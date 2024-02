“Chamuco” García levanta la mano en la monta guanacasteca

09 Febrero 2024

El joven montador de Santa Cruz es uno de las grandes exponentes en este estilo y este verano lleva grandes presentaciones a pesar de que no está en un 100% debido a su lesión de quebradura de fémur

Con la frase de “esto lo llevo en la sangre” iniciamos la entrevista con Esmath García Pérez, un montador con apenas 18 años, pero que desde hace tiempo realiza grandes espectáculos encima de los lomos de un toro.

“Mi afición por los toros viene desde hace mucho tiempo, mi papá Ronald García y todos mis tíos Milciades ( q. e. p. d), Harvy y Rudy fueron montadores de toros, entonces crecí amando este legado, recibiendo consejos de todos los que integran mi familia, para ser un buen prospecto”, comentó Esmath.

García, hizo un paréntesis y agregó que mucha gente le habla de la muerte de su tío Milcidiades en los años 90, en las Fiestas Típicas Nacionales, luego de el toro el “Richard” de Marcial Arrieta, de la Hacienda Santa Cecilia, lo golpeara contra el suelo y muriera al instante, más sin embargo sigue hacia adelante.

“Las personas que son cercana a la familia me hablan mucho de esa situación, yo obviamente no había nacido cuando sucedió esa desgracia, ni tampoco hay videos de como se dio esa muerte, pero a pesar de ese momento difícil para los García aquí estamos manteniendo ese legado, porque de verdad nos gusta y no nos da miedo”, enfatizó el montador.

¿ Esmath como nace ese amor a la monta de toros?

Siempre desde niño quise ser montador, eso lo percibí desde que tengo uso de razón, a mi no me gusta otro deporte, lo mío es la monta de toros, nuestra familia por años se ha dedicado a este arte. A pesar de mi corta edad no me conformo y me gusta montar toros buenos, para brindar espectáculos, si me caigo sería de algo bueno.

¿Que montador lo inspiraba desde niño?

Hay dos, uno es Reiner “Confite” Baltodano de Nambí de Nicoya y el otro es Wagner “Veneno” Zepeda el de Cartegena, me gustaba el estilo por el coraje, por la prensada y porque no muy fácilmente se rendía en los lomos de un toro. En la actualidad me gustaba el estilo de mi primo Dilan Rodríguez y de Isaías Arrieta y Jean Carlos Fonseca (Q. d . D. g) tres grandes exponentes.

¿Cuáles son los consejos de su padre Ronald?

Me dice que mantenga la humildad, pero en realidad a él no le gusta que yo monté, pero siempre me dice que haga las cosas bien que estoy empezando y que todos los días se aprende algo de estas experiencias. Tengo a mi hermano Hendrick que tiene 14 años y ya se está preparando para esto. Entrena mucho en barril y en probaderas y la verdad que se le ve bastante futuro.

¿Cuánto le afectó la quebradura de fémur?

Bastante, la situación se vio un poco complicada porque pasaban los días y no me operaban. La lesión la sufrí en agosto, en las Fiestas de Santo Rosa, ya en diciembre regresé y a pesar de que no estoy en un 100% siempre trato de dar lo mejor de mí, para que el público salga satisfecho.

Por último, nos informó que después de las Típicas se prepara para participar en las montaderas en las Fiestas de Nicoya, donde espera realizar una buena labor y poco a poco ganarse el título del mejor montador al estilo guanacasteco.