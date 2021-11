OMS responde a Ageco sobre clasificar vejez como enfermedad

02 Noviembre 2021

La Organización Mundial de la Salud asegura que la vejez y el envejecimiento no están definidos como enfermedad en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE), documento que se actualizaría en enero del 2022. Sin embargo, para evitar malentendidos, cambiará el término por uno más adecuado.

En respuesta a una carta que la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) envió el 23 de junio pasado a la OMS, el Dr. Robert Jakob, de Clasificaciones y Terminologías, asegura que “La vejez o el envejecimiento NO están clasificados como una enfermedad en la CIE-11. La CIE-11 contiene categorías que van más allá de las enfermedades e incluyen lesiones, resultados de exámenes, motivos de encuentro con el sistema sanitario y categorías para fines especiales. También tiene categorías y normas para registrar situaciones en las que no es posible un diagnóstico claro. La CIE es una herramienta estadística y no está destinado a evaluar a las personas.”

La OMS señala que ha mantenido un diálogo con los grupos pertinentes sobre los fines de la CIE y el cambio del título “vejez” por un término que evite cualquier malentendido.

“Apoyamos esta acción de la OMS de cambiar la palabra vejez por un término más adecuado que no relacione esta etapa de la vida con ideas viejistas, discriminatorias y que representan un retroceso en materia de derechos humanos de las personas mayores. Estaremos vigilantes de la propuesta que la comisión nacional presente ante el organismo internacional”, declaró Johanna Fernández Gómez, presidenta de la Junta de Directiva de Ageco.

En junio pasado, Ageco solicitó a la OMS:

Revisar la intencionalidad y los alcances sociales de esta inclusión, de acuerdo con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Década del Envejecimiento Saludable, la Campaña Mundial Contra del Edadismo, el Consenso de Montevideo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Eliminar esta clasificación dentro del CIE-11, pues promueve prácticas viejistas basadas en la idea errónea de que la vejez tiene relación directa con la enfermedad o la dependencia.

Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, que trabajan por la defensa de los derechos de las personas mayores, han manifestado su inconformidad respecto de que el documento CIE-11 pueda relacionar la etapa de la vejez con ideas negativas.

Ageco ha venido luchando en contra del viejismo y de la violencia hacia las personas mayores. La asociación aboga por una sociedad para todas las edades, en la que se comprenda que todas las personas están envejeciendo como parte de un proceso natural y universal y que, el Estado debe garantizar las estructuras necesarias para llegar a una vejez digna, como parte del ciclo de vida.

Cualquier persona puede presentar propuestas de modificación de la CIE-11 en línea en la página http://icd.who.int. Según la OMS, todas las propuestas son revisadas sistemáticamente por personas expertas y consideradas para su inclusión o exclusión.