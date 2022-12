Niñas de Santa Cruz y Carrillo, visitaron la NASA y se convierten en un ejemplo a seguir

27 Diciembre 2022

Kamila Murillo y participó con 564 estudiantes más, para ser parte del Programa “Ella es Astronauta”.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Kamila Murillo tiene 12 años y acaba de culminar su sexto grado en la Escuela de Huacas, Santa Cruz. Shirley Carolina Hernández Canales, tiene 15 años y vive en Carrillo. Ambas, a su corta edad se convirtieron en dos de las 16 participantes elegidas para visitar la NASA, como parte del programa “Ella es Astronauta”.

Kamila es una multifacética niña, amante del estudio, del baile folclórico, de la música, y ahora logró el sueño de convertirse en una astronauta. Su inspiración fue ver a las demás participantes cómo cumplían sus sueños. “Sentí mucha emoción, tristeza por dejar a mi familia, etc., mi reacción fue shock. Vivi una experiencia inolvidable y enriquecedora, jamás pensé que esto sería a mi edad. Mi mayor aprendizaje fue la humildad y perseverancia ya que no debemos olvidar de dónde venimos”, explicó Kamila.

Shirley por su parte es amante de la astronomía, de la ciencia, y de la astronomía, y eso la inspiró a participar en el programa. “Desde que me regalaron un telescopio cuando era niña me enamoró más todo este tema de las estrellas, la luna, etc. Mi mamá es mi gran inspiración, me motiva a seguir adelante y a lograr mis sueños, ella me motivó e inspiró de fe para lograr este gran sueño y para aprender más”, comentó Shirley, quien agregó que la elección fue una gran sorpresa, “pero fue un día muy feliz, porque llegaron personas de la fundación a darme la noticia”.

“Fue una gran oportunidad, fue algo que siempre soñé y estoy muy agradecida con todos los que hicieron esto posible”, finalizó Hernández.

Las 16 niñas seleccionadas por la Asociación “She Is” llegaron a la fase semifinal del programa ELLA ES ATRONAUTA, donde vivirán una experiencia única e inigualable durante la inmersión en el Space Center de la NASA en Houston, Texas.

Durante las primeras fases del programa, las tripulantes recibieron sesiones virtuales durante 12 semanas, donde aprendieron sobre bienestar emocional, innovación, liderazgo y emprendimiento en STEAM, uso de las tecnologías, prevención del acoso cibernético, y mucho más. Con el objetivo de prepararlas para la inmersión, inspirarlas a ser lideresas y gestoras de cambio, y empoderarlas de hacer posible, lo imposible.

Junto con el Space University Beyond, la NASA y los grandes aliados que hacen posible este programa como BAC Credomatic, Grupo INS, FIFCO, PROSOFT, Goya, Mastercard, EY, Servientrega, Fragomen, ONU Mujeres, TOTTO, United Airlines, Best Western, Aguilar Castillo Love, PSC, y The MAP Communications, han logrado inspirar y empoderar a las niñas con sus aportes hacia la equidad de género.

La costarricense Sandra Cauffman, actual Directora Adjunta de la División de Astrofísica en la Dirección de Misión Científica (SMD) en la sede de la NASA es una de las grandes tutoras que ha inspirado y promovido a que más niñas transformen sus realidades. Quien además de ser parte del equipo de facilitadoras del programa, se convirtió en un referente de mujeres exitosas en el mundo.

“Para Costa Rica, llegar con este programa, hace historia en nuestro país, demostrando la forma de transformar realidades con educación STEAM, Hoy llegamos a la NASA generamos apertura y oportunidades, mañana ellas será las que estén haciendo historia en áreas donde cada vez la mujer toma mayor reconocimiento”, comenta Priscilla Solano, presidenta de SHE IS para Costa Rica.

La semana de inmersión (04 al 09 de diciembre) engloba una serie de actividades y retos en el Space Center de la NASA, donde participarán del desafío de construcción de cohetes, diseño de hábitat lunar, competencia de campo espacial de robótica, visitarán el museo de aeronáutica Lone Star Flight, entre más. Así mismo, tendrán la oportunidad de sustentar sus proyectos sostenibles y conocer a mujeres astronautas y lideresas que están haciendo historia en la NASA para finalmente graduarse en la entrega de misión como lo vive un astronauta.

Las niñas y adolescentes provienen de diferentes zonas del país como San Ramón, Ciudad Quesada, Puriscal, Naranjo, Sarapiquí, Oreamuno, Grecia, Limón, Santa Cruz, Moravia, San Rafael de Heredia, Belén y San José; con alguna condición de vulnerabilidad, discapacidad o grandes deseos de superarse.

Para despedir a la primera tripulación de Costa Rica, el 2 de diciembre se realizó una rueda de prensa y conversatorio con las niñas, directivos de She Is, Jannixia Villalobos Vindas, viceministra de Ciencia, Tecnología e Innovación (Micitt) y los gerentes de las organizaciones que apoyan esta iniciativa, para acompañarlas y despedirlas rumbo a la NASA.