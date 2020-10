BN Ahorro Programado es su solución

22 Octubre 2020

Con la idea de generar conciencia en la población sobre las ventajas de crear un ahorro en una entidad bancaria, el Banco Nacional ofrece consejos financieros para planificar esos gastos futuros utilizando los beneficios de los productos de ahorro.

El gran secreto para ahorrar y planificar las obligaciones y anhelos futuros está en cubrir los gastos fijos realizando un desglose de las necesidades esenciales (servicios públicos, alimentación, pago pólizas de seguros, entre otros rublos) e incluir esos otros montos en su presupuesto mensual por medio de un ahorro extraordinario dado que siempre se deberán cubrir las necesidades actuales. Dicha proporción de ahorro nos permitirá a futuro negociar descuentos por pagos anuales y utilizar el remanente en otros gastos. Pero ¿cómo se hace eso y a la vez tener ahorrado un dinero, que usted tenga a la vista y un dinero de reserva para atender imprevistos financieros?

La Directora de Productos de Captación del Banco Nacional, Sheila Villalobos, presenta las siguientes recomendaciones o sugerencias para abordar estas necesidades: Se recomienda hacer dos tipos de ahorro, empezar primero con uno a la vista, y luego continuar acumulando esos ahorros que ya inició para planificar proyectos más grandes, aquellos que necesitan más de un salario para adquirirlos a través de productos que me generen mayor rentabilidad.

Inicie su ahorro ya, no pierda tiempo

Para crear un ahorro, se recomienda que abra una segunda cuenta de ahorro (en colones o dólares considerando que el gasto futuro sea en dicha moneda). Esta segunda cuenta es diferente a la cuenta donde recibe sus ingresos para los gastos diarios. El beneficio de tener el dinero separado consiste en que la persona no lo tome para compras diarias por lo que se recomienda no tenerla relacionada a una tarjeta de débito.

Además, con el servicio de transferencias automáticas del Banco Nacional (BN TAP), la persona puede ir ahorrando allí un porcentaje de su salario sin tener que realizar la transacción cada vez que recibe el salario porque se puede establecer y modificar variables como: monto, periodicidad y tiempo y el sistema se encargará de manera automática realizar la transacción. Por ejemplo, si ahorra el 10% de sus ingresos mensuales, en 10 meses tendrá un salario ahorrado. Si ahorra un 25%, en 4 meses tendrá un salario ahorrado. Ahora, de esta forma la persona logró tener dinero ahorrado en una cuenta separada y de acceso rápido, es decir la puede retirar de inmediato. Generalmente, se recomienda aumentar esas reservas de ahorro para al menos cubrir 3 meses de gastos, especialmente si se prevé que la persona tenga ingresos irregulares, el trabajo no sea fijo u ocurra alguna eventualidad.

Seguidamente, si ya cuenta con dinero para atender imprevistos grandes y pequeños, en una cuenta de ahorro a la vista, su siguiente meta de ahorro puede ser ahorrar para gastos futuros, como por ejemplo, vacaciones, impuestos, vehículo, remodelaciones, amortizaciones extraordinarias de préstamos, pagos de tarjetas de crédito, etc. Y para eso necesita separar una parte de sus ingresos para ahorrarla para gastos futuros. Si no hubiese un monto de ahorro en el presupuesto, la recomendación para crearlo es reducir algunos gastos no prioritarios.

Planifique sus gastos del próximo año

Con un presupuesto mensual y con un monto de ahorro, la persona puede ahorrar para sus gastos futuros y al mismo tiempo disfrutar de sus ingresos en el presente. Ejemplo práctico, si el monto a requerir es de un millón de colones, entonces divida 1 millón colones entre 10 meses y el monto a ahorrar serían 100.000 colones.

Una vez establecido el presupuesto y el tiempo que va a ahorrar dicho monto, de conformidad a los ingresos mensuales, debe considerar que podrían haber gastos de emergentes que provoque reajustar el tiempo de ahorro establecido inicialmente y por ende tendría que reajustar el tiempo de ejecución, por ejemplo: 1 millón colones / 18 meses = 55.555 colones. Cuando ya usted definió un monto, aperture un BN Ahorro Programado para iniciar ahorrar por ese proyecto.

De esta forma usted puede programar sus ahorros para todo tipo de necesidades: un tratamiento de salud, una reparación de la vivienda, unas vacaciones para la familia, una prima de una vivienda o de un vehículo, etc. Con un BN Ahorro Programado, usted está ahorrando en forma automática y está planificando para cubrir los gastos del próximo año.