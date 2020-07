Elieth Montoya Gamboa: Una profesora enamorada de la historia de Abangares

Escrito por Fabricio Obando Chang | 03 Julio 2020

¿Quién no tuvo la linda experiencia de recibir clases con la profe Elieth? Fueron muchas personas que pasaron por sus clases de Estudios Sociales y Educación Cívica en las que se aprendía bastante. Pues bien, actualmente se lanzó a las redes sociales para compartir cápsulas educativas sobre la historia de Abangares.

Doña Elieth nació un 19 de diciembre de 1954, en el hogar conformado por Ofelia Gamboa y Noé Montoya con la ayuda de la partera Ana María Ulloa en Las Juntas de Abangares. Sus estudios primarios fueron realizados en la escuela de la localidad y la secundaria fue realizada en el Instituto Agropecuario y 1973 recién fundada la Universidad Nacional de Costa Rica, inició su profesorado en Estudios Sociales.

“Soy muy apegada a mi familia, me gusta lo que hago y trato de poner mi cariño en lo que emprendo. Mis años en las aulas me ha dejado muchas más satisfacciones que sinsabores. Me encanta la lectura y la investigación y crecí escuchando historias de mi madre y mi abuela Ángela, sobre el tiempo de las minas. Lo que más recuerdo de ellas, es que ponían un encanto especial cuando se sentaban a contar cuentos y narraciones fantásticas; quizá eso ha influido en mi atracción por la historia local”, contó la Profesora.

Sus experiencias en el ámbito educativo empezaron el año de 1973 en el Instituto Agropecuario de San Mateo de Alajuela, en donde con su creatividad realizó sus primeras galas animando actos cívicos. “Aprendí en ese lugar a disfrutar de las historias ligadas a la minería, porque me tocó la enorme dicha de que ese es un pueblo de origen minero. Sus viejas casonas, el negocio grande de Adolfo, que había sido un comisariato, me hacían sentir casi como en mi pueblo”, agregó.

“Un año estuve laborando allí y el destino me deparó la enorme sorpresa de que, en las vacaciones, con la desesperanza de no tener trabajo, mi ex profesora Leda Matarrita, me llamó para decirme: pida mis lecciones en el Ministerio, porque me voy a trabajar a Santo Domingo de Heredia; ¡saltos de alegría dio mi corazón! y empecé a trabajar en el mismo lugar en donde había obtenido mi Bachillerato”, contó con mucho alegría esa anécdota.

“El estar trabajando en el colegio en donde realice mi bachillerato y volví pero como profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica a Las Juntas de Abangares, en dicha institución tuve el privilegio de contar con excelentes compañeros, alumnos curiosos por aprender, algunos fogosos, pero siempre muy respetuosos, que siempre atendieron a mis indicaciones disciplinarias, y numerosos talentos descubrimos en los concursos de oratoria, verdaderos declamadores de poesías coreadas, excelentes cantantes en los Festivales de la Canción y demostraciones de apego a la Institución, que para todos era un orgullo”.

Doña Elieth recalcó que el apoyo incondicional que tuvo de la ex directora, Georgina Segnini, pues ser la profesora de más de mil estudiantes no es fue tarea fácil, aunque sí satisfactoria.

En 1996 inició un emprendimiento relacionado con el área del Turismo, junto a su esposo y con el apoyo de su hijo.

En el 2002 se acoge a su pensión, pero en el 2005 vuelve nuevamente a impartir clases al Instituto Educativo San Jorge de la Diócesis Tilarán – Liberia, sección secundaria, en donde sacó la primera generación de bachilleres.

Nuevo proyecto

Actualmente emprendió un nuevo plan para colaborar con la difusión del patrimonio histórico de Abangares, pero también divulgar temas históricos principalmente de Guanacaste y Costa Rica.

“No hago sino seguir el ritmo que marca mi corazón y mi memoria, que no hay día del mundo, que no gire alrededor de la historia, especialmente de mi localidad. En estos tiempos de aislamiento social y de crisis sanitaria, casi por casualidad y sin pensar en eso, inicié con el primer video. Claro, que rápidamente pude enterarme que muchos estudiantes empezaron a ser motivados por sus profesores de Estudios Sociales, a ver los videos, lo cual me parece una oportunidad excelente, para que puedan aprender sobre la historia de su localidad”, comentó.

Según la profesora, en tiempos de crisis es necesario utilizar los medios audiovisuales para unir a las familias, para estar en contacto con las personas mayores y para supervisar el trabajo de los niños y jóvenes.