ICE depura datos de suscripciones prepago móvil como práctica de rigurosidad y transparencia

12 Julio 2021

Acción no tiene impacto en ingresos del Instituto ni en base de clientes activos prepago de kölbi.

Eliminó de su estadística líneas inactivas prepago móvil y es reflejo del comportamiento típico de este mercado.

Depuración busca dar confiabilidad y certeza a indicadores que miden penetración de telefonía móvil y suscripciones prepago en Costa Rica.

Datos son insumos para informe estadístico anual de SUTEL.

Como parte de las acciones que buscan fortalecer la precisión y transparencia en la información de sus servicios, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) llevó a cabo una depuración en su base de servicios móviles prepago.

Esta acción, ejecutada bajo principios de alta rigurosidad técnica y según lo definido por el Regulador, busca brindar información fidedigna sobre el segmento prepago móvil, al eliminar de la estadística aquellas subscripciones que no muestran actividad significativa en más de 90 días, por lo que técnicamente han quedado inactivas. En la mayoría de los casos, la falta de actividad –en recargas, llamadas o datos móviles– se prolongaba por meses o inclusive años.

Aunque la depuración representa una reducción de un 41% respecto a las líneas reportadas en la estadística del año anterior, esto no genera impacto en las finanzas del ICE, ya que, al estar inactivos, la mayoría de estos servicios no representaban ingresos para la Institución. Tampoco afectan la base de clientes, considerando que la información excluida no presentaba actualmente ningún tráfico de datos.

“La estadística refleja el comportamiento propio de este segmento de mercado, cuyo ciclo de vida suele ser corto, dado a las facilidades de adquisición de este servicio y al aprovechamiento de promociones del mercado. Muchos de nuestros clientes, además, han migrado a los servicios postpago, lo que nos ha permitido incrementar un 8% esta modalidad”; indicó Mauricio Rojas, gerente de Telecomunicaciones.

En marzo de 2021, el ICE entregó al Regulador la base depurada de suscriptores, con corte a diciembre 2020, como insumo para la elaboración del Informe Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones –del primer trimestre de 2020– emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

El Instituto ha insistido ante dicha autoridad sobre la necesidad de verificar el cumplimiento estricto de los métodos de cálculo en todos los operadores, para que la información sea comparable y así garantizar la rigurosidad de los datos de participación relativa de mercado (PRM).

Se prevé que la supresión de líneas inactivas supondrá una reducción en este indicador.

“Si bien esta depuración no impacta nuestra operación y mantenemos nuestra cartera de clientes e ingresos, sabemos que se reflejará en una reducción en el dato de participación prepago en el próximo informe de SUTEL; pero nos satisface promover la generación de información veraz a todos los involucrados del mercado de las telecomunicaciones, lo cual ratifica nuestro liderazgo en la categoría”, concluyó Rojas.