. Este procedimiento se realiza con la ayuda de un instrumento llamado “colposcopio”, con el cual le permite al médico revisar de forma iluminada y aumentada los tejidos internos que pueden presentar afecciones (cérvix o cuello uterino, vagina y vulva).

La colposcopía tiene como fin descubrir lesiones llamadas displasias, creadas por el virus del Papiloma Humano, las cuales si no son tratadas a tiempo, pueden llegar a convertirse en Cáncer de Cérvix a largo tiempo.

Según Adrián Castro, ginecólogo y obstetra del Hospital Metropolitano, la colposcopía es una herramienta diagnóstica la cual ayuda a definir la gravedad de las lesiones. “Mediante las valoraciones que se realizan en una colposcopía, podemos definir si una displasia es leve o severa, la extensión de estas, si llegan a involucrar al cérvix u otras partes , así como darle seguimiento a pacientes diagnosticadas con el VPH de alto riesgo”.

Una de las indicaciones para realizar una colposcopía es que, si en la prueba inicial de tamizaje conocida como el Papanicolau, los resultados se muestran alterados, se debe realizar este procedimiento con el fin de hallar la alteración en los exámenes anteriores. También se les realizará a las paciente que presentan sangrado post-coital y a las que presentan lesiones en otro sito del tracto genital inferior.

El Dr. Castro explica que la principal diferencia con respecto al Papanicolau, es que el Papanicoulau se utiliza para detectar cambios anormales en las células del cuello uterino y debe realizarse de manera periódica, mientras que la colposcopía es un examen para revisar más de cerca el cérvix y determinar si hay cédulas precancerosas. Por lo tanto, este procedimiento es más profundo y permite tener un mejor conocimiento del estado de salud de esta zona.

Para realizar una colposcopía, no es necesario ningún procedimiento anterior. Sin embargo, cabe resaltar que la paciente debe de estar fuera de su periodo de menstruación ya que esta puede llegar a ocultar lesiones impidiendo que se realice de manera correcta. Asimismo, es preferible no haber tenido relaciones sexuales 24 horas antes de la cita médica, no utilizar tampones, anillos vaginales ni copas menstruales.



¿Qué ocurre durante una colposcopia?

La consulta sigue los lineamientos normales de una cita médica: la paciente se acuesta en posición ginecológica en la camilla y con la ayuda de un espéculo, el cual se utiliza durante las revisiones vaginales y de una cámara llamada colposcopio, el doctor procede a revisar la zona para detectar lesiones. Posteriormente, procede a aplicar algunas sustancias como sueros fisiológicos, soluciones acéticas y yodadas directamente en el cérvix para realizar una observación más a profundidad.

Este procedimiento es indoloro, sin embargo la paciente puede llegar a sentir incomodidad a la hora que se realice la biopsia, la cual suele sentirse como un pequeño pellizco. La prueba suele tardar alrededor de media hora y no se requieren cuidados específicos posteriores.

Los resultados de este examen son inmediatos “La paciente va poder saber si tiene un cérvix normal, si tiene lesiones de bajo o alto grado, así como una impresión colposcópica por parte de ginecólogo”, explicó el especialista.

Este procedimiento forma parte del amplio catálogo de servicios que ofrece el Hospital Metropolitano en sus sedes de Liberia y Huacas

