CCSS y el INA suscriben convenio para crear prótesis craneales para 35 pacientes del hospital México

22 Marzo 2022

Prótesis son impresas en 3D con material biocompatible, es decir que son adaptables al cuerpo humano, sin causar rechazo o efectos negativos

Esta mañana la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para recibir 35 prótesis craneales y la transferencia de conocimientos en el uso de tecnología de impresión 3D, considerada una de las innovaciones más importantes en la cirugía de cabeza.

Las instituciones comparten intereses y objetivos en la investigación y en la innovación y están de acuerdo promover un diálogo técnico conjunto para implementar las soluciones de gran impacto para el beneficio de la sociedad.

En la firma del convenio estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones. Por la Caja participaron el presidente ejecutivo Dr. Román Macaya, el gerente general Dr. Roberto Cervantes y el gerente de logística Dr. Esteban Vega de la O. Por el INA participaron el presidente ejecutivo del INA Andrés Valenciano Yamuni y la gerente general Sofía Ramírez.

La Gerente General del INA Sofía Ramírez afirmó que en Innovatio, el laboratorio del INA donde está instalada la impresora, hay gran talento humano, quienes pueden hacer grandes avances en apoyo a las aplicaciones en la medicina y así ayudar a cambiar vidas.

El doctor Román Macaya señaló que, gracias al trabajo interinstitucional, a la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas y a la suma de conocimientos, capacidades y talentos, se pueden impulsar iniciativas para fortalecer en el futuro los servicios de atención con saltos tecnológicos significativos.

Para el gerente general Dr. Roberto Cervantes los resultados de esta experiencia podrían contribuir más adelante a ampliar el servicio de prótesis craneales para pacientes en otros hospitales y a identificar necesidades del uso de la impresión de prótesis en otras especialidades médicas.

La unión entre instituciones surge porque el país carece de empresas que confeccionen estos implantes a nivel nacional, por lo tanto, la elaboración de las prótesis personalizadas en conjunto cumple con las demandas y las necesidades de la población con defectos craneales del servicio de neurocirugía del Hospital México.

Bajo este convenio se atenderán 35 pacientes, quienes formarán parte de un estudio de investigación observacional y el proceso general será documentados para acreditar y respaldar el trabajo interdisciplinario y la formación científica en proyectos de este tipo.

La Caja emitirá las imágenes médicas, los estudios y la guía necesarias de un neurocirujano para que la próstesis pueda ser impresa con nivel de precisión milimétrico y aprobada antes del proceso quirúrgico, lo cual es un grado de personalización nunca antes alcanzado en este tipo de servicio.

Gerencia de logística ve una oportunidad de crecimiento

El convenio de cooperación es gestionado y firmado por el gerente de logística de la Caja Dr. Esteban Vega De La O porque el “Laboratorio de Ortesis y Prótesis se encuentra bajo su ámbito de responsabilidad y además porque visualizaron el potencial de esta iniciativa.

Para el gerente el convenio busca demostrar los beneficios del uso de esa tecnología en términos de reducción de costos, eficiencia de los procesos de atención y oportunidad en la atención porque se obtiene en plazos más cortos y con mayor seguridad y calidad de vida para el paciente.

Desde su óptica este esfuerzo conjunto le permitiría a la CCSS aprender del uso de la tecnología en un proceso cuyos resultados ayudarán a identificar oportunidades de inversión y estimar la posibilidad en el futuro de poder ampliar el portafolio de productos del Laboratorio de Órtesis y Prótesis.

El gerente ve en la elaboración de estos implantes una clara muestra del potencial del trabajo interinstitucional, el cual impacta de forma directa en la atención de la salud y cumple con las demandas y las necesidades de la población con lesiones craneales.

El gerente afirma que el convenio contribuirá al desarrollo del país en términos de avances de tecnológicos e industriales, mediante la innovación y la producción de productos especializados con procedimientos de primer mundo, los cuales podrían ser incorporados a la dinámica de producción institucional en el mediano plazo.

Maravillas tecnológicas

El convenio de cooperación tiene como objetivo utilizar la capacidad técnica científica para el desarrollo de prótesis craneales a la medida, impresas en 3D y en material biocompatible para 35 pacientes del servicio de neurocirugía del hospital México.

Gracias al convenio entre las instituciones la Caja usará las prótesis en el estudio observacional de los pacientes y, paralelamente, documentará el proceso de trabajo con esta tecnología, cuyo uso es escaso en Latinoamérica.

El implante impreso en tres dimensiones puede reemplazar un porcentaje muy elevado del cráneo de las personas afectadas por enfermedad o algún trauma congénito.

Esta cirugía permite que paciente mejore la apariencia, brinda la protección necesaria al cerebro, mejora las funciones neurológicas y alivia los dolores de cabeza que suelen acompañar a estas malformaciones.

La impresora 3D usada es un equipo especializado para la fabricación de implantes craneales de exactitud milimétrica. Los materiales usados están aprobados por las agencias regulatorias en el mundo porque son inocuos, no causan daños, y pueden ser usados sin rechazo por el organismo, además son materiales resistentes a la infección, no conducen el calor y no son corrosivos.

Entre las ventajas está que la composición misma de la pieza puede enfatizar la creación del crecimiento de células y lograr que la parte con hueso humano se compenetre mejor con la prótesis, por lo que el material se considera biocompatible.

Estas prótesis son una respuesta de alta tecnología para los pacientes cuyo propósito es que sea tan bien diseñada y adaptada que se incorpore como parte de su cuerpo sin sentirla como algo diferenciado del resto de la estructura ósea.