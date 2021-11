“Las emociones no son malas, son sanas, necesarias y son parte de nosotros”

03 Noviembre 2021

La Psicóloga Sofía Valerio Peña, Psicóloga de Clínica Herrera Amighetti del Hospital Metropolitano nos amplía sobre el tema de salud mental y su importancia para llevar una vida integral sana y equilibrada.

¿Porque es tan importante la sa­lud mental?

Muchas veces tenemos el concepto de salud muy parcializado, entre salud fí­sica y mental, pero realmente debemos entender que la salud es solamente una; que la salud es integral, y que no pode­mos decir que hay una salud física ex­celente si tenemos una salud mental con problemas. Si la parte mental y emocio­nal está afectada va a afectar también la física y por eso es tan importante.

¿Cuál es la situación actual de la sa­lud mental en el país? ¿Ha habido un antes y un después de la pandemia?

La pandemia nos ha colocado en un “es­tate quieto” en muchas cosas. El hecho de un confinamiento, una cuarentena, la pérdida de contactos sociales, una pan­demia, el temor y el hecho de un gran cambio en nuestra rutina, nos muestra una amenaza que no podemos ver, este cambio que ha sido tan drástico que ha afectado la salud de todos. Hay muchas personas que tenían síntomas de ansie­dad por ejemplo y esta situación de pan­demia exacerbó esa ansiedad, depresión y síntomas emocionales que se han dete­riorado mucho más.

Con esta pandemia nos damos cuen­ta que estamos dejando muy de lado el tema de la salud mental y de lo impor­tante que es ponerle atención a lo que pienso y siento, y esto es algo bueno que aún en procesos de crisis se puede cre­cer y ser conscientes de nuestro estado emocional y hacernos responsables por lo que sentimos.

¿Desde qué momento nos damos cuenta que existe un problema con nuestra salud mental?

Hay personas a las que les cuesta un poco más darse cuenta de que existe un problema con nuestra salud mental, pero desde la terapia se incentiva a que prac­tiquemos el vernos hacia adentro, tomar conciencia de ello y ver qué hacemos con eso.

¿Cómo podemos saber que algún familiar o conocido está teniendo problemas?

Nosotros a veces pensamos que la salud mental es un estado de bienestar emo­cional y psicológico en el que nada nos duele, nada nos derrumba y eso no es así. La salud mental emocional va de la mano con el dolor, tristeza, estrés, ansie­dad, porque estos sentimientos son parte de nuestra vida y hasta son necesarios y son parte de lo que somos y nos ayuda a crecer. Entonces es importante separar cuando una persona pasa por una crisis emocional y cuando una persona necesi­te un apoyo más profesional.

¿Cuáles son algunos estados de alarma de que una persona nece­sita apoyo profesional?

Cuando hay cambios en los hábitos de sueño o de alimentación, cuando nos co­menzamos aislar, no hacemos cosas que antes nos gustaban y ahora no hay un interés, cuando tenemos muy poca ener­gía, cuando hay molestias y dolores que no tienen una explicación médica, tener picos de emociones muy fuertes, inicio o aumento del consumo de alguna droga, no realizar tareas diarias, tratar de hacer­se daño, entre otros aspectos.

¿Cuál es la diferencia entre una tris­teza y una depresión?

La tristeza es parte de nosotros y es una emoción sana que pasa en la vida de las personas en todo momento; mientras que la depresión es un trastorno significativo y que genera una mayor incapacidad en las personas, no es solo sentir la triste­za, sino un cansancio, un desapego, una pérdida de sentido a lo que antes gusta­ba, y que ese sentimiento dura más de 6 meses, puede ser señal de una depresión.

¿Qué factores influyen en la salud mental?

Desde factores genéticos e incluso temas orgánicos como la química del cerebro que se altera, además de las experiencias de vida como el abuso, el abandono, por ejemplo, ese tipo de cosas me hacen más propenso a alterar mi salud mental, pero además el estilo de vida que puedo te­ner, es decir: cómo me alimento, si hago ejercicio o no, el consumo de sustancias, entre otras.

¿Qué podemos hacer?

Pongamos atención a nuestras emocio­nes y sepamos reconocerlas. Tomar con­ciencia de esas emociones y hacernos responsables por ellas; hay que tener presente siempre que nosotros no somos responsables por lo que sentimos, pero si somos responsables por lo que hacemos por esas emociones, el tema es aprender a equilibrarnos y que las emociones son como una ola, que podrían tener un pun­to alto pero que luego van a bajar y luego tratar de hacer algo para sentirme mejor.

¿Cuáles son las recomendaciones para tener una vida saludable men­talmente?

- Aceptar que el malestar es parte de nuestra vida y que las emociones son pasajeras y que son importantes.

- Cuidar mi cuerpo dormir correcta­mente, comer, hacer ejercicio, relati­vamente activa para equilibrar quími­camente el cerebro.

- Desarrollar habilidades para plantear los límites que uno necesita. Ser res­ponsable de nuestras emociones para que un profesional nos oriente.

- El cultivo de la espiritualidad inde­pendientemente de la religión de la persona.

- Tener espacios gratificantes que nos llenen.

- Buscar personas que nos acompañen y reconocer que la comunicación es importante.

- Cuide su cuerpo bien, sea crítico con lo que piensa y la forma en la que piensa y la forma en la que cuenta la historia y tratar de buscar el lado posi­tivo y grata de las situaciones.